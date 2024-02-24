Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 714
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
irade
Bir şekilde bu MA-shku'yu analiz için sinir ağına kaydırmak mümkün mü yoksa bir anlamı yok mu?
Bir kez daha söylüyorum - herkesin acı çektiği ve arzuladığı kendi Kasesi vardır. Bulursanız kullanın. Neden ihtiyacı olmayan yere yapıştırıyorsun?
Burada sadece bir kase dağıtıcı var - ben.
Bir kez daha söylüyorum - herkesin uzun süredir acı çeken ve arzulanan kendi Kase'si vardır. Bulursanız kullanın. Neden ihtiyacı olmayan yere koysun?
Burada sadece bir kase dağıtıcı var - ben.
Alexander, terminalde zaten herkesin bir kasesi var ve ben gösterdim.
Tek soru, ondan kimin ve ne kadar sıkılabileceğidir.
AUDCAD çifti için fiyat teklifi yoğunluğu (sağdaki grafik)
Gözlem penceresi = 8 saat, okuma sıklığı = 2 sn.
Yoğun bir şekilde nasıl çalışılacağını bilen bir kişi bulunana kadar, tek bir sinir ağı asla tahmin edemez.
Şubenin yazarı blogunda 18 puan ileriyi öngördüğü bir deneyi anlattı. Ve her biri için ayrı bir MO sistemi ile ayrı bir tahmin yaptım (ormanlar, gbm'den görünüyor).
Tek bir sistemle (orman/NS) tüm çıktıları bir kerede tahmin etmek daha iyi değil mi?Bu arada, nereye kayboldu?
18 çıktıya sahip olmanızın, gizli katmanlarda bir grup nörona sahip olmanız gerektiğini ve hesaplamanın uzun olacağını anlıyorum. Ancak 18 ayrı sistemi saymak muhtemelen daha da uzun mu?
Şubenin yazarı blogunda 18 puan ileriyi öngördüğü bir deneyi anlattı. Ve her biri için ayrı bir MO sistemi ile ayrı bir tahmin yaptım (ormanlar, gbm'den görünüyor).
Tek bir sistemle (orman/NS) tüm çıktıları bir kerede tahmin etmek daha iyi değil mi?Bu arada, nereye kayboldu?
18 çıktıya sahip olmanızın, gizli katmanlarda bir grup nörona sahip olmanız gerektiğini ve hesaplamanın uzun olacağını anlıyorum. Ancak 18 ayrı sistemi saymak muhtemelen daha da uzun mu?
bir yerde canlı izleme var, onu gördüm, düşük karlılık ile, ama görünüyor
genel olarak, süper ilginç bir şey yok
bir yerde canlı izleme var, onu gördüm, düşük karlılık ile, ama görünüyor
genel olarak, süper ilginç bir şey yok
Soru şuydu: "Tek bir sistemle (orman / NS) tüm çıktıları bir kerede tahmin etmek daha iyi değil mi?"
Ve genel olarak, bir sistem tarafından N çıktı ve her biri 1 çıktılı N sistem ile hesaplamanın artıları ve eksileri nelerdir.
Tahmin ve sınıflandırma henüz ticaret değil. Tatmin edici eğitim verileri almış olsa bile, tüm bunları ticarete getirmek kolay olmayacak. Teori ve pratik arasındaki fark budur...
Ben ve diğer birkaç katılımcı bunu bir kereden fazla tekrarladık, ancak herkesin dikkati bir sonraki kase kitaplığına (paket, parametre konfigürasyonu), daha önce olduğu gibi, bir sonraki JMA tarzı mucize hindiye, vb.
Elleri ... nedeniyle büyümeyenler, 1 dakikadan itibaren mumlarda doğruluğu tahmin etmenin imkansız olduğunu,% 55'ten fazlasını elde etmenin imkansız olduğunu anladılar, normalde% 52-53'tür ve (Yakın-Açık) ile korelasyon sonraki mumun değeri 0,05 (R ^ 2 = 0,0025) civarındadır ve bu tahmin çok gürültülüdür ve ortalama alma tüm avantajı yok eder, ancak gerçekte olan budur, bir şekilde uyum sağlamanız gereken gerçektir. Şahsen henüz nasıl olduğunu bilmiyorum (((İyi bir strateji yok.
Eh, blog çok ilginç olduğu ortaya çıktı ...
Soru şuydu: "Tek bir sistemle (orman / NS) tüm çıktıları bir kerede tahmin etmek daha iyi değil mi?"
Ve genel olarak, bir sistem tarafından N çıktı ve her biri 1 çıktılı N sistem ile hesaplamanın artıları ve eksileri nelerdir.
Eh, teoride, hiçbir anlamı yok, çünkü. NN, çok boyutlu uzayda iyi çalışmalı ve herhangi bir sayıda sınıfa bölünmelidir.
hiçbir şeyi sınıflara bölmemek ve etiket koymamak daha iyidir
bu nedenle eğitim daha doğru, ancak uygulanması daha zor olacak
q-öğrenme kuralları
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1685&v=ZkZQwKizgLM
ilgilenenler, python'da daha fazla eğitim videosu ve örnek atabilirim