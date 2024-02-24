Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 710
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Fiyat tablosunun sağ tarafını bir girinti ile aynı ölçekte gösterin...
orada en ilginç, dahil. ve DC için - tahmin
yapamam
zarf - bu nedir?
zarflar
standart trend göstergelerinde
orada en ilginç, dahil. ve DC için - tahmin
yapamam
Yani yapabilirim, ama sen yapamazsın? Özel?))) Göster bana...
Yani yapabilirim, ama sen yapamazsın? Özel?))) Göster bana...
artık ona sahip değilsin. sinyaller artık orada değil
dezavantajlı bir yerde satın almak için bir sinyal var ve tam tersi
yapamam
artık ona sahip değilsin. sinyaller artık orada değil
dezavantajlı bir yerde satın almak için bir sinyal var ve tam tersi
yapamam
Mlyat gülmekten bıktı bile)))) Teşekkürler)))
Mlyat gülmekten bıktı bile)))) Teşekkürler)))
Sağlık için
bir tahminde buluniyi şanslar
tamam karneler bugün yine dağıtılmadı uyku vakti
Burada Kase yok, şu anda yanımda oturuyor - bu yazışmaya şişkin gözlerle bakıyor.
Sağlık için
bir tahminde bulun
Zenki açık)))
Zenki açık)))