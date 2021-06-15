1200 abone!! - sayfa 145
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Şu anda altı sinyal var, doğal olarak "sadece bir tanesi hayatta kalacak" yani. en iyi sonuçları gösteriyor. Yani yazarın kendisi henüz nerede daha iyi olduğunu bilmiyor
Yani burada her şey farklı. Elena'nın "sadece bir kişi hayatta kalacak" gibi bir yaklaşımı yok anlamında. Arapların fxopen.real2 sunucusunun cent hesaplarındaki uygulaması budur. Bana, sinsice dağıttıkları birçok gizli sinyale sahiplermiş gibi geliyor. Ve sonra hayatta kalanları halka ifşa ederler... Öyle görünüyor ki, en azından
Hamster ölmedi - işe yarıyor. Evet, %100'ün altında bir düşüş var, ancak bu onun ayağa kalkıp daha fazla işlem yapmasını engellemedi. Hatta daha fazla abone var.
Yani burada her şey farklı. Elena'nın "sadece bir kişi hayatta kalacak" gibi bir yaklaşımı yok anlamında. Arapların fxopen.real2 sunucusunun cent hesaplarındaki uygulaması budur. Bana, sinsice dağıttıkları bir sürü gizli sinyale sahiplermiş gibi geliyor. Ve sonra hayatta kalanlar halka teşhir ediliyor... Öyle görünüyor ki, en azından
Tarih sadece kendini tekrar edecek. Ama Mashko evet konuşmayı biliyor :) bana cevap vermedi
Olan bu ... bugün bir şey onu çok sallıyor ...
Çok basit, trend değişti
Sadece pound ve euro ile işlem yapıyor. Bir şey sattı. Ve "riskler" bölümünde, domatesleri stokladığı gösterilmiştir. Bence bir pound. 100 puan ve bir torba işaret... Belki bugün bile (eğer kapanmazsa veya çift "olması gereken yere" gitmezse)
Peki, neden bahsediyoruz, dolar büyümekten yoruldu, Mayıs gitti, pound yükseldi. Ve daha da aşağı ineceğini düşündü. Şimdi oturacak
Eğer öyleyse, yakında sahtekarlar tarafından yaratılan mükemmel bir ticaret hikayesine sahip başka bir emsal olacak. Belki de izleme başlamadan önce ticaret geçmişini dikkate almamaya karar verecekler...
100 puan - pound üzerinde oturmak için küçük bir marj)
Eğer öyleyse, yakında sahtekarlar tarafından yaratılan mükemmel bir ticaret hikayesine sahip başka bir emsal olacak. Belki de izleme başlamadan önce ticaret geçmişini dikkate almamaya karar verecekler...
Yorumlarından anladığım kadarıyla deponun %20'sini almış, bu güçlü ama 300 puan dayanmak için yeterli.
omuz 1d100