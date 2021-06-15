1200 abone!! - sayfa 149

Yeni yorum
 
Teşekkürler ( @Vladislav Andruschenko 28 url gönderdi).
Herkes açıldı, bazı ürünler zaten silindi, baktığım her şey çoğunlukla brokerlerden birinin bağlı kuruluş bağlantıları, ancak üçüncü taraf bir site ve açıklamada bir e-posta gibi zor bir durum da var, vb.

Her şeyi servise aktardım (bu konunun son birkaç sayfasına bir bağlantı ile). Sonucu bilmiyorum (bana sonucu söylemeyebilirler), sadece yöneticilerin değerlendirmesi için.

Bilgi için.
 
Vladimir Tkach :

Bu sinyalin açıklamasında, bir şeyleri ücretsiz olarak indirebileceğiniz çeşitli kaynaklara bağlantılar vardır.

Bilgileri iş arkadaşlarıma ilettim, onlar da dolandırıcılık unsurları içeren bir kod olduğunu söylediler. O yüzden oradan bir şey indirmeyin.

Mql5 yönetiminin bunu kontrol etme ve onaylanırsa yasaklama imkanı var mı?

Bir teşekkür aldı.
Servise gönderdim (sinyal açıklamasının ekran görüntüleri, bu konunun sayfasına ve gönderinize bir bağlantı ile).

 

Bu hizmetle duruma dikkat edin.

Bunun neden olduğunu tam olarak anlamıyorum.

  • En üstte, DC'leri kendi web sitesine bile sahip olmayan ticaret sunucularına sahip sinyaller (abone sayısına göre) vardır.
  • Sunucuya bir filtre gibi tıklarsınız, sadece kase sinyalleri görüntülenir.
  • Terminal üzerinden bir demo hesabı açıyorsunuz ve bu tür spreadler var.

  • Bu tür spreadlerle aklı başında hiç kimse (zaman devrilmez - GMT-offset orada farklıdır) bir demoda bu DC'de gerçek bir hesap açmayacaktır.

Şema şöyle görünür:

  • Sol ofis açılır.
  • MT4 üzerinde mayınlı.
  • Signals için özel olarak birkaç hesap oluşturulur.
  • Krem süzülür.
  • Yalnızca olumlu incelemeler ve MT4 reddi için maliyet.

Açık dolandırıcılar, DC'nin bir web sitesi olmadığında, tüm hesaplar kâsedir, demo en kötü ticaret koşullarına sahiptir.


Tehdit Sitesi bulundu. İki yıl zaten bu aldatmaca. Sinyal sayesinde şimdi hayatta kalın.
 
fxsaber :

Bu hizmetle duruma dikkat edin.

Bunun neden olduğunu tam olarak anlamıyorum.

  • En üstte, DC'leri kendi web sitesine bile sahip olmayan ticaret sunucularına sahip sinyaller (abone sayısına göre) vardır.
  • Sunucuya bir filtre gibi tıklarsınız, sadece kase sinyalleri görüntülenir.
  • Terminal üzerinden bir demo hesabı açıyorsunuz ve bu tür spreadler var.

  • Bu tür spreadlerle aklı başında hiç kimse (zaman devrilmez - GMT-offset orada farklıdır) bir demoda bu DC'de gerçek bir hesap açmayacaktır.

Şema şöyle görünür:

  • Sol ofis açılır.
  • MT4 üzerinde mayınlı.
  • Signals için özel olarak birkaç hesap oluşturulur.
  • Krem süzülür.
  • Yalnızca olumlu incelemeler ve MT4 reddi için maliyet.

Açık dolandırıcılar, DC'nin bir web sitesi olmadığında, tüm hesaplar kâsedir, demo en kötü ticaret koşullarına sahiptir.


Tehdit Sitesi bulundu. İki yıl zaten bu aldatmaca. Sinyal sayesinde şimdi hayatta kalın.
zaten birçok kişi tarafından biliniyor

ön komisyoncular olduğunu.

sinyallerden (veya danışmanların satışından) kazananlar.

bu nedenle, bir sinyal seçerken, aracının adına da dikkat etmeniz gerekir.
 
multiplicator :
bu nedenle, bir sinyal seçerken, aracının adına da dikkat etmeniz gerekir.

Yüzlerce mevcut abone için bu çok zor.

 
fxsaber :

Bu hizmetle duruma dikkat edin.

altın kim?

 
Merhaba, birisi bana standart Fraktal göstergesine sesli bildirim eklemenin mümkün olup olmadığını söyleyebilir mi?
 
Topcaster sinyaline ne olduğunu merak ediyorum?
 
Yevhenii Levchenko :

altın kim?

Evet.

 
Vladimir Kononenko :
Topcaster sinyaline ne olduğunu merak ediyorum?
3000 aboneye ulaştı, hayatının geri kalanını kazandı ve aboneler için yavaş ve acı verici bir ortalamada sinyali kademeli olarak birleştirdi.
1...142143144145146147148149150151152153154155156...230
Yeni yorum