Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 653
Alexander, harika bir konun var - "Teoriden pratiğe" - oraya yaz. Yazılarınızın MO konusuyla hiçbir ilgisi yok.
Bu arada forumda ürün reklamı yapmak yasaktır ve siz bunu açıkça yapıyorsunuz.
Moderatörler, merhaba...
kandırıldım)))
Lütfen proje teslim sürecini hızlandırmak için inanın ve yardımcı olun:
Herhangi bir komisyoncudan kene arşivlerini dönüştürmek için bir program yazın
Garik Sukachev'in bir konserine sihirli bir şekilde rastladım ve dönüştürücü bir şekilde ilham aldı ve onun için yazdı.
Projenizin hayırseverleri listesine Garik'i ekleyin :)
İşte saldırıdaki MT5 betiği, onunla bir şekilde çalışmanız gerekiyor -
İlk olarak, bir onay tablosu oluşturun .
1) MT5'i başlatın, komisyoncunuza (veya MetaQuotes-Demo sunucusuna bağlanın ve orada terminalde bir demo hesabı oluşturun)
2) Görünüm -> Semboller menüsüne gidin. Plakada ihtiyacınız olan sembolü bulun ve fare ile üzerine tıklayın, böylece penceredeki sağ alt panelin ayrıntılarını göstermesi
3) "Tıklar" sekmesine gidin, tarihleri, "tümü" veya "teklif/sor" modunu, ardından "istek" düğmesini ve ardından pencerenin altındaki "dışa aktar" düğmesini seçin. keneler içeren bir csv dosyası alın.
Kendi kene kaynağınız varsa, MT5'in yaptığıyla tamamen aynı biçimde bir csv dosyası oluşturmanız yeterlidir -
İlk iki sütun gereklidir.
Teklif ve talep boş bırakılabilir (geçmiş değerin değişmediği anlamına gelir).
Komut dosyasında son ve cilt kullanmıyorum (brokerlar genellikle nadiren doldurur), oluşturmayın veya doldurmayın.
Bitmiş csv dosyasını C:\Users\IvanPetrov\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files konumuna kaydedin, aksi takdirde MT5'teki komut dosyası buna erişemez
MT5'in kendisine geri dönün, Dosya menüsüne gidin - veri dizinini açın
Ardından MQL5/Scripts klasörüne gidin
Bu klasörde ekteki TicksDiscrInt.mq5 dosyasını buradan kaydedin
MT5'i yeniden başlatın, komut dosyasını derlemeli ve gezginde göstermelidir
Herhangi bir grafiği açın, başlatmak için gezginden bir komut dosyasını fareyle üzerine sürükleyin.
Buradaki parametreleri değiştirin - işaretli dosyanın adı, yeni dönüştürülen dosyanın adı, milisaniye cinsinden adım (1 sn = 1000), csv'deki ayırıcı (varsayılan olarak sekme ayarlarında) ve sayısı yeni dosyadaki fiyatlarda ondalık basamaklar.
Fiyat tablosunun üst köşesindeki komut dosyası simgesinin kaybolmasını bekleyin, işiniz bitti. Yeni scv dosyası aynı klasörde olacaktır ...\Terminal\Common\Files
Saldırıda, örneğin, işaretli bir scv dosyası içeren bir arşiv ve 789 milisaniyelik bir adımla dönüştürülmüş bir csv.
Oh, basit bir SC'de bir BB şeklinde ona seviyeler eklerken bu göstergeden acı çektim. Daha iyi tepki vermesi için üstel hale getirmek daha iyi gibi görünüyor ve hiçbir arimaya gerek yok. Ve sonunda bir bot yapıp ona bakabilirsin
1 enstrümanı tahmin etmek için sinyalleri almak için tamamen aynı prensip kullanılabilir ve buradaki gibi 2 değil, bu arada regresyon MO için sinyalleri almak uygundur
İşe yaradığını söyle! Benden - aracın hazır, ücretsiz çalışan bir versiyonu. Cepler, cepler hazır! Şaka yapmıyorum.
Oh, basit bir SC'de bir BB şeklinde ona seviyeler eklerken bu göstergeden acı çektim. Daha iyi tepki vermesi için üstel hale getirmek daha iyi gibi görünüyor ve hiçbir arimaya gerek yok. Ve sonunda bir bot yapıp ona bakabilirsin
1 enstrümanı tahmin etmek için sinyalleri almak için tamamen aynı prensip kullanılabilir ve buradaki gibi 2 değil, bu arada regresyon MO için sinyalleri almak uygundur
Bir BB yoktur, ancak varyansın biraz farklı bir hesaplaması vardır. Ancak bu gösterge de çok iyi. Vivat, Maxim - doğru yoldasın, ama yine de biraz çalışman gerekiyor.
Beyler, konusuna her şeyi yazın - https://www.mql5.com/ru/forum/221552 , MO'da değil. Konu kesinleştirildi.
Mesajımı daha sonra sileceğim.
Bir BB yoktur, ancak varyansın biraz farklı bir hesaplaması vardır. Ancak bu gösterge de çok iyi. Vivat, Maxim - doğru yoldasın, ama yine de biraz çalışman gerekiyor.
peki, modeli hesaplamak için zaten üstel gecikmelerle alınan artışları kullanıyorum :) ve çıktı serisi zaten neredeyse durağan olduğundan, BB sığmalıdır
peki, modeli hesaplamak için zaten üstel gecikmelerle alınan artışları kullanıyorum :) ve çıktı serisi zaten neredeyse durağan olduğundan, BB sığmalıdır
Her durumda, yol doğru ve ustaca. Sadece tüm yolu geçmek zorundasın. Öğretmen Michael nerede? Sınırsız altın arayışına neden dahil edilmiyor? Gitti, tamamen gitti... Sinir ağlarına dolandı... Ona yardım etmenin zamanı geldi!
Verileri işleyin. Kutu grafiklerini veya güzel eğrileri bir sütunda görüntüleyin.
Sabit bir adımla, burada 1 eğri = pencerenin genişliği (12k veya her neyse)
"Durağanlık" katı değil ve yüzecek, asıl şey öyle değil)))
Güzel eğriler R'de çizilebilir)))
https://cran.r-project.org/web/packages/ggjoy/vignettes/introduction.html
https://cran.r-project.org/web/packages/ggjoy/vignettes/gallery.html
Hatırlıyorum, senin bu görevini hatırlıyorum. zamanla yapacağım.