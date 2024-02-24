Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 715
Ben ve diğer birkaç katılımcı bunu bir kereden fazla tekrarladık, ancak herkesin dikkati bir sonraki kase kitaplığına (paket, parametre konfigürasyonu), daha önce olduğu gibi, bir sonraki JMA tarzı mucize hindiye, vb.
Elleri ... nedeniyle büyümeyenler, 1 dakikadan itibaren mumlarda doğruluğu tahmin etmenin imkansız olduğunu,% 55'ten fazlasını elde etmenin imkansız olduğunu anladılar, normalde% 52-53'tür ve (Yakın-Açık) ile korelasyon sonraki mumun değeri 0,05 (R ^ 2 = 0,0025) civarındadır ve bu tahmin çok gürültülüdür ve ortalama alma tüm avantajı yok eder, ancak gerçekte olan budur, bir şekilde uyum sağlamanız gereken gerçektir. Şahsen henüz nasıl olduğunu bilmiyorum (((İyi bir strateji yok.
Görüyorsunuz, bir bütün olarak piyasaya yaklaşım burada önemli. Doğruysa, TC sizi fazla bekletmez. Yazımı okuyun ..... asıl amacı pazara olan yaklaşımı tam olarak göstermektir ..... Doğru yaklaşırsanız oldukça ilginç bir avantaj elde edebilirsiniz. Ve kim agoldelo durağan olmayan bir VR için kotir'e koşar ...... Bunlar, kural olarak, başlangıçta bununla kalır. Piyasaya daha geniş bakmak gerekiyor. Seçeneklerin neler olduğunu, beklentilerin nasıl oluştuğunu, daha sonra nasıl işlem gördüğünü ve bundan sonra fiyatın nasıl tepki verdiğini görün. Bu bana en doğru yaklaşımlardan biri gibi görünüyor .... IMHO
Q.E.D. Şubat ayının ilk gününden beri OOS. İşlem sayısı 60'ın altında ve bakiye eğrisinde herhangi bir düşüş görülmedi. İnanılmaz mutluluk. Daha fazla test gerekiyor...
Ama 500 piplik bir stop ile...
Ve burada "Bilmiyorum" sinyallerini kaldırdım ve SADECE AI'nın tamamen emin olduğu sinyalleri bıraktım. Yağlı boya. Ve tüm bunlar OOC'de, bunu henüz anlamadıysanız ....
Peki Kase kimde????????!!!!! Daha fazla test gerekiyor .....
Bummer Bir eğitim alanı olduğu ortaya çıktı. Şimdi yeniden yapıyorum .... Bakalım nasıl olacak ...
Hatırladığım kadarıyla, Reshetov'un kendisi bunu yapacağını söyledi - sadece modelin emin olduğu sinyalleri kullanmak. Bunun için, onlarla üçlü bir sınıflandırıcı elde etmek için iki modelden oluşan bir komiteye bile geçti. Bilmiyorum sinyallerini en başından durdurmalıydın.
O halde ben yapacağım... Şimdi şubat başından itibaren OOS'un başladığı bir model antrenman yapıyor, bakalım bu ay nasıl işlem görecek...
Bir önceki gönderideki kadar pembe değil ama %100 OOC
Ve bu bir duraklama olmadan ....
Michael Marchukajtes :
Bu test edici ve optimizasyon modunda, bir çubuğun ortasında stop ve alımları kullanamaz veya alım satımları açamaz/kapatamaz/değiştiremezsiniz. Danışmandaki tüm ticaret işlemleri yalnızca çubuğun başında yapılmalıdır.
Ve doğru çubuk geçmişini toplamak için terminalin kendisi tüm ticaret günlerinde kesintisiz olarak ticaret sunucusuna bağlı olmalıdır. Terminal kapatılmışsa ve bazı çubukları atlarsa, işlemin ona vereceğini indirecektir. Ve %95 ile uğraşmak gerçek ohlc yerine saçmalık verir.
Bu kuralların herhangi bir şekilde ihlali, yanlış bir sonuca yol açacaktır.
Stratejiyi, gerçek keneler modunda oldukça doğru bir şekilde test edildiği MT5'e aktarmak daha iyidir.
Eski geleneğe göre, Tickstory programı aracılığıyla Dukascopy brokerinin gerçek onaylarını MT4'e ekleyebilirsiniz, ardından testler çok daha makul hale gelecektir.
Ben sadece ilk barda çalışıyorum. Bu nedenle test sonuçları güvenilirdir.... %100
Bu yazınızla aynı saçmalığı okudum.
İyi o zaman. Eleştiriye büyük saygı duyulur ..... Devam edin .....
Sadece söyle bana, yazımın absürtlüğü nedir?? Nesi var????
Mikhail, entropi/negentropi deneyleri nasıl sonuçlandı?