elibrarius :
Zaman emisyonlarını kaldırırsınız)))

Kısacası, bir şekilde, orada resimlerde çizildiği gibi)

(önceki gönderiye bakın)

 
Maksim Dmitrievski :

resimlerde dikey logaritmiktir, yani. Fiyat:% s. Görünüşe göre Alexander zaman içinde logaritması ile sizi karıştırmış.
elibrarius :
evet, ama bunu nasıl yapmalı? ne ile ne ile giriş yapılır)

Aynen, Alexander suçlu :)

 
Maksim Dmitrievski :

Bu sadece log(fiyat), fiyat deltası değil
elibrarius :
sadece Log10 görsel olarak fiyattan farklı değildir (artışlarda olduğu gibi)


 
Maksim Dmitrievski :

belki aynı çizelgelerde bot çalıştırmak mantıklıdır :)

Uzun bir süre boyunca, orada fiyat çok arttı. Ve bir logaritma ile, güçlü bir fiyat değişikliği küçük bir değere - grafiğin daha doğrusal bir biçimine - düşürüldü.
Mesela ben gün içi düşkünüm... Yıllarca kâr beklemek sıkıcı. Ve o gün için fiyat zaman zaman değişmeyecek.
Logaritma kullanılabilir - yalnızca sizinki gibi trendi azaltmak için. Ya da emisyonları kaldırın. Ancak emisyonlar kök tarafından kaldırılabilir ve basitçe seviyeye göre kesilebilir.
 
Maksim Dmitrievski :

Çünkü fiyat değişimi zaman zaman değil, %10'dan az oluyor.
 
elibrarius :
Oturum açma artışlarının en azından bir anlamı var (ne olduğunu anlamasam da))). Fiyat günlüğü hiç mantıklı değil - her şey aynı, ancak biraz düzleştirilmiş bir grafik.

En çok zamanları varsa neden kuyruklarla savaşsınlar.))

 
Yuri Asaulenko :

Ben sadece artımlı aykırı değerleri seviyeye göre kestim, ancak buradaki biri bana artışların logaritmasını kullanmamı tavsiye etti.
 
elibrarius :
Birisi tavsiye etti. Evet, tamamen farklı bir görevleri olabilir.

Şahsen ben genellikle kuyruklu piç kurusuyum: ne kadar çok - o kadar iyi.))) Ve dünyanın her yerinde onlarla savaşıyorsun.))) Komik.

Detrend ve hareketsiz otur, kuyruklarını vur ve hiçbir şey tahmin etmene gerek yok.

