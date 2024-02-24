Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 719
Ne yazık ki hayır. Modelleri her hafta eğitiyorum. Sinyalimin istatistikleri iç karartıcı çünkü testler ve gerçek ticaret arasında büyük bir fark var. Sonuçlardaki tutarsızlıklarda değil, gerçek zamanlı nüanslarda.
Bu arada, nedense, göstergenin çok yavaş olduğu ve yeniden yazılmasını istediği bir hata yazmaya başladım.
Tüm periyot için değil, son 100 çubuk için hesaplamanız ve ardından bir seferde bir çubuğu yeniden hesaplamanız gerektiğinde, birisi gösterge için bir kod parçası atabilir mi, şimdi böyle var, ama hissediyorum ki bu doğru değil...
Hey!
Beyler, yapay zekalı akşam yemeği botu ne zaman bitecek?
Öyleyse bekle ve yaşlan))
ASLA.
Öğretilerine sempati duymuyorum ve beni onunla karşılaştırdıklarında kızıyorum. Makalenin kendisinde biraz yetersiz kaldığına katılıyorum, chtoli ...... Ama işte sizin için ayrıntılar. Aşağıdaki nedensellik modeline bağlıyım.
Önce piyasa beklentisi oluşturulur (seçilen enstrüman için bir volatilite gülümsemesi. Yukarıdaki videoya bakın.) Ardından delta hacmi ve OI bu beklentiye göre işlem görür ya da olmaz. Daha sonra, fiyatın kendisinde bir değişiklik var, ardından, fiyattan oluşturulan TÜM göstergelerde bir değişiklik var. Ve sadece bu sırayla, tersi değil......... Bu nedenle, bir göstergeye dayalı bir fiyat tahmini oluşturmaya çalıştığınızda. Süper aldatıcı akıllı kurnaz araba, o zaman başlangıçta nedensel ilişkiyi ihlal ediyorsunuz. Bu nedenle sonuç...
Makalenizden bahsetmedim, ancak gönderiyi açıkladım:
Michael Marchukajtes :
Görüyorsunuz, bir bütün olarak piyasaya yaklaşım burada önemli. Doğruysa, TC sizi fazla bekletmez. Yazımı okuyun ..... asıl amacı pazara olan yaklaşımı tam olarak göstermektir ..... Doğru yaklaşırsanız oldukça ilginç bir avantaj elde edebilirsiniz. Ve kim agoldelo durağan olmayan bir VR için kotir'e koşar ...... Bunlar, kural olarak, başlangıçta bununla kalır. Piyasaya daha geniş bakmak gerekiyor. Seçeneklerin neler olduğunu, beklentilerin nasıl oluştuğunu, daha sonra nasıl işlem gördüğünü ve bundan sonra fiyatın nasıl tepki verdiğini görün. Bu bana en doğru yaklaşımlardan biri gibi görünüyor .... IMHO
Makalenin özellikleri var, ancak IMHO, Safin veya Larry Williams gibi çok ilkel.
"Valatilite gülümsemesi", HAK ve çeşitli deltalara gelince, bu uzun zamandır biliniyor ve forex'in merkezsizleştirilmesinin yanı sıra dünya borsaları ve ilgili verilere sınırlı erişim göz önüne alındığında, tüm bu veriler halka açık veya DC Forex'te aylık 1 bin doların altında bir fiyat, sıkılmış kuru veya hatta bir hacim olarak sahte.
Fa, Pendostana şehirlerinde (New York,
Chicago...) ve önceki günün AB'si, eurusd'un bugünkü mum rengi...
https://www.wunderground.com/history/airport/KORD/2000/1/1/CustomHistory.html?dayend=1&monthend=12&yearend=2000&req_city=&req_state=&req_statename=&reqdb.zip=&reqdb.magic=&reqdb.wmo=
İlginç bir nokta. Tam olarak borsanın işlem gördüğü Chicago'daki hava durumu, bu gün MM'nin ticaret tarzını etkileyebilir. Şey, bu çok .... sesli düşünmek ...
Bana söyleme. Onları kullanıyorum ve orada balıklar var, belki başkaları da var, piyasa için daha etkili veriler ve daha pahalı ganimet için. Ama olan, olan. Yine, hepsi onları nasıl pişirdiğinize bağlı, yani yatırım getirisi deltaları ve hacimleri. Birçoğu, bunlara erişimi olsa bile, eğitim hazırlarken hata yapar.....
Harika plan, ama ben farklı yapıyorum. Hazırlama, tarama, kontrol analizine belirli bir yaklaşım uygularken OOS döneminden ayrılıp model oluşturmaya başlıyorum. Ve FOS'taki model tatmin edici bir seçenek gösteriyorsa, modelin hazırlanması sırasındaki bu manipülasyonların doğru olduğunu düşünüyorum. Ve daha sonra ticaret için bir model oluştururken bunları uygularım.
Borsa değil, borsalar + büyük bankaların şehirleri ve Merkez Bankası)))
Eh, evet, evet .... eğer havaları kötüyse, o zaman bu Chicago'nun tüm insanları için kötüdür.
Harika plan, ama ben farklı yapıyorum. Hazırlama, tarama, kontrol analizine belirli bir yaklaşım uygularken OOS döneminden ayrılıp model oluşturmaya başlıyorum. Ve FOS'taki model tatmin edici bir seçenek gösteriyorsa, modelin hazırlanması sırasındaki bu manipülasyonların doğru olduğunu düşünüyorum. Ve daha sonra ticaret için bir model oluştururken bunları uygularım.
Ve sonuçtan utanmıyor musun?
Ve sonuçtan utanmıyor musun?
Son keşiflerin ışığında, o sadece beni mutlu ediyor. Geriye bu sevinci hesaba aktarmak kalıyor. yağlı boya:
23.02'den itibaren test cihazındaki sonuçlar
Ve işte aynı dönem için gerçek ticaret .....
Yani testler ve gerçek ticaret tamamen farklı şeylerdir....