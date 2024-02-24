Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 712
kısacası, alt satırda, üst satırda, her şeyi kendileri bitireceklerini düşünüyorum
uh .. anlamıyorum ... neden bizi aptallar için burada tutuyorlar :))
İyi eğlenceler?
TATİL!!!))))
uh .. anlamıyorum ... neden bizi aptallar için burada tutuyorlar :))
Belki aptallar için tutuyor - ama kendisi için bir ün (karşılık gelen) yaptı.
Sıradan türkiye!!!!
Ve işte yandan görünüm:
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Ticarette makine öğrenimi: teori ve uygulama (ticaret ve daha fazlası)
Maksim Dmitrievsky , 2018.02.22 21:31
tamam, zarflar için hata biraz daha kabul edilebilir .. ama genel olarak aynı
sınırlardan gayet iyi gidiyorsun buna katılıyorum
evet gözlerinle görebilirsin :)
Tamam, şaka ve bu kadar yeter. Bu dalda sıradan hindiler kimseyi ilgilendirmez. Sadece birkaç sayfa sel getirdi ((
ama zarflar var ve işte SMA ...
ve şimdi sinir ağları:
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Ticarette makine öğrenimi: teori ve uygulama (ticaret ve daha fazlası)
Vizard_ , 2018.02.22 19:46
Nasıl karşılaştırılır?Normal SMA hepsini yaptı!!!
fikrimi dışardan pekiştirmeye gerek yok, yalancı ve kurnazsın, daha birkaç hafta önce başka bir başlıkta yazmıştım.
Fikrimi dışarıdan takviye etmeye gerek yok, sen bir yalancısın ve bir dalgınsın
Maxim, diyelim ki SMA değil, başka bir gösterge ...
Ama bu basit bir MA-shka ...
zeka paradoksu
Hepinize iyi şanslar!
Eh, sarhoş gözlerim dün anlamadı ... Sanırım - nasıl yani? Sonuçta Kase bende.
Moderatörlerin konuyu temizlemesini öneririm.
Ve evet! İnsanların susuzluğu ne kadar zeki olursa olsun doyumsuzdur. Dün herkes buna ikna oldu.