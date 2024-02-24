Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 657

Maksim Dmitrievski :

günlük(kapat[i]/kapat[i-15])

neyi nereye sıkıştırmalı, neden?

Ben de çıkarma yoluyla düşündüm.
 
Bir artıştan çok bir ilişki.

elibrarius :
Ben de çıkarma yoluyla düşündüm.

negatif argümanlar için logaritma tanımlanmadı, neden çıkarma

ve SanSanych bölme getirdi, ona böyle bir logaritma ile aykırı değerleri ortadan kaldırmak konusunda yanıldığını gösterdim.

 
San Sanych Fomenko :

Bu, Etkin Piyasa Hipotezi - tamamen saçmalık.

Bu tartışmalı bir konu.) Ama ben piyasa etkinliğinden değil, bir gözlemciden bahsediyorum.

Örnek - Bir araba bir T kavşağına yaklaşıyor. Bize nereye döneceği kesinlikle bilinmiyor. Ve sürücü bunu en az yarım saat önce biliyordu. Süreç tamamen deterministik olsa da , gözlemci için süreç rastgeledir - herhangi bir tahmin kesinlikle imkansızdır . Arabanın yalpalayarak yeniden inşasına ve diğer kalıplara göre, sonraki davranışı hakkında kesinlikle bir şey söyleyemeyiz.

Bu yaklaşım bilgilendirici olarak adlandırılabilir. Herhangi bir bilgi alıcı için rastgeledir, aksi takdirde bilgi değildir.)

 
Dr. tüccar :


...ama birdenbire olmuyor.

Kesinlikle. 2 aydan fazla öldürüldü ama sonuç yok

Şimdi fikir, bazı göstergeler yapmak ve bunları manuel olarak takas etmektir.


Garch'ın çok şey yapabileceğine inanıyorum, ancak onu doğru yapmak için yatırım yapmam gereken süre çok fazla ve çok fazla değil.

Kabul edemem. Bahçeleri değil yolu takip etmelisin. Bazen daha uzun, ama yolda olsun.

 
Negatif sayılar için *-1 yapabilir, ardından logaritmayı alabilir ve tekrar *-1 yapabilirsiniz.

Böylece onu ortalar ve emisyonları düzeltirsiniz.
evet, bir çeşit oyun çıkıyor

sıradan

kayıt


 
bunu yaptılar mı?

 double delta=close[i]-close[i- 15 ];

double log_delta=(delta> 0 ? log (delta): log (delta*- 1 )*- 1 ;

sıfır civarında gitmesi gerekir.

 for ( int i=start;i<rates_total;i++) 
     {
       bool invert = false ;
       double pr = close[i]-close[i-ReturnsPeriod];
       if (pr< 0 )
       {
        pr = pr*- 1 ;
        invert = true ;
       }
       double pr2 = log (pr);
       if (invert) pr2 = pr2*- 1 ;
      ReturnsBuffer[i]= log (pr2);
     
     }
