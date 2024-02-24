Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 711

[Silindi]  
Alexander_K2 :

Burada Kase yok, şu anda yanımda oturuyor - bu yazışmaya şişkin gözlerle bakıyor.

Ben de yavaş yavaş her türlü olasılık yoğunluğuna ve diğer şeylere yaklaşıyorum, ama öte yandan biraz da myshinlerning'den :) Neredeyse orada, çeşitli tezahürlerinde az ya da çok soğumayı anlamak için kalıyor

orada entropi kullanılır ve ajanlar için farklı dağılımlar ayarlanabilir

 
Pekala.

Yalnızca girdileri anlayın - hiçbir şekilde olmamalıdırlar, ancak ticaretin yoğunluğuna sıkı sıkıya bağlı olmalıdırlar. Bir süreliğine, sonunda.

Yaşam-varlığı için aptalca finansmanla zor olacak - oy, Kâse'yi sadece olasılıklara atacağım, böylece destanı devam ettirecek gücüm olacak.

Gösteri devam etmeli!

 
Sihirbaz_ :

Zenki açık)))

açıldı)))

iyi şanslar!

)))

[Silindi]  
Alexander_K2 :

asıl mesele ilginin olması :) hala keşfedilmemiş ilginç şeyler varken, onu alabilirsin

Dar durağan problemler için olağan yaklaşım ve özellik araması olan süper boyutlu ve süper boyutlu olmayan öğrenmedeki noktayı gerçekten görmüyorum.

 
1h 04m'den itibaren.

Ben de güçlenmekten yanayım ama onun aşırı takmaya karşı verdiği mücadeleye biraz katılmıyorum.

Onun için, bir fazlalığı yenmek = ağaçları bölmek için özel bir kriter + minimum ağaç sayısı.

Benim için: gbm + k-kat. Şimdi gbm'de durdum, ancak R - xgboost, catboost'taki diğer paketleri de denedim - orada yerleşik aşırı koruma korumaları var, ancak gbm'deki kadar keyif almadım.

 

O?


 

kısacası, alt satırda, üst satırda, her şeyi kendileri bitireceklerini düşünüyorum


 
Renat Akhtyamov :

sinir ağlarının aksine , hindiyi geceden saate kadar daha uzun gösterdim (doğal olarak gerçek ):


Eğrinin türü kesinlikle ilginçtir ve göz ardı edilemez, ancak verim çok düşüktür. Benim nacizane fikrime göre

 
Vladimir Gribaçov :

O?

Evet. 1'de 1

 
Renat Akhtyamov :

orada en ilginç, dahil. ve DC için - tahmin

yapamam

Öğretmenim, yine normal çocuklar senin özüne indi)))


