Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2060
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu konudaki tüm grafikler sol alt köşede başlar ve sağ üst köşede biter))
Ben böyle yaşadım...
hayır hepsi değil)
Belirsiz şüphelerle eziyet çekiyorum
Ben yaptım hatta burada anlattım..
Ben sadece daha ileri gittim...
Tüm göstergelerin değerlerini tahmin ettim, sonra ortaya çıkan tahminleri yeni özellikler olarak kullandım, daha sonra özelliklere ve tahminlerine dayanarak daha fazla tahmin yapıldı ve 7 kez hata düşene kadar..
Bunların hepsi MGUA'nın kendi kendini düzenlemesine veya modern ..
Bağlantı için teşekkürler, havalı adam, okuması eğlenceli))
Bir ekstremumu net ve çok gerçekçi olmayan bir zikzaktan daha insani bir biçimde tanımlamanız gerektiğinde..
Bu neden? Bu, grafik uç noktalarının daha insani bir şekilde işaretlendiği bir alternatiftir . Neden ZZ olmasın, ZZ'nin sadece bir ekstremumu var, bir nokta, durağan olmayan bir piyasada kaçınılmaz kaymalar hesaba katılmaz..
Çözüm şu şekilde: Bir ekstremum kalıbı oluşturuyoruz ve mevcut fiyat ile kalıbın korelasyonuna bakıyoruz..
dünyanın en iyi dilinde kod)
Şablon herhangi bir, en azından bir trend olabilir, fantezi olabilir ..
Grafikte böyle görünüyor, korelasyon kayan bir pencerede, sinyal çizgileri -0.7 ve 0.7 ile hesaplanır.
Bana gelince, aşırı uçları çok insanca belirliyor, aynı zamanda önemsizi önemliden süzüyor.
Sonra regresyon modelini eğitmeyi deneyebilir ve ne olduğunu görebilirsiniz.
Bir ekstremumu net ve çok gerçekçi olmayan bir zikzaktan daha insani bir biçimde tanımlamanız gerektiğinde..
Bu neden? Bu, grafik uç noktalarının daha insani bir şekilde işaretlendiği bir alternatiftir . Neden ZZ olmasın, ZZ'nin sadece bir ekstremumu var, bir nokta, durağan olmayan bir piyasada kaçınılmaz kaymalar hesaba katılmaz..
Bir zikzak için, sinir ağına omuz uzunluğunu tahmin etmeyi öğretmek yeterli olacaktır - öncekinden daha uzun veya daha kısa (hedef olarak uzun olanlara ihtiyaç vardır).
Bir zikzak için, sinir ağına omuz uzunluğunu tahmin etmeyi öğretmek yeterli olacaktır - öncekinden daha uzun veya daha kısa (hedef olarak uzun olanlara ihtiyaç vardır).
Hmmm... Ayrıca ilginç bir fikir..
Denedin??
Dosyada ne var?
Hmmm... Ayrıca ilginç bir fikir..
Denedin??
Dosyada ne var?
denemedim. Bir sinir ağına sürüklenmiyorum ve genellikle bir semaver gibi aptalım .... Aptalca benzer alanları aradım ama geçmişte olduğu gibi her zaman kendini tekrar etmiyor.
Dosyada:
İlk sütun olayın sonucudur (pozitif işaret = uzun kol, negatif işaret = kısa)
İkinci sütun, "uzun kaldıraç" olayının bir çeşididir.
Üçüncü sütun, "kısa kaldıraç" olayının bir çeşididir.
Genel olarak, iki uç sütunda olası bir olay.
Dosyada:
Ahh, açık.
ve hedefin nasıl inşa edildiği belli değil
desenler
Bir ekstremumu net ve çok gerçekçi olmayan bir zikzaktan daha insani bir biçimde tanımlamanız gerektiğinde..
...
...
....
Sonra regresyon modelini eğitmeyi deneyebilir ve ne olduğunu görebilirsiniz.
eğitimli..
Gri orijinal veridir, mavi modeldendir
ayrıca netlik için trenin bir parçasını ekledi, modelin yeni verilerde nasıl ortaya çıktığını