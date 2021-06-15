1200 abone!! - sayfa 147
Teşekkür ederim. harekete geçti
soruma cevap verir misin
https://www.mql5.com/ru/forum/316169
soruma cevap verir misin
cevaplandı
Yeni bir üstümüz var.
Açıklamasında, ızgara olmadığına ve martingale olmadığına yemin ediyor. G/Ç mantığı hakkında herhangi bir fikriniz var mı?
Daha önce zirvede miydi? Yani, öyleydi, sonra mağlubiyet serisi gitti ... Ve işte yine at sırtında)
Resme bakılırsa, ortalama sıradan.
Güzel! Bunun bir ağ olmadığına nasıl yemin edebilirsin))).
Çıktı açıktır. Sepete genel bakış. gösterge girişi.
üst ve alt modele göre
Göreceli Güç Endeksi tipik olarak 70'in üzerinde ve 30'un altında dipler, genellikle fiyat tablosunda tepe ve dipleri geride bırakır.
yani, eğer satın alma seviyesi 30'un altındaysa ve sonraki girişin fiyatı bir önceki açık piyasa emrinin (pozisyonunun) altındaysa oluşurlarsa, o zaman gireriz (buraya, eğer bir martin yoksa, o zaman aynı hacimde).
Her şeyi kârla örtün...
Örneğin https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/indicators/oscillators/rsi
Çok pahalı bir Expert Advisor'da MA ayarları var. Hangi ayarlar ekranında da görülebilir. Ve demo versiyonunun testini yaparsanız, testin sonunda, 40. periyodun üç MA'sı çizilecektir.
+ geçen yazdan beri çalışıyor. Ama Nisan ayında izlemiştim. Sadece iki dolar çiftinde işlem görür: euro ve pound. İşlemlerin yüzde 85'i euro'ya düşüyor. Ve geçen yazdan beri özel bir hareket yok.
Ama yine de yakışıklı, daha yeni kalktım
Çok pahalı bir Expert Advisor'da MA ayarları var. Hangi ayarlar ekranında da görülebilir. Ve demo versiyonunun testini yaparsanız, testin sonunda, 40. periyodun üç MA'sı çizilecektir.
evet, ben de şimdi aynı şeyle oynuyorum ... resimler tanıdık, bu nedenle ... :-)
Ve orada sadece RSI'yi bağladım ... ve artan hacimlerdeki ortalama.
Aynı şey MADIV'te de işe yarıyor, seviyenin altına düştüğünde, belirli bir adımdan satın almaya giriyoruz, karşı girişten kapatıyoruz...
Arzu edilirse algoritmayı özel olarak tarif edebilirim.