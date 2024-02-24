Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 654
Yuri, endişelenme - yardımın ve dileklerin benim tarafımdan dikkate alındı ve algoritmayı tam olarak açıklamama engel olan da bunlar. Bununla nasıl başa çıkacağımı düşünüyorum... Henüz bilmiyorum. Her neyse, bu başlığı bırakıyorum. Piyanisti azarlamayın, elinden gelenin en iyisini çalıyor.
Evet, Doktor - hala sinir ağlarını kullanıyorsanız - dönüştürülmüş örnekler üzerinde sürün. Oradan hem tekdüze hem de katlanarak okuyabilirsiniz. Şimdi - gerçekten hepsi. Eve gideceğim - burada, görünüşe göre ruh hali düzeldi.
Genel olarak, burada her şeyden pek bahsetmiyorsunuz ...
Verilerdeki tüm saçmalıklar ve ardından TS'de MO egzozunun uygulanması, bana göre,% 50'den biraz daha fazla acurasi ile NS ile gürültülü bir tahmin edicinin nasıl TS'ye dönüştürülebileceği hakkında konuşmak daha iyi görünüyor en azından yukarıda yayılma.
Bu noktada kanıt olarak:
demo?
Peki 14g'den önce ruble neredeydi?))))))
Ben de çok düşünüyorum.
Regresyon modeli, çubuk başına fiyatta bir artış öngörüyorsa ve ön ve arka testlerde R2 puanı sıfırın üzerindeyse, bu zaten iyi bir başlangıçtır. Sorun, sonucun istikrarlı olmasına rağmen küçük olması, yayılmanın üstesinden gelinememesidir.
Analitik olarak sorun, R2'nin modeli büyük hatalar için daha fazla cezalandırması ve küçük hataları ve yanlış ticaret yönergelerini görmezden gelmesidir. Kazançların dağılımına bakıldığında, fiyat hareketlerinin çoğu sadece birkaç pip. Ve model, bu tür en ufak hareketlerin doğru yönünü tahmin etmek yerine, daha yüksek bir R2 alacağı dağılımın uzun kuyruklarını tahmin etmeyi öğrenir. Sonuç olarak, model bir şekilde büyük hareketleri tahmin ediyor, ancak küçük olanlarda sürekli olarak yön hataları yapıyor ve yayılmaya göre birleşiyor.
Sonuç - forex için standart regresyon tahminleri kötü. Kendinize ait bir tür uygunluk fonksiyonu icat etmeniz gerekir, böylece işlemlerin yönleri dikkate alınır ve yayılma, doğruluk ve hatta fonksiyon düzgün olmalıdır. O zaman, %50'nin biraz üzerinde bir doğrulukla bile, şimdiden kâr etme şansı olacaktır.
Doğruluk, Keskin oran, kurtarma faktörü ve ticaret tablosunu analiz eden diğer fonksiyonlar çok ayrıktır, standart bir backprop'a sahip bir nöron yerel minimumdan çıkamaz ve gerçekten öğrenemez.
Alternatif bir sonuç, nöronun zayıf sinyallerini tamamen görmezden gelmektir. Sadece güçlülerle ticaret yapın. Buradaki sorun, her zaman arka testte mükemmel sonuçlar gösterecek bir eşik seçebilmenizdir, ancak bununla birlikte ön testte kötü sonuçlar olacaktır. Burada da bir şeyler düşünmeniz gerekiyor.
Güçlü - ticaret yapmak mantıklı. Ve ileriye dönük kötü sonuçların olduğu gerçeği - görünüşe göre Ulusal Meclis, en arkada ne olduğunu hatırladı ve genelleme yapmadı.
Belki bir doğrulama sitesi tanıtılmalıdır?
Ancak doğrulama sitesinde bir düzenleme olacağı ortaya çıkabilir. Ve forvet yine kötü olacak.
ve yanlış yönlendirilmiş anlaşmalar .
İlginizi çekebilir: rugarch::DACTest - yön doğruluğunu test edin. En ilginç şey, yazarın Rus çağdaşımız Anatolyev olmasıdır.
Anatolyev S. Öngörülebilirlik testi. Sayı #1, Eylül 2006, s . 39-43.