Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2194

Yeni yorum
 

Ve hepimiz hayran olmaya devam ediyoruz)))


Bu yüzden bu gösterişleri yenmek gerekliydi, soruyorsun ....

[Silindi]  
mytarmailS :

Ve hepimiz hayran olmaya devam ediyoruz)))


Bu yüzden bu gösterişleri yenmek gerekliydi, soruyorsun ....

sirk gitti ama palyaçolar kaldı

 
Maksim Dmitrievski :

CVAE'den yeni noktaları örneklemenin ilginç bir örneği, örnekleme için bir aralık seçme örneği (özellik alanında). Özellik uzayının dönüşümü. Sınıf/Dağıtım Görselleştirme

bir piton varsa - genellikle iyi

İşte varyasyonel otomatik kodlayıcının formülasyonu ve kendi kayıp fonksiyonunun yaratılmasıyla keralardaki revizyonu. Bu gece kazacağım)

https://wiseodd.github.io/techblog/2016/12/10/variational-autoencoder/

Variational Autoencoder: Intuition and Implementation
Variational Autoencoder: Intuition and Implementation
  • wiseodd.github.io
There are two generative models facing neck to neck in the data generation business right now: Generative Adversarial Nets (GAN) and Variational Autoencoder (VAE). These two models have different take on how the models are trained. GAN is rooted in game theory, its objective is to find the Nash Equilibrium between discriminator net and...
[Silindi]  
esenlik :

İşte varyasyonel otomatik kodlayıcının formülasyonu ve kendi kayıp fonksiyonunun yaratılmasıyla keralardaki revizyonu. Bu gece kazacağım)

https://wiseodd.github.io/techblog/2016/12/10/variational-autoencoder/

Evet güzel. Nedense tensörüm kalkmak istemiyor, bu yüzden gövdeye bakacağım.

Yaklaşımın kendisinde olduğu gibi uygulamayla bile ilgilenmiyorum. Dağıtımlar nasıl tanımlanır, yorumlanır, vb. Çünkü farklı yapabilirsin

işte ilginç makaleler 1 , 2 , içeride neler olduğuna dair bir sezgi verin

 

karoch, yaptım ... Sonuçtan pek memnun değilim ... trend çizgilerini tahmin etmek daha iyiydi

fiyatın, bir arıza sırasında sıçradığı sıklıkta tahmin edilen kanalda takılmaması ilginçtir.

resimler... dikey çizgiden sonraki her şey bir tahmindir

önceki yayınlanmış tarih seti. sayfa

[Silindi]  
mytarmailS :

karoch, yaptım ... Sonuçtan pek memnun değilim ... trend çizgilerini tahmin etmek daha iyiydi

fiyatın, bir arıza sırasında sıçradığı sıklıkta tahmin edilen kanalda takılmaması ilginçtir.

resimler... dikey çizgiden sonraki her şey bir tahmindir

önceki yayınlanmış tarih seti. sayfa

Öndeki n-çubuklarla dağılımları tahmin ettim (ortalama ve varyans). Dağıtıma bağlı olarak bir strateji seçme. Yeni veriler konusunda iyi, kötü eğitilmiş.

ancak yeni bir yeniden örnekleme yaklaşımıyla işe yarayabilir

[Silindi]  
Uladzimir Izerski :

Dört yıl işaretleme süresi. Bu süre zarfında bir şantiyede 10 bin dolar kazanabilirim. Bakalım ne olacak. Dren birleşmeyecek. Ve bu bir artı olacak.

Vova, peki ya dalga, neden eksilerde?
 
Maksim Dmitrievski :

Öndeki n-çubuklarla dağılımları tahmin ettim (ortalama ve varyans). Dağıtıma bağlı olarak bir strateji seçme. Yeni veriler konusunda iyi, kötü eğitilmiş.

ancak yeni bir yeniden örnekleme yaklaşımıyla işe yarayabilir

Hmm .. bu kolay bir şey değil .. bir fikir daha var, eğer işe yaramazsa, o zaman ne deneyeceğimi bilmiyorum ((

 
mytarmailS :

Hmm .. bu kolay bir şey değil .. bir fikir daha var, eğer işe yaramazsa, o zaman ne deneyeceğimi bilmiyorum ((

Her iki tarafta da uç noktalar)))) sitede hesaplanabilecek her şey gibi veriler yaptı. Kayıp daha zordur, site manuel olarak eyalet bölgelerine ayrılmıştır .... Alınacak puanlar .... Karmaşık)))))

 
Valeriy Yastremskiy :

Her iki tarafta da uç noktalar)))) sitede hesaplanabilecek her şey gibi veriler yaptı. Kayıp daha zordur, site manuel olarak eyalet bölgelerine ayrılmıştır .... Alınacak puanlar .... Karmaşık)))))

Evet, seviyeleri tahmin etmeye yönelik herhangi bir girişim, iz değerini tahmin etmekten yüzlerce kat daha zordur, her şey net değil, fikri uygulamak için pek çok yeni ve önemsiz şey bulmalısınız...

Ama ilginç ve işe yarayacağına dair pembe bir rüya var)

1...218721882189219021912192219321942195219621972198219922002201...3399
Yeni yorum