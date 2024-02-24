Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 658
neden ikincisi?
ReturnsBuffer[i]= log (pr2);
adım attı, logaritmayı 2 kez aldı, son satırda şu şekilde kaldırırsanız:
Peki, böyle bir oyunda bir şey nasıl eğitilir?
bilmiyorum. Ama ilk durumda, ne kütükle, ne onsuz - grafikler aynı
evet, ilk durumda, sadece Ulusal Meclis'e -1'den 1'e kadar girdilere ihtiyacınız varsa ve bir düşüş yapın
çıkarma durumunda detrend gibi görünmüyor
Maksim Dmitrievski :
Logaritmada bir sorun var. İstediğinizi log() yerine sqrt() ile elde edebilirsiniz.
Ve logaritma ile oynayabilirsiniz, belki ondalık ile daha ilginç olur? Veya başka bir sebeple hesaplayın... 1000 mesela
Logaritmada bir sorun var. İstediğinizi log() yerine sqrt() ile elde edebilirsiniz.
Ondan hiçbir şey istemiyorum)) Sadece merkez sıfırda olacak şekilde kullandım
Peki, log sadece trendi azaltmak için kullanılıyorsa, evet. Emisyonları da ortadan kaldırmak istediğini sanıyordum...
Ve logaritma ile oynayabilirsiniz, belki ondalık ile daha ilginç olur? Veya başka bir sebeple hesaplayın... 1000 mesela
aykırı değerleri ortadan kaldırmak için fiyatlarda değil, zamanda logaritmik bir ölçek yapmanız gerekirhttp://berg.com.ua/graph/logarythmic-scale-trend-lines/
aykırı değerleri ortadan kaldırmak için fiyatlarda değil, zamanda logaritmik bir ölçek yapmanız gerekir