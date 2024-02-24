Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 660
Çünkü fiyat değişimi zaman zaman değil, %10'dan az oluyor.
evet o kadar da ilginç değil
ancak farklılıkların logaritması hala merak uyandırıyor, belki sadece sınıflandırma için bir özellik olarak - orada grafik tek bir durumda trendlere yapışıyor, al / sat gibi, yanlış gidemezsiniz :)
Birisi tavsiye etti. Evet, tamamen farklı bir görevleri olabilir.
Şahsen, genellikle kuyruklardan piç kurusuyum: ne kadar çok - o kadar iyi.))) Ve dünyanın her yerinde onlarla savaşıyorsun.))) Komik.
Aykırı değerlerle normalleştirildiğinde merkez çok yürüyecektir.
Örneğin 10.000 barlık bir örnek aldık, max ile min arasında bir merkez bulduk. Sonraki eğitim: Bu 100 bara 1000 bar eklendi, aykırı değer öncekilerden daha güçlü çıktı. Yeni bir merkez alın. Sonuç olarak, veriler tutarsız olacaktır.
Örneğin, ilk numune tarafından normalize edildiğinde, ilk numunenin son çubuğu =0 olarak ortaya çıktı. İkinci örnekte, zaten sondan 1000.'dir ve yeni bir normalleştirme ile örneğin 0,2'ye kayabilir. Ve normalleşmesiyle ilk örnekten ve ikincisinden tahminler farklı olacaktır, çünkü onlar için giriş verileri bile dikey olarak dengelenir.
Uzak veya düşük veri seviyesi ile sıfır ya yerinde olacak ya da yürüyecek, ancak çok fazla değil.
Hala yukarıdan ve aşağıdan veri sayısının %1'ini kesiyorum. Yani sıfır, yürümesine rağmen çok daha zayıftır. Kırpma seviyelerini sabit kodlarsanız, sıfır / merkez her zaman aynı yerde olacaktır. Ama x.z. hangi seviyelerin seçileceği ve hatta düzinelerce tahmin edici için her birinin kendine ait bir seviyesi vardır.
Belki... ama en az 1 bar ilerisini mi tahmin ediyor? Yoksa her zaman olduğu gibi geçmişi mi gösteriyor?
kendi başına hiçbir şekilde tahminde bulunmaz .. ancak farklı gecikmelerin bir kombinasyonu varsa, o zaman mb
Evet, her şeyi anladım, her şey böyle. Ama bir düşüş var! Ve merkez, dağıtımla birlikte oraya gidecek.
Benim dağılımım sadece 600-1000 puan Tf 1 dk olarak tahmin ediliyor. Ve düşüş çok kısa ve merkez çok hızlı değişiyor. Evet, ama vadeli işlem borsasında. Forex denemeyecek.
Bu arada. Haftalar boyunca, dağılım pratik olarak değişmez - +/- birkaç puan.
Ama belki yanılıyorum... Diğer şeyleri unutmazsam daha çok denemem gerekecek.
Bana öyle geliyor ki, merkezin hiçbir yere hareket etmemesi arzu edilir, daha da hızlı)
Ama belki yanılıyorum... Diğer şeyleri unutmazsam daha çok denemem gerekecek.
Eh, bunlar zaten mermiye farklı yaklaşımlar.))
Resmi tekrar yayınlıyorum.
X'e göre - zamana, Y'ye göre - 0'dan 60'a normalleştirilmiş fiyat - olağan zaman-fiyat tablosu. Z ile - fiyatın zaman içindeki olasılık dağılım yoğunluğu.
Dağılımın belirli bir fiyat etrafında oluştuğunu, ardından fiyatın başka bir düzeye "atladığını" ve farklı bir fiyat etrafında dağılımın oluştuğunu görüyoruz.
Detred ona ayak uydurursa, o zaman her zaman dağıtım merkezinin yakınındayız.
Evet, söylemeyi unuttum, bir fiyattan diğerine yönlü hareketler arasında.
Millet Meclisi fiyatları tam olarak sunuyor musunuz?
elibrarius :
Fiyatların olasılığını elde etmek için analiz edilmesi gereken fiyatların kendisidir. Ve çoğu insan artışlara düşkün görünüyor ve yalnızca artışlarla çalışarak, yalnızca artış olasılığını elde edebilirsiniz.
Millet Meclisi fiyatları tam olarak sunuyor musunuz?
Tanrım, peki, dağıtım merkezini sıfıra süpürün ve artışlar elde edilecektir. Fark yok.
NS'de, evet, fiyatlar düşüş trendine göredir. Yani, Fiyat bir trenddir. Artı düzenleme.
Tanrım, peki, dağıtım merkezini sıfıra süpürün ve artışlar elde edilecektir. Fark yok.
NS'de, evet, fiyatlar düşüş trendine göredir. Yani, Fiyat bir düşüş trendidir. Artı düzenleme.