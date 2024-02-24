Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2030

Maksim Dmitrievski :

diğerleri gibi yeniden eğitildi

google bilgi dolu

işte iyi bir tane

https://towardsdatascience.com/gate-recurrent-units-explained-using-matrices-part-1-3c781469fc18

) İngilizce benim için sorunlu))), ancak Rusça'da neredeyse hiç makale yok.

ve olanlar, bağlantıların ağırlıklarının nasıl güncelleneceği açık değildir. Kesin olmak gerekirse, nöronun çıkışından girişine giden ağırlığın nasıl güncellendiği açık değildir.
 
Maksim Dmitrievski :

Büyük olasılıkla, aynı hatayı test cihazında yaptı.

Vryatli .. Unutmayın, diğer veriler üzerinde test ettiği en başından beri, bir tür Boole işlevi veya bunun gibi bir şey arıyordu ... ve her şey onunla iyiydi)

Maksim Dmitrievski :

sonunda test cihazında bir hata buldu. Şimdi her şey yerinde

konuyu kapattım) acele et, Lamba ertelendi

Sonuç nedir?? bu çalışmıyor ? Yoksa bir şeyi yeniden yazmanız mı gerekiyor?

 
Alexey Vyazmikin :

CatBoost bu verileri yutar - büyük dosyalarla iyi çalışır. Hedefin ne olduğunu anlamıyorum...

Verileri hedeften csv şeklinde hazırlarsanız kendim çalıştırabilirim.

Herhangi bir dilek? Sonucu henüz çözemedim.

Seçeneklerim, +/- işleminin sonucunu belirlemek veya giriş hakkındaki bilgilerden tam değeri tahmin etmektir.

Nasıl olduğunu bilmiyorum, uygun parametreler hakkında bilgi almak istiyorum: giriş zamanı, bekletme / çıkış zamanı, yön, SL, TP.

Daha da ilginç olanı, bir strateji oluşturucu yapın. Tabloda tüm veriler var, sadece hacim, yön için katsayıları değiştirmeniz gerekiyor ve herhangi bir sistemi, tersinir, bir martin vb. ile bir araya getirebilirsiniz.

 
Alexey Vyazmikin :

Ve TP'nin SL'den 2-3 kat daha büyük olduğu bir sistem oluşturmayı başardım, ancak başka bir sorun var - kazanan işlemlerin %20 - %25'i ve modeli normalde kârsız girişleri ayıklamak için eğitmek mümkün değil.

IMHO, SL=TP çok açık, dürüst ve karşılaştırmaya uygun, ancak gözlemlerden SL>TP daha iyi, ancak bu martingale atfedilebilir

 
Alexey Vyazmikin :

Ve TP'nin SL'den 2-3 kat daha büyük olduğu bir sistem oluşturmayı başardım, ancak başka bir sorun var - kazanan işlemlerin %20 - %25'i ve modeli normalde kârsız girişleri ayıklamak için eğitmek mümkün değil.

hedefi aynı anda 4 parametre şeklinde daha karmaşık bir şekilde ifade etmeye çalışabilirsiniz


Diyelim ki almaya karar verdik...

ve şebeke bize sadece satın almamızı değil satmamızı söylüyor

ama diyor

hangi fiyattan alınacağı, hangi fiyattan kapatılacağı, hangi saatten sonra alınacağı ve ne kadar kapatılacağı

Durdurma kaybı ekleyebilir misin?

mytarmailS :

Vryatli .. Unutmayın, diğer veriler üzerinde test ettiği en başından beri, bir tür Boole işlevi veya bunun gibi bir şey arıyordu ... ve her şey onunla iyiydi)

Sonuç nedir?? bu çalışmıyor ? Yoksa bir şeyi yeniden yazmanız mı gerekiyor?

Kârlı olanlar kisvesi altında test cihazına kârsız anlaşmalar sızdı. Yeniden yazdığım anda program tam tersi oldu, seçenek yok)

seni soymaya zorlayacak + şimdi hiç çalışmıyor

5 özellikten, 4 satırdan boolean f-ii var .. Üzgünüm .. yüzlerce yineleme peşinde koşuyor. Komik bile değil. Senin yaptığın gibi, ama çok az var. xs olmasına rağmen.

Alexander Alekseevich :

) İngilizce benim için sorunlu))), ancak Rusça'da neredeyse hiç makale yok.

ve olanlar, bağlantıların ağırlıklarının nasıl güncelleneceği açık değildir. Kesin olmak gerekirse, nöronun çıkışından girişine giden ağırlığın nasıl güncellendiği açık değildir.

https://www.mql5.com/en/articles/8385

iyi bir uygulama olduğu gerçeği değil)

Rusça'da geçiyorum

Нейросети — это просто (Часть 4): Рекуррентные сети
Продолжаем изучение нейронных сетей. Ранее мы уже рассмотрели многослойный перцептрон и сверточные нейронный сети. Все они работают со статичными данными в рамках марковских процессов, когда последующее состояние системы зависит только от ее текущего состояния и не зависит от состояния системы в прошлом. Сейчас я предлагаю посмотреть в сторону...
 
mytarmailS :

hedefi aynı anda 4 parametre şeklinde daha karmaşık bir şekilde ifade etmeye çalışabilirsiniz


Diyelim ki almaya karar verdik...

ve şebeke bize sadece satın almamızı değil satmamızı söylüyor

ama diyor

hangi fiyattan alınacağı, hangi fiyattan kapatılacağı, hangi saatten sonra alınacağı ve ne kadar kapatılacağı

Durdurma kaybı ekleyebilir misin?

Neden herhangi bir formatta temel bir stratejiyi temel almıyor ve ona uygun bir eğitim dosyası oluşturmuyorsunuz. Bu durumda, prensipte hedefle ilgili herhangi bir sorun olmayacaktır. Ve sonunda, bir ızgara yerine dört tane yapmak ve hatta herkesi takip etmeye çalışmak istiyorsunuz.

Fiyatın minimum düzeyde normalleştirilmesi gerektiği göz önüne alındığında, ızgaradan hangi fiyattan satın alacağınız konusunda nasıl bir cevap almak istediğiniz özellikle ilginç? Bu yapılabilir, ancak yalnızca başlangıç noktasından itibaren, bunun eğitimden sonraki bir sonraki çubuk olduğunu düşünüyorum ve sonuç olarak, belirli bir fiyat rakamı elde etmek için ortaya çıkan hedef çubuğunun daha fazla dönüştürülmesi gerekecek.

 
Rorschach :

Herhangi bir dilek? Sonucu henüz çözemedim.

Seçeneklerim, +/- işleminin sonucunu belirlemek veya giriş hakkındaki bilgilerden tam değeri tahmin etmektir.

Nasıl olduğunu bilmiyorum, uygun parametreler hakkında bilgi almak istiyorum: giriş zamanı, bekletme / çıkış zamanı, yön, SL, TP.

Daha da ilginç olanı, bir strateji oluşturucu yapın. Tabloda tüm veriler var, sadece hacim, yön için katsayıları değiştirmeniz gerekiyor ve herhangi bir sistemi, ters çevirmeyi, martin ile vb. bir araya getirebilirsiniz.

Başarılar dilerim :)

Gerilemeye mi ihtiyacınız var? Bu modeller hakkında fazla tecrübem yok.

Bu konsepte aşinayım - bunu yapanlar var - soru, strateji oluşturmanın hangi yöntemi - motorun kendisinde ...

 
Rorschach :

IMHO, SL=TP çok açık, dürüst ve karşılaştırmaya uygun, ancak gözlemlerden SL>TP daha iyi, ancak bu martingale atfedilebilir

Piyasa değişkendir, sabit TP/SL benzer grafiksel koşullar altında her zaman etkili değildir. Bu nedenle, belirli giriş noktalarına bağlı olmak daha iyidir ve fikirle öğrenme daha iyi olmalıdır.

