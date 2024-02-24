Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 709

Yeni yorum
[Silindi]  
Alexander_K2 :

Bu arada, bu seviyelerin onun için ne anlama geldiğini tahmin ediyorum.

Şu anda tam anlamıyla buna koşuyorum, yüzümü terle yıkıyorum.

Eğer düşündüğüm buysa, o zaman gerçek - asla gösteremeyeceği bir ticaret yoğunluğu şeyi. Anlarsa tabii :)) Üzgünüm Rena...

her şey gizliyken bir şeyi tahmin etmek çok zor ve ayrıca bir bilgisayarınız yok))) bu yüzden benim için orada bir şey tahmin edeceğimi bile ummayın, kafamda kendi hamamböceğim var ..

çok zorlarsam, muhtemelen anlarım, bu yüzden her zaman yazarım - ayrıntılar ve sonuçlar olmadan, tüm bu yazıları algılamıyorum

bu yüzden normal sinyaller veya stratejinin normal bir sunumunu bekliyoruz, başka bir şey değil

 
Maksim Dmitrievski :

bu bir ekran görüntüsü değil, bir tür saplama

 
Renat Akhtyamov :


Belki bir fizikçinin yardımına ihtiyacınız var? Ve hiçbir şekilde değil! Fenomenin özünü tabiri caizse açıklayın ... Kod - stüdyoda! Ve tüm dezavantajlılar için en net açıklamayı yapıyorum.

 
Renat Akhtyamov :

satmak almak

Sihirbaz bitirmek istemiyor

Yüksek ve düşük düşündüm ...
 
Alexander_K2 :

Belki bir fizikçinin yardımına ihtiyacınız var? Ve hiçbir şekilde değil! Fenomenin özünü tabiri caizse açıklayın ... Kod - stüdyoda! Ve tüm dezavantajlılar için en net açıklamayı yapıyorum.

Beyler, yazılarımı dikkatli okuyun, bütün sırlar orada.

Kod olmayacak.

[Silindi]  
Renat Akhtyamov :

tamam, zarflar için hata biraz daha kabul edilebilir .. ama genel olarak aynı

sınırlardan gayet iyi gidiyorsun buna katılıyorum

 
Maksim Dmitrievski :

tamam, zarflar için hata biraz daha kabul edilebilir .. ama genel olarak aynı

sınırlardan gayet iyi gidiyorsun buna katılıyorum

Maxim, işlem hacimlerine bak.

[Silindi]  
Alexander_K2 :

Maxim, işlem hacimlerine bak.

evet doğru gibi görünüyor :) ama başkalarının fikirlerini kullanmıyorum o yüzden her şey yolunda, sadece merak ediyorum

 
Renat Akhtyamov :

Beyler, yazılarımı dikkatli okuyun, bütün sırlar orada.

Kod olmayacak.

Fiyat tablosunun sağ tarafını bir girinti ile aynı ölçekte gösterin...

 
Maksim Dmitrievski :

tamam, zarflar için hata biraz daha kabul edilebilir .. ama genel olarak aynı

sınırlardan gayet iyi gidiyorsun buna katılıyorum

zarf - bu nedir?
1...702703704705706707708709710711712713714715716...3399
Yeni yorum