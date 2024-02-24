Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 649
Cebinizdeki incir gibi harika bir tartışma.
Ve bu iki çifti nasıl eklediniz, kalan nedir?
peki, sinir ağı aracılığıyla, burada bunun hakkında bir çok kez yazdım.
Bana ve onun gibilere VAR'ı kendiniz önerdiniz .. ama bir NS varsa lineer regresyona ne için ihtiyacımız var?
tartışılacak ne var, soru böyle bir seride en iyi nasıl ticaret yapılacağıydı - tahmin etmek ve ticaret yapmak veya ortalama. Mb birinin burada tecrübesi var .. ama görünüşe göre yok :) sıradan çift ticareti, birini alıp diğerini satıyoruz
yani gürültünün özelliği sadece tahmin edilmesine gerek olmamasıdır) ortalamadan sapmıştır - bu yakında geri döneceği anlamına gelir .. ancak bir yay etkisi varsa, hemen geri döneceği bir gerçek değil .. ve varyans bir değişkendir, ama peki, bunu çözeceğiz)
Kendi sorusunu yanıtladı. Bir onay işareti alıyoruz (basit olanı), yarım nokta geri kaydırıyoruz (basit bir onay işaretinin faz gecikmesi yarım nokta) ve yeni bir onay değerini en az bir tahmin etmek için NN'yi gürültülü tırnaklarla besliyoruz bar (mevcut olanı bile kullanabilirsiniz, gelecekteki bir onayımız var). Tırtıl yöntemini kullanarak, periyodun eksik yarısını tamamlıyoruz ve işte ortalamaya yakınsama, ortalamayı esiyor olsun ya da olmasın. Piyasa gelecekteki Masha'ya dönecek.
NS hakkında bir şey söyleyemem.
Eşbütünleşme, modellerde oldukça geniş bir eğilimdir ve çok iyi gelişmiştir. Orada hiç NS yok, çünkü bu modellerde her şeyin testler yardımıyla kanıtlanması gerekiyor, ama sizin için - böyle oldu.
Fikrinizi kullanmanın mümkün olup olmadığı - bilmiyorum, sadece TS ile ilgileniyorum ve gelecekteki özelliklerini eğitim aşamasında kanıtlıyorum.
not.
Uzun zaman önceydi, ama hafızanızdan programınız çok garip. Şöyle olmalı: Bir trend varsa, o zaman altındaki grafik, eksenin üstünde veya altındadır ve ileri geri acele ediyorsunuz.
Kendi sorusunu yanıtladı. Bir onay işareti (basit), yarım nokta geri kaydırırız (basit bir tıklamanın faz gecikmesi yarım noktadır) ve onayın yeni değerini en az bir çubuk ile tahmin etmek için NN'yi gürültülü tırnaklarla besleriz. Tırtıl yöntemini kullanarak, periyodun eksik yarısını tamamlıyoruz ve işte ortalamayı patlatıp yakmadığına bakılmaksızın ortalamaya yakınsaklık. Piyasa gelecekteki Masha'ya dönecek.
kendine sordu - kendi kendine cevap verdi)) bazen yıpranmalısın
Sadece Mashka'yı uygulasanız bile, anladığım kadarıyla küçük bir kemer efektini filtreleyebilirsiniz.
ah tırtıllar hakkında .. beni tekrar düşündürme ve bir şeyler yapma)
kısacası, elimden gelen her şeyi yapacağım ve sonuçları tam olarak ticarette göstereceğim, ileride (yarın, bugün yorgunum)
Orada hiç NS yok çünkü lineer regresyon ve lineer olmayan beyin modelleri yoluyla *** katsayıları yeterli değil
Doğrusal bir model olsaydı, daha yüksek / daha düşük olurdu, bu doğru, çünkü doğrusal olan tüm dalgalanmalar için bu kadar doğru bir şekilde sığdırılamaz, ancak doğrusal olmayan bir mümkündür. Aksi takdirde, prensip klasik çift ticaretindeki ile tamamen aynıdır.
Maxim, telaş etme! Zor zamanlarda, yardım için Büyücüyü aramanız gerekir!
Neden biliyor musun? Bu gizemli karakter hem dağıtımlarda hem de Ulusal Meclis'te aranıyor. Bir şekilde bu iki şeyi bir olarak görüyor.
Ve artışlardan değil, belirli bir süre için artışların toplamından bir dizi ile çalışır.
Aşırı durumlarda, yakında aracımın ücretsiz dağıtımına başlayacağım. NS olmadan bile en lüks karı verir (şimdiye kadar demoda :))).
Herkesin ceplerini hazırlamasını ve tozdan arındırmasını tavsiye ederim! Gösteri devam etmeli!
yani artışların toplamı orijinal seriyi verecektir :)) çıkarma ile elde edilirse
cepler hazırlıyoruz, benimkini yarın bitireceğim)) ama dağıtımlar ve NS kesinlikle faydalı şeyler. Şimdi varyans analizi hakkında küçük bir araştırma yapıyorum.
Işte burada! Eski Maxim'i tanıyorum!
Ve Büyücü er ya da geç sözünü söyleyecek - sadece ipuçlarını anlayabilmeniz gerekiyor.
Uzun zamandır bir şey, kimse rapor yayınlamadı - bu benim ileri.
01/22/2018 tarihinde EURUSD H1'de kod oluşturma testi için, MetaQuotes'tan neredeyse tüm mevcut geçmiş için eğitildim - çok fazla fazla uyum ve danışmanın boyutu, ekleyemiyorum bile (ilgileniyorsanız bağlantıdan indirin) ve şimdi başlattım, işe yarıyor gibi görünüyor... http:// /hlaiman.com/download/ea_eurusd_h1.ex4
MT4'ün bir anakronizm olması üzücü, kurmadım bile :D MT5'e geç