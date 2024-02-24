Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 718

Yeni yorum
 

Ve işte kireç paketi (R'de mevcuttur).


İşte onun seçim ilkesi nasıl açıklanıyor.

Bu amaca ulaşmak için kirecin genel yaklaşımı şu şekildedir:

  1. Açıklamak için her tahmin için, gözlemi n kez değiştirin.
  2. Karmaşık modelin izin verilen tüm gözlemlerin sonucunu tahmin etmesine izin verin.
  3. Tüm permütasyonlardan orijinal gözleme olan mesafeyi hesaplayın.
  4. Mesafeyi bir benzerlik puanına dönüştürün.
  5. İzin verilen verilerden karmaşık model sonucunu en iyi tanımlayan m özelliğini seçin.
  6. Orijinal gözleme benzerliği ile ağırlıklandırılmış izin verilen verilerden gelen m özellikleriyle karmaşık model sonucunu açıklayarak, izin verilen verilere basit bir model sığdırın.
  7. Basit modelden özellik ağırlıklarını çıkarın ve bunları karmaşık modellerin yerel davranışı için açıklamalar olarak kullanın.

not.

Her iki paketin de tahmin edicinin TAHMİN üzerindeki etkisini belirlediğini ve kara kutu olarak kabul edilen bir model oluşturmadaki önemini belirlediğini not ediyorum.

Understanding lime
  • Thomas Lin Pedersen & Michaël Benesty
  • cran.r-project.org
The following is a simple example which seeks to explain the outcome of a model classifying sentences from 30 scientific papers as being about (or not) the author’s own work, e.g. methods, results or conclusions. Most of the things written for can be applied to textual data. We will test our model on test data. Now we are sure that the model...
 

Tahmincileri seçmek için vreat paketini kullanıyorum ve aşağıdaki gibi anlıyorum. Yani... sesli düşünmek...

Bu paket, yordayıcıların önemini belirler ve maksimum puana (koşullu olarak) sahip olan yordayıcıların önemli olduğu kabul edilir. Verileri önceden işlerken ve sonucu alırken, R yalnızca verilen tahmin ediciler seti ile çıktı değişkeni arasında hem gizli hem de açık bağımlılıklar olduğunu söyler. Yani yalnızca bağımlılıklar olduğunu söylüyor ve Optimizer zaten bu bağımlılıkları arıyor.

Optimizer, R-bağımlılık olduğunu söylüyor. Evet, bu bağımlılıklar ...... Bunun gibi bir şey ....

 

Hey!

Beyler, yapay zekalı akşam yemeği botu ne zaman bitecek?

Öyleyse bekle ve yaşlan))

 
Aleksandr İvanov :

Hey!

Beyler, yapay zekalı akşam yemeği botu ne zaman bitecek?

Öyleyse bekle ve yaşlan))

bitirmek ne demek??? Yapay zekanın yarattığını ve pantolon giydiğini mi düşünüyorsun ... yürüyüşe çık ...... ??? Ne olmuş???

AI, haftalık kişisel bakımın yanı sıra çalışmalarının günlük olarak izlenmesini gerektirir. Şahsen, tüm kodları zaten bitirdim ve cilaladım. Şimdi sadece alınan modelleri eğitmek ve test etmekle ilgileniyorum. Bunun gibi bir şey...

[Silindi]  
Michael Marchukajtes :

bitirmek ne demek??? Yapay zekanın yarattığını ve pantolon giydiğini mi düşünüyorsun ... yürüyüşe çık ...... ??? Ne olmuş???

AI, haftalık kişisel bakımın yanı sıra çalışmalarının günlük olarak izlenmesini gerektirir. Şahsen, tüm kodları zaten bitirdim ve cilaladım. Şimdi sadece alınan modelleri eğitmek ve test etmekle ilgileniyorum. Bunun gibi bir şey...

hayır, yapay zeka bir insandır ve kontrol edilmek istemez

 
Maksim Dmitrievski :

hayır, yapay zeka bir insandır ve kontrol edilmek istemez

Biri, büyümesi ve oluşumu sırasında herhangi bir kişiliği kontrol etti. Ebeveynler, öğretmenler vb. vb., böylece bu kişi, amaçlanan şeye karşı sorumlu bir tutuma ulaşana kadar. Onu kontrol etmek zorunludur, aksi takdirde onu ebeveyn haklarından mahrum ederler.

 
Konstantin Nikitin :

Biri, büyümesi ve oluşumu sırasında herhangi bir kişiliği kontrol etti. Ebeveynler, öğretmenler vb. vb., böylece bu kişi, amaçlanan şeye karşı sorumlu bir tutuma ulaşana kadar. Denetlenmesi gerekiyor, aksi takdirde onu ebeveyn haklarından mahrum bırakacaklar.

Dahası, o kadar şakacı olabilir ki, onu başıboş bırakmak imkansızdır. Yaşa ve öğren. AI var olduğu sürece, ne kadar akıllı olursa olsun sürekli bir masada oturacağı ortaya çıktı .... IMHO

[Silindi]  
Konstantin Nikitin :

Biri, büyümesi ve oluşumu sırasında herhangi bir kişiliği kontrol etti. Ebeveynler, öğretmenler vb. vb., böylece bu kişi, amaçlanan şeye karşı sorumlu bir tutuma ulaşana kadar. Denetlenmesi gerekiyor, aksi takdirde onu ebeveyn haklarından mahrum bırakacaklar.

biz onlar için fazla aptalız ve onlar mükemmeller.. onları yaratıp yok olacağız

 
Michael Marchukajtes :

... Şahsen , tüm kodları zaten bitirdim ve cilaladım . Şimdi sadece alınan modelleri eğitmek ve test etmekle ilgileniyorum. Bunun gibi bir şey...

"Bitmiş ve cilalanmış" kodların sonucunu bir yerde görmek mümkün mü? Eğitim ve testler sonucunda nasıl çalışırlar? myfxbook izleme gibi bir şey mi?

 
Aleksandr Sevastyanov :

"Bitmiş ve cilalanmış" kodların sonucunu bir yerde görmek mümkün mü? Eğitim ve testler sonucunda nasıl çalışırlar? myfxbook izleme gibi bir şey mi?

Ne yazık ki hayır. Modelleri her hafta eğitiyorum. Sinyalimin istatistikleri iç karartıcı çünkü testler ve gerçek ticaret arasında büyük bir fark var. Sonuçlardaki tutarsızlıklarda değil, gerçek zamanlı nüanslarda.

Bu arada, nedense, göstergenin çok yavaş olduğu ve yeniden yazılmasını istediği bir hata yazmaya başladım.

Tüm periyot için değil, son 100 çubuk için hesaplamanız ve ardından bir seferde bir çubuğu yeniden hesaplamanız gerektiğinde, birisi gösterge için bir kod parçası atabilir mi, şimdi böyle var, ama hissediyorum ki bu doğru değil... 

   if (prev_calculated>rates_total || prev_calculated<= 0 ) // проверка на первый старт расчёта индикатора
     {
      limit= 100 ; // стартовый номер для расчёта всех баров
        } else {
      limit=rates_total-prev_calculated; // стартовый номер для расчёта новых баров
     }
1...711712713714715716717718719720721722723724725...3399
Yeni yorum