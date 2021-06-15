1200 abone!! - sayfa 147

Marsel :

Teşekkür ederim. harekete geçti

soruma cevap verir misin

https://www.mql5.com/ru/forum/316169

В сигналах за период до замониторивания счета просадка считается по балансу или по эквити?
  • 2019.06.20
  • www.mql5.com
В сервисе "сигналы" показывает параметр Максимальная просадка. Период до замониторивания тоже берется ко вниманию. Так вопрос...
 
danminin :

soruma cevap verir misin

cevaplandı

 

Yeni bir üstümüz var.

Açıklamasında, ızgara olmadığına ve martingale olmadığına yemin ediyor. G/Ç mantığı hakkında herhangi bir fikriniz var mı?


 
Vladimir Tkach :

Yeni bir üstümüz var.

Daha önce zirvede miydi? Yani, öyleydi, sonra mağlubiyet serisi gitti ... Ve işte yine at sırtında)

[Silindi]  
Vladimir Tkach :

Yeni bir üstümüz var.

Resme bakılırsa, ortalama sıradan.

 
Vladimir Tkach :

Yeni bir üstümüz var.

Güzel! Bunun bir ağ olmadığına nasıl yemin edebilirsin))).

Çıktı açıktır. Sepete genel bakış. gösterge girişi.

 
Vladimir Tkach :

Yeni bir üstümüz var.

Boris Gulikov :

Güzel! Bunun bir ağ olmadığına nasıl yemin edebilirsin))).

Çıktı açıktır. Sepete genel bakış. gösterge girişi.

Örneğin https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/oscillators/rsi

üst ve alt modele göre
Göreceli Güç Endeksi tipik olarak 70'in üzerinde ve 30'un altında dipler, genellikle fiyat tablosunda tepe ve dipleri geride bırakır.

yani, eğer satın alma seviyesi 30'un altındaysa ve sonraki girişin fiyatı bir önceki açık piyasa emrinin (pozisyonunun) altındaysa oluşurlarsa, o zaman gireriz (buraya, eğer bir martin yoksa, o zaman aynı hacimde).

Her şeyi kârla örtün...

Roman Shiredchenko :
Örneğin https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/indicators/oscillators/rsi

üst ve alt modele göre
Göreceli Güç Endeksi tipik olarak 70'in üzerinde ve 30'un altında dipler, genellikle fiyat tablosunda tepe ve dipleri geride bırakır.

yani, eğer satın alma seviyesi 30'un altındaysa ve sonraki girişin fiyatı bir önceki açık piyasa emrinin (pozisyonunun) altındaysa oluşurlarsa, o zaman gireriz (buraya, eğer bir martin yoksa, o zaman aynı hacimde).

Her şeyi kârla örtün...

Çok pahalı bir Expert Advisor'da MA ayarları var. Hangi ayarlar ekranında da görülebilir. Ve demo versiyonunun testini yaparsanız, testin sonunda, 40. periyodun üç MA'sı çizilecektir.

 

+ geçen yazdan beri çalışıyor. Ama Nisan ayında izlemiştim. Sadece iki dolar çiftinde işlem görür: euro ve pound. İşlemlerin yüzde 85'i euro'ya düşüyor. Ve geçen yazdan beri özel bir hareket yok.

Ama yine de yakışıklı, daha yeni kalktım

 
Vladimir Tkach :

Çok pahalı bir Expert Advisor'da MA ayarları var. Hangi ayarlar ekranında da görülebilir. Ve demo versiyonunun testini yaparsanız, testin sonunda, 40. periyodun üç MA'sı çizilecektir.

evet, ben de şimdi aynı şeyle oynuyorum ... resimler tanıdık, bu nedenle ... :-)

Ve orada sadece RSI'yi bağladım ... ve artan hacimlerdeki ortalama.

Aynı şey MADIV'te de işe yarıyor, seviyenin altına düştüğünde, belirli bir adımdan satın almaya giriyoruz, karşı girişten kapatıyoruz...

Arzu edilirse algoritmayı özel olarak tarif edebilirim.

