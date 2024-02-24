Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 324
Ve genetik optimizasyon sırasında sonuçların türbülansa girmeye başlaması ne anlama gelir? :) program zamanla gelişmeli
Belki de adımı azaltmanız veya tam tersi adımı artırmanız gerekir. Yani ya ıskalarlar ya da çukurdan çıkamazlar. MT'de nasıl düzenlendiğini pek bilmediğim değişiklikle.
Ayrıca o kadar garip bir şey fark ettim ki, 1/4 ile her zaman 1/2'den daha kötüdür, bana öyle geliyor ki bunun nedeni, geriye dönük test için geçmiş miktarının azalması ve çok fazla yeniden antrenman yapmamasıdır. .. ama bu böyle, tahmine dayalı
Üstelik, koşular sırasında farklı TF'lerde, görünmeye başladı .. iyi, garip .. yine de, 5 dakika boyunca ayda% 100 :) ve işlem sayısı neredeyse 200'ü teslim etti. Yani, olduğu gibi, değil oldukça bozuk para
M1'de işler nasıl?
şimdi bulutta başlatıldı, bittiğinde ekranı atacağım
Muhtemelen aynı -10-16% / ay'a sahibim. Sadece depodan değil , işlemin hacminden - IMHO, gerçeği daha iyi yansıttığını düşünüyorum. Omuz üzerinden sayılmalıdır.
Ve bu arada, genetik kullanmıyorum. Ve genel olarak, otomatik optimizasyon konusunda temkinliyim.
Ayrıca NS? ne tür?
NS'ye kadar. Mantık, ama zaten o kadar karmaşık ki artık başa çıkamıyorum. Diğer karmaşıklık, bir tımarhaneye giden doğrudan bir yoldur.)) Yalnızca Veri Madenciliği kalır. Seçim küçük.))
bu yüzden NS'yi aldım, çünkü artık mantıkla tonlarca kodda ustalaşamıyorum)) orada kendi kendine gelmesine izin ver
M1'de işler nasıl?
Bir an için benzer bir şey ama:
1. Daha yüksek frekanslı ticaret için mantığı düzeltmek gerekiyor, burada bir takip yeterli değil
2. alış veya satış emirleri farklı koşularda geçerlidir, bu da yeniden eğitime işaret edebilir, 2 haftalık eğitimin dakikaları için çok fazla olduğu ortaya çıkıyor
Hmm. serin.
yine de genel olarak fena değil.