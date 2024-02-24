Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 707

Maksim Dmitrievski :

Herhangi bir tf'nin en son eurobax alıntılarından bir ekran görüntüsü var mı?

yukarıdaki ekran görüntüsü
Renat Akhtyamov :
bu bir ekran görüntüsü değil, bir tür saplama

Kısacası, yaklaşık olarak bu ayarlara sahip zarfları alın ve moskova'da uçmayın


 
Renat Akhtyamov :

Büyücü, övünmek için bir amacım yok

Bir seçenek olarak sadece nasıl olması gerektiğini gösteriyorum

Yani başaramadın mı? Ve olmasını ister miydin?

 
Sihirbaz_ :

Evet,

aynı soru ve aynı cevap...

 
Maksim Dmitrievski :

peki, böyle bir sinyal görüntüsünü takas etmeye çalışın
 
Renat Akhtyamov :

Pekala, birkaç dakika hindi koyun, neden düzeltelim. Erkeklere saygı pahalıdır. Makale vb., her zaman yayınlandı ...

Renat Akhtyamov :
Pekala, bir dairede her şey çok güvenli ve ticarettir, ancak bir trendde, aynı zamanda güvenli bir şekilde boşaltılırlar.

 
Maksim Dmitrievski :

Kısacası, yaklaşık olarak bu ayarlara sahip zarfları alın ve moskova'da uçmayın


Hesaplamalarda yoğunluğu hesaba katar, zarflar kanalize olmaz.

 
Sihirbaz_ :

Pekala, birkaç dakika hindi koyun, neden düzeltelim. Erkeklere saygı pahalıdır. Makale vb., her zaman yayınlandı ...

Numara
