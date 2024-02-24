Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 720

Yeni yorum
 
Michael Marchukajtes :

Son keşiflerin ışığında, o sadece beni mutlu ediyor. Geriye bu sevinci hesaba aktarmak kalıyor. yağlı boya:

23.02'den itibaren test cihazındaki sonuçlar

Ve işte aynı dönem için gerçek ticaret .....

Yani testler ve gerçek ticaret tamamen farklı şeylerdir....

Bir testçi ile gerçek ticaretin birbirinden temelde farklı OLMAYACAĞINI anlamıyorsunuz veya anlamak istemiyorsunuz. Bu, herhangi bir model, bir ticaret sistemi geliştirmenin noktasıdır.

 
San Sanych Fomenko :

Bir testçi ile gerçek ticaretin birbirinden temelde farklı OLMAYACAĞINI anlamıyorsunuz veya anlamak istemiyorsunuz. Bu, herhangi bir model, bir ticaret sistemi geliştirmenin noktasıdır.

Ama nedense benim için farklı, baykuşun asılı olduğu, kalemlerin oynak olduğu yer. işte sonuç....

 
Sihirbaz_ :

https://www.youtube.com/watch?v=yZ-ADo4a-wo

Kır saçlı bir amcanın psikedelik aptalı oynaması korkunç. Gamaz başka bir konu https://www.youtube.com/watch?v=glFdG6_64DE

 
Kim düşünebilirdi ki. Hata ayıklayıcıdaki göstergede hata ayıklamaya çalışıyorum ve prev_calculated'ın neden her zaman 0 olduğunu anlamıyorum???? Bu kene işlemedir. Tamam gud, hata ayıklayıcıda yeni bir çubuğa nasıl atlanır?????
 
Şimdi bakıyorum ve prev_calculated'ım her zaman sıfıra eşit. Bu nasıl olabilir????

 
Michael Marchukajtes :
Şimdi bakıyorum ve prev_calculated'ım her zaman sıfıra eşit. Bu nasıl olabilir????

 //--- return value of prev_calculated for next call
   return ( 0 );
  }
 
Vladimir Karputov :

Sağol kanka!!!! Yaşa ve öğren....

[Silindi]  

biraz ilerleme var beyler

bir örneklem üzerinde

peki konuyu desteklemek için


 
Maksim Dmitrievski :

biraz ilerleme var beyler

bir örneklem üzerinde

peki konuyu desteklemek için


Hadi Maxim - Kase'yi dişlerinle yırt! Birini dinlendirmeme rağmen, birçoğu var - herkese yetecek kadar!

[Silindi]  
Alexander_K2 :

Hadi Maxim - Kase'yi dişlerinle yırt! Bir tanesini dinlendirmeme rağmen, birçoğu var - herkese yetecek kadar!

Evet bitecek bir konu kaldı ve bir kâse olacak ama orada yapılacak çok iş var :)

1...713714715716717718719720721722723724725726727...3399
Yeni yorum