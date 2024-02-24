Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 659
Zaman emisyonlarını kaldırırsınız)))
Kısacası, bir şekilde, orada resimlerde çizildiği gibi)
(önceki gönderiye bakın)
resimlerde dikey logaritmiktir, yani. Fiyat:% s.
evet, ama bunu nasıl yapmalı? ne ile ne ile giriş yapılır)
Aynen, Alexander suçlu :)
Bu sadece log(fiyat), fiyat deltası değil
sadece Log10 görsel olarak fiyattan farklı değildir (artışlarda olduğu gibi)
belki aynı çizelgelerde bot çalıştırmak mantıklıdır :)
Mesela ben gün içi düşkünüm... Yıllarca kâr beklemek sıkıcı. Ve o gün için fiyat zaman zaman değişmeyecek.
Logaritma kullanılabilir - yalnızca sizinki gibi trendi azaltmak için. Ya da emisyonları kaldırın. Ancak emisyonlar kök tarafından kaldırılabilir ve basitçe seviyeye göre kesilebilir.
Çünkü fiyat değişimi zaman zaman değil, %10'dan az oluyor.
Oturum açma artışlarının en azından bir anlamı var (ne olduğunu anlamasam da))). Fiyat günlüğü hiç mantıklı değil - her şey aynı, ancak biraz düzleştirilmiş bir grafik.
En çok zamanları varsa neden kuyruklarla savaşsınlar.))
Artımlı aykırı değerleri seviyeye göre kestim, ancak buradaki biri bana artışların logaritmasını kullanmamı tavsiye etti.
Birisi tavsiye etti. Evet, tamamen farklı bir görevleri olabilir.
Şahsen ben genellikle kuyruklu piç kurusuyum: ne kadar çok - o kadar iyi.))) Ve dünyanın her yerinde onlarla savaşıyorsun.))) Komik.
Detrend ve hareketsiz otur, kuyruklarını vur ve hiçbir şey tahmin etmene gerek yok.