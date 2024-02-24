Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2189
Filtreler sadece arabalar değildir...
TS bir filtredir, bazı konulardaki kararınız da bir filtredir.
kısacası filtrelerinizle anladınız..ama sonunda maymunlar)
Ve ekonometride değil, dijital (matematiksel) sinyal işlemede olan şey . İlk başta analog sinyallerin, filtrelerin analog işlenmesi vardı ve dijital sinyal analojilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte işlenmesi matematiğe kaydırıldı. Ve ekonometri ve sinyal işlemeyi biliyorsanız matematikte ne bilmiyorsunuz)))) Lobachevsky ve irrasyonel serilere gerek yok))))
Matstat gereklidir - parametre tahmini, hipotez testi vb. En azından p-değerinin ne olduğuna dair net bir anlayış düzeyinde vb.
Ekonometride de onsuz olmaz.
Fiyat filtreden aşağı saptığı için aptalca tüm çubuğu satın aldınız. Ve büyüyünce sattı. Orada kullanılıyorsa tabii.
tüm bu saçmalıkların yanı sıra - nöro, tsos, hala bir sürü finansal kavram var
tip riski, MM, vb.
ikincisi programda 100 kat daha fazla yer kaplar
Nasıl sinyal alacağınızı bilmeseniz bile, sadece finansmanı bilerek kazanabilirsiniz.
orada yok. bu farklı bir strateji
stratejinin, diğer her şeye ek olarak, düz bir trendde alım satım ve pipler yaptığını ve diğer birçok şeyin
Ben trende karşı görüyorum. Bugün için fırsatlar sadece yarın olacak
ekonometride şunlar yoktur:
1) DSP'de sinyal ön işleme, niceleme, desimasyon vb. Bu teknikler eksiksizdir ve her şey teoremler ve pratikle kanıtlanmıştır.
DSP'dekiler, ilk sinyal ön işlemenin tüm bölümlerine sahiptir.
2) Filtre oluşturma teorisi yoktur, bazı hazır çözümler vardır, ancak bu hiç de değildir ve bunlardan çok azı vardır ...
DSP, filtreleme, neyin yaratılacağı, neden oluşturulacağı, nasıl oluşturulacağı, filtre parametrelerinin nasıl bulunacağı, uyarlanabilir "akıllı" filtrelerin nasıl oluşturulacağı vb. ile ilgili tüm bölümleri içerir.
ve her şey teoremler ve pratikle kanıtlanmıştır
3) Hiçbir şeyin spektral analizi veya teorisi yoktur ve ondan her türlü mevsimsellik, dalgalanmalar, filtreleme hesaplanabilir, korelasyon katsayılarını hesaplamak için büyüklük sıraları, otokorelasyon, çapraz korelasyon, vb. ve genel olarak tüm bu kavramların hepsi DSP'den...
ekonometri, DSP'den gelen bilgilerin %2-4'ünü kopardı .... ben böyle görüyorum
DSP'de olmayan hiçbir şey yok, DSP'de ekonometride olmayandan binlerce kat daha fazlası var
Bunlar kesinlikle kesişen yönlerdir, ancak temelde farklıdırlar. Ve ön işleme, geri bildirimli akıllı uyarlanabilir filtreler, peki, bu .... ilk başta gürültü azaltma analogdu, sonra dijital ortaya çıktı) Ve hiç kimse bu yöntemlerle, VR veya müzikle hiçbir şeyin işlenmesini yasaklamıyor. EKM'de DSP'de olmayan matstatlar ve olasılıksal zevkler de vardır. Sinyal niceleme iyidir, ancak bir miktar nicemleme ile boyutu küçültmek için sürekli bir sinyali periyodik olarak örneklemek beni her zaman sarstı ...
Genelde biri diğerine müdahale etmez ve kullanmayı biliyorsanız genel olarak iyidir))) Ama EKM DSP'nin bir parçası değildir. Bunlar farklı şeyler. Ve DSP, matan, matstat ve sadece matematiğin bir parçasıdır.)))
Ekonometri ile ilgili neyi sevmiyorsunuz?