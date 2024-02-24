Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 658

Maksim Dmitrievski :

neden ikincisi? 

 ReturnsBuffer[i]= log (pr2);
adım attı, logaritmayı 2 kez aldı, son satırda şu şekilde kaldırırsanız:


elibrarius :

Peki, böyle bir oyunda bir şey nasıl eğitilir?

 
Maksim Dmitrievski :

bilmiyorum. Ama ilk durumda, ne kütükle, ne onsuz - grafikler aynı
evet, ilk durumda, sadece Ulusal Meclis'e -1'den 1'e kadar girdilere ihtiyacınız varsa ve bir düşüş yapın

çıkarma durumunda detrend gibi görünmüyor

 

Logaritmada bir sorun var. İstediğinizi log() yerine sqrt() ile elde edebilirsiniz.

 
Peki, log sadece trendi azaltmak için kullanılıyorsa, evet. Emisyonları da ortadan kaldırmak istediğini sanıyordum...

Ve logaritma ile oynayabilirsiniz, belki ondalık ile daha ilginç olur? Veya başka bir sebeple hesaplayın... 1000 mesela

Ondan hiçbir şey istemiyorum)) Sadece merkez sıfırda olacak şekilde kullandım

aykırı değerleri ortadan kaldırmak için fiyatlarda değil, zamanda logaritmik bir ölçek yapmanız gerekir

http://berg.com.ua/graph/logarythmic-scale-trend-lines/
Zaman emisyonlarını kaldırırsınız)))
