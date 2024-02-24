Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 650
Uzun zamandır bir şey, kimse rapor yayınlamadı - bu benim ileri.
Harika! Danışman gerçekten 22'sinde oluşturulduysa ve o zamandan beri güncellemeler olmadan işlem görüyorsa, bu harika.
1 Ocak 2018'den bugüne Dukascopy kene testi (10 pip yayıldı). Ok göze çarpan bir dizi işaretledi, bu sadece 22'si, kârın hızla artmayı bıraktığı açık, ancak var. Bundan sonra ne olacak - zaman gösterecek.
lütfen resimlere sistemin en az bir tanımını ekleyin :) ve elbette her şeyin gizli olduğunu anlıyorum, ancak sadece resimlere bakmak çok ilginç değil
MT4'ün bir anakronizm olması üzücü, kurmadım bile :D MT5'e geç
IMHO, alternatif olarak tek bir terminal kullanmak yerine, her ikisini, hatta bazen birkaçını aynı anda kullanırken, avantajları birleştirmek ve dezavantajları telafi etmek daha iyidir. ve programlar arası iletişim yoluyla diğer platformlarla.
evet .. ama diğer normal terminalleri, özellikle testçileri görmedim) en yakın rakipler çok iyi değil
evet .. ama diğer normal terminalleri, özellikle testçileri görmedim) en yakın rakipler çok iyi değil
alternatif olarak yaklaşmazsanız, o zaman ulaşın ve mutlaka değil, birbirinizi tamamlamanız yeterlidir)
buradaki ortalama 0, bu piyasa nötr bir stratejidir
ayrıca, onu yalnızca istatistiklere göre dışa aktarmak gerekir) nereye kayar, artık bir kara kutuda demonte edilemez
kısacası planlanan 3 stratejiden 2. strateji neredeyse tamamlandı (birincisinin sonuçları zaten yazıldı, işe yaramadı)
Bu işe yaramazsa, sonuncusu olacak
ve bunun üzerine MO ile bitirmek mümkün olacak
MO ile işe yaramadıysa, genel olarak algo ticareti ile bağlamanızı tavsiye ederim, bu sizin değil, hindilerde hiçbir şey yok.
Daha sonra insanlara algoritmik ticaret hakkında bilgi vermeye gideceğim.
Bir seçenek olarak, ama bence forex gurusu dönemi geçmişte kaldı, modern enayi daha sofistike, küçük bir mevduatın dağıtılamayacağını biliyor, ama büyük bir, şimdi becerileri geliştirmek için uzun yıllar harcamanız gerekiyor. bir enayi bir guruya gitmez, muhtemelen farklı uzaktan kumanda şemaları, pammies vb. üzerinde yatırımcı aramak daha iyidir.
Artık işlem masalarında aramak ve hesap açmak şartıyla Kişisel Öğretmen vermek moda oldu. Liderliği altında, anlaşmaları açıp kapatacaksınız, size nasıl bir milyon kazanacağınızı gösterecek. "Ve şu anda euro yükseliş trendinde , hemen şimdi bir hesap açar ve kasiyere 100 dolar yatırırsanız, haftasonuna kadar bin kazanırsınız, ancak bugün yapmanız gerekiyor, acele edin, yoksa kaçırırsınız. çok parayla çıktı." Onlar. Gurular kaldı, ama kendilerini ilerletmiyorlar, bir ticaret merkezi tarafından ilerliyorlar.