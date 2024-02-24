Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2194
Ve hepimiz hayran olmaya devam ediyoruz)))
Bu yüzden bu gösterişleri yenmek gerekliydi, soruyorsun ....
sirk gitti ama palyaçolar kaldı
CVAE'den yeni noktaları örneklemenin ilginç bir örneği, örnekleme için bir aralık seçme örneği (özellik alanında). Özellik uzayının dönüşümü. Sınıf/Dağıtım Görselleştirmebir piton varsa - genellikle iyi
İşte varyasyonel otomatik kodlayıcının formülasyonu ve kendi kayıp fonksiyonunun yaratılmasıyla keralardaki revizyonu. Bu gece kazacağım)
https://wiseodd.github.io/techblog/2016/12/10/variational-autoencoder/
Evet güzel. Nedense tensörüm kalkmak istemiyor, bu yüzden gövdeye bakacağım.
Yaklaşımın kendisinde olduğu gibi uygulamayla bile ilgilenmiyorum. Dağıtımlar nasıl tanımlanır, yorumlanır, vb. Çünkü farklı yapabilirsin
işte ilginç makaleler 1 , 2 , içeride neler olduğuna dair bir sezgi verin
karoch, yaptım ... Sonuçtan pek memnun değilim ... trend çizgilerini tahmin etmek daha iyiydi
fiyatın, bir arıza sırasında sıçradığı sıklıkta tahmin edilen kanalda takılmaması ilginçtir.
resimler... dikey çizgiden sonraki her şey bir tahmindir
önceki yayınlanmış tarih seti. sayfa
Öndeki n-çubuklarla dağılımları tahmin ettim (ortalama ve varyans). Dağıtıma bağlı olarak bir strateji seçme. Yeni veriler konusunda iyi, kötü eğitilmiş.
ancak yeni bir yeniden örnekleme yaklaşımıyla işe yarayabilir
Dört yıl işaretleme süresi. Bu süre zarfında bir şantiyede 10 bin dolar kazanabilirim. Bakalım ne olacak. Dren birleşmeyecek. Ve bu bir artı olacak.
Hmm .. bu kolay bir şey değil .. bir fikir daha var, eğer işe yaramazsa, o zaman ne deneyeceğimi bilmiyorum ((
Her iki tarafta da uç noktalar)))) sitede hesaplanabilecek her şey gibi veriler yaptı. Kayıp daha zordur, site manuel olarak eyalet bölgelerine ayrılmıştır .... Alınacak puanlar .... Karmaşık)))))
Evet, seviyeleri tahmin etmeye yönelik herhangi bir girişim, iz değerini tahmin etmekten yüzlerce kat daha zordur, her şey net değil, fikri uygulamak için pek çok yeni ve önemsiz şey bulmalısınız...
Ama ilginç ve işe yarayacağına dair pembe bir rüya var)