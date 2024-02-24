Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 651
Bir seçenek olarak, ama bence forex gurusu dönemi geçmişte kaldı, modern enayi daha sofistike, küçük bir mevduatın dağıtılamayacağını biliyor, ama büyük bir, şimdi becerileri geliştirmek için uzun yıllar harcamanız gerekiyor. bir enayi bir guruya gitmez, muhtemelen farklı uzaktan kumanda şemaları, pammies vb. üzerinde yatırımcı aramak daha iyidir.
iyi, hayatta değil, baskı altında enayiler var))
Artık işlem masalarında aramak ve hesap açmak şartıyla Kişisel Öğretmen vermek moda oldu. Liderliği altında, anlaşmaları açıp kapatacaksınız, size nasıl bir milyon kazanacağınızı gösterecek. "Ve şu anda euro yükseliş trendinde , hemen şimdi bir hesap açar ve kasiyere 100 dolar yatırırsanız, haftasonuna kadar bin kazanırsınız, ancak bugün yapmanız gerekiyor, acele edin, yoksa kaçırırsınız. çok parayla çıktı." Onlar. Gurular kaldı, ama onlar kendilerini değil, bir ticaret merkezi tarafından ilerliyorlar.
bunlar zavallı ve berbat danışmanlar, onları sadece ..'e düz metin olarak gönderebilirsiniz, eğlencelibir hesap açıyorsun ve sana eğlence için kişisel bir maydanoz veriyorlar
Kral! Öğrenciler ve işsizler! Eski ve küçük!
Panik ne? Ben, örneğin, sadece bu gün için +% 100 depozito. Doğru, bir demoda, ancak gerçek bir NDD hesabından alınan kene tırnaklarına dayanmaktadır.
Merak etmeyin, Alexander_K ve Schrödinger'in kedisi her şeyi yapacak ve söz verildiği gibi TS'yi sağa ve sola dağıtmaya başlayacak.
Alexander, sadece borsada bu tür getirilerle) DC'de çalışmanıza izin vermezler
Bu noktada kanıt olarak:
Bu noktada kanıt olarak:
Güzel.
Hayır, böyle yuvarlanmıyor - bu şarkı sözleri, ama bir fizikçi olarak terfi ediyorsunuz ve ekrandaki pozisyonlarınız, 0 saat itibariyle, bir kayıpla, elbette, kapatmayı başarmış olabilirsiniz, ama sonra , lütfen stüdyoya rapor verin!
Rica ederim:
Her şey tamamen otomatik, aptal yok, hile yok, aptalca zararı durdur ve kar al.
Lütfen proje teslim sürecini hızlandırmak için inanın ve yardımcı olun:
Hiç yapacak bir şeyi olmayan - herhangi bir komisyoncudan kene arşivlerini dönüştürmek için bir program yazın. Alıntıların zaman serisini tek tip bir hale getirmek gerekir. Onlar. sanki her 1 saniyede bir geliyorlar. Bir csv dosyasında zaman içinde bir sütunu ayrıştırmanız gerekir. Fazladan işaretler atın ve tam tersine, bu saniyede yeni bir teklif yoksa, önceki değerle enterpolasyon yapın.
Böyle bir şeyin tüm tüccarlar için gerekli olduğundan eminim. Bir iyilik yap!
Ne sorduğunu anlamıyorsun. Artık Komisyoncuların keneleri depolamak için tek bir standardı yok, herkes kim olursa olsun onu şekillendiriyor.
Böylece ayrıştırıcı her zaman bireysel olacaktır. Evrensel yapmayın.
Yapılabilecek tek şey, eksik verileri doldurmak ve çok sık olanları atmak için genel bir algoritmadır.
Ancak algoritma, önceden hazırlanmış verileri kabul etmelidir, şuna benzer bir şey: biri zamanlamaları olan, diğeri bir fiyatı olan iki dizi.
Ama sonra tekrar, bazı zamanlamalar mikrosaniye cinsinden, diğerleri ise milisaniye cinsindendir. Zamanlamaları bir saniyeden daha az depolayan standart bir tür yoktur.
Yani, yine her birinin kendi heykelini yapıyoruz.