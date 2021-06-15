1200 abone!! - sayfa 156
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
saçmalamayı bırak ve aptal bir dürtme gibi görün - Yegor Vlasov'un kim olduğunun hiç farkında değilim - ya da bu konuyla ilgili alıntılarımdan en az birini ver
Bir sinyal için inceleme ve bakiye içeren birkaç ekran görüntüsü (İngilizce'den çevrilmiş, girip kontrol edebilirsiniz):
Neden insanları doğrudan bir kar fırtınasına gönderelim?
" Bunun "çizilmiş" bir grafik olduğundan şüphem yok " makalesindeki ifade, asılsız bir kar fırtınasıdır.
Peki, "sahte komisyoncu" ifadesi nedir?
ps Yerel (bazen komik) kabalı "dolandırıcı" tarzında okumayı umursamıyorum - ama sunmanın mantığını görmek istiyorum.
Ve bu boş bir konuşma.
Bu makalede çok fazla öznel ve kanıt bulunmadığına katılıyorum.
Ancak bu tüccarla ilgili hala birçok soru var. Burada, örneğin, 17. yılda 1000'den fazla abone kazandığında (Taras ile de rekabet etti), sonra birleşti.
Ancak aynı komisyoncuda, halihazırda 2017 olan mevcut sinyal bir tahliye değil, karlı.
Tamam, diyelim ki bunlar farklı hesaplar. Birinde birleşti, kiminle olmadı, diğerinde kazandı.
Daha ileri.
İşte mevcut sinyalinin açıklamasının başlangıcı: "Kendi geliştirdiğim stratejiye göre 10 yıldan fazla ticaret deneyimim. Forex piyasasına para kaybetmek için değil kazanmak için geldim."
10 yıl boyunca, bir stil zaten geliştirilmeli, az çok istikrarlı olmalı ve izlemeden önce görünür gibi görünüyor:
2016
2017
2018
2019
Onlar. 10 yıllık deneyim, izledikten sonra bir yerde kaybolurlar.
Yukarıda, bir "teknik hata" olan sıfır dolar kaybı hakkında bir inceleme içeren bir ekran görüntüsü verilmiştir. O zamana kadar 600'den fazla abone kazanmıştı ve işte burada. Birkaç Mart işlemi hakkında konuşuyoruz, 12 ve 13 Mart siparişleri için işlem geçmişine bakın, Alpari mumlarında aşağıda sadece bir emir vereceğim. Dikey çizgi, Mashkovtsev ile hem açılış hem de kapanış emirlerinin seviyesidir.
Bu olaydan sonra abonelerin büyümesi durdu ve çıkış başladı.
Ayrıca, son zamanlarda, izlemeden bu yana biriktirdiği her şeyin bir anda zarara uğraması söz konusudur.
İşte deneyimli bir tüccarın yazdığı şey: " Üzgünüm, özür dilerim, bugün %28'e varan bir kayıp aldık, sonuç olarak hala karadayız. Bu hesap, düzeltildikten sonra bu hafta silinecek. Büyük olasılıkla, yeni bir hesap bakiyesi sabit bir limitle izlenecek veya başka bir broker ile kullanılabilen kendi hesabımı açacağım."
Sadece izleme ile başladığı noktaya geri dönerse siyahlarda kim var. UPU'da, abonelikte insanlar kaybetti. Ve kim daha sonra kaydoldu, kırmızıdalar. Onun için anlaşılmaz mı?
Ama tecrübelidir ve ayrıca şunu yazar: "GBP/USD için işlem uzun vadeye açıktır, risk bilançodur, buna hazır olmayanlar lütfen abonelikten çıksın!"
Elbette tüm bunlar dolaylı olarak adlandırılabilir, herkesin başına gelebilir. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi, 600'den fazla kişi onun üç yıllık ön izleme geçmişine kaydoldu. Şu anki durumda, 20 kişiyi işe almayı pek beceremezdi.
Bu nedenle, zaten güzel bir geçmişi olan yeni bir hesabı var. Ama tarihteki gibi ticaret yapamıyor, ilk kez değil. Bunu şerefsiz olarak görüyorum.
Her nasılsa, teknik nedenlerden dolayı işlemleri kapatmakla ilgili bir sorunum vardı ve hesabımın tamamı bir stop out ile kapatıldı. Bunlarda yazdım. komisyoncuya (dts) destek verdiler ve özür dilediler ve tüm işlemleri geri verdiler ve tahliye hiç olmamış gibi görünüyordu. Bunun mümkün olduğu konusunda şok oldum. Günlüklerde hiçbir şey yok! Yani, komisyoncular birkaç tıklamayla vb. emirleri değiştirebilir veya iade edebilirler. Hikaye bu.
saçmalamayı bırak ve aptal bir dürtme gibi görün - Yegor Vlasov'un kim olduğunun hiç farkında değilim - ya da bu konuyla ilgili alıntılarımdan en az birini ver
Daha sonra bu broker ile çalışanlar yerel sunucuya bağlanamadı. Görünüşe göre yönetim önlem almış.
Burada , bloglardan birinde Vlasov'un sinyalinin tarihinden bir resim buldum. Bu arada, blogun kendisi de ilginç, Kirill Badaev hakkında, ama o zamanlar Vlasov'la ikiz kardeş gibiydiler.
Daha sonra bu broker ile çalışanlar yerel sunucuya bağlanamadı. Görünüşe göre yönetim önlem almış.
sessizler, çünkü sadece gerekçe ve gücün ağırlığı var - kimsenin gücü yok ve hiç kimse gerekçe vermiyor, bir asılsız - "dolandırıcı" çığlıklarınız jartiyerlerdeki çocukların sümüklerine benziyor.
komşu)))
Kafanın arkasında gözlerin var mı?
Çeşitli dolandırıcılıklarıyla bilinen bok mutfağında sinyalin açık olduğunu görmüyor musunuz))).
Peppers, Teak, ICM veya Alpler'de sinyal açık olsaydı, dolandırıcılık hakkında hiçbir şey düşünülmezdi.
Ancak bir tüccar, normal brokerlerle böyle bir geçmiş sağlayamaz. Nedense onlarla birleşiyor)))
O. Önceki ekran görüntülerine gelince... Onun (Mashkovtsev'in) sinyallerini daha önce görmemiştim, sadece bu. Bu tür çok sayıda taranan sinyal var mı (özellikle o değil, genel olarak)? Tam bir arşiv...