Maksim Dmitrievski :


Ve genetik optimizasyon sırasında sonuçların türbülansa girmeye başlaması ne anlama gelir? :) program zamanla gelişmeli

Belki de adımı azaltmanız veya tam tersi adımı artırmanız gerekir. Yani ya ıskalarlar ya da çukurdan çıkamazlar. MT'de nasıl düzenlendiğini pek bilmediğim değişiklikle.
Yuri Asaulenko :
Üstelik, koşular sırasında farklı TF'lerde, görünmeye başladı .. iyi, garip .. yine de, 5 dakika boyunca ayda% 100 :) ve işlem sayısı neredeyse 200'ü teslim etti. Yani, olduğu gibi, değil oldukça para. MB, çünkü ters bir martingale eklemek bile mantıklı. öz sermaye stoğu büyük çıkıyor


Ayrıca o kadar garip bir şey fark ettim ki, 1/4 ile her zaman 1/2'den daha kötüdür, bana öyle geliyor ki bunun nedeni, geriye dönük test için geçmiş miktarının azalması ve çok fazla yeniden antrenman yapmamasıdır. .. ama bu böyle, tahmine dayalı


 
Maksim Dmitrievski :


M1'de işler nasıl?
Renat Akhtyamov :
şimdi bulutta başlatıldı, bittiğinde ekranı atacağım
 
Maksim Dmitrievski :


Muhtemelen aynı -10-16% / ay'a sahibim. Sadece depodan değil , işlemin hacminden - IMHO, gerçeği daha iyi yansıttığını düşünüyorum. Omuz üzerinden sayılmalıdır.

Ve bu arada, genetik kullanmıyorum. Ve genel olarak, otomatik optimizasyon konusunda temkinliyim.

Yuri Asaulenko :

Ayrıca NS? ne tür?
 
Maksim Dmitrievski :

Ayrıca NS? ne tür?
NS'ye kadar. Mantık, ama zaten o kadar karmaşık ki artık başa çıkamıyorum. Diğer karmaşıklık, bir tımarhaneye giden doğrudan bir yoldur.)) Yalnızca Veri Madenciliği kalır. Seçim küçük.))
Yuri Asaulenko :
bu yüzden NS'yi aldım, çünkü artık mantıkla tonlarca kodda ustalaşamıyorum)) orada kendi kendine gelmesine izin ver
Renat Akhtyamov :
Bir dakikalığına benzer bir şey ama:

1. Daha yüksek frekanslı ticaret için mantığı düzeltmek gerekiyor, burada bir takip yeterli değil

2. alış veya satış emirleri farklı koşularda geçerlidir, bu da yeniden eğitime işaret edebilir, 2 haftalık eğitimin dakikaları için çok fazla olduğu ortaya çıkıyor...

 
Maksim Dmitrievski :


Hmm. serin.

yine de genel olarak fena değil.

