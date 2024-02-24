Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2189

mytarmailS :

Filtreler sadece arabalar değildir...

TS bir filtredir, bazı konulardaki kararınız da bir filtredir.

kısacası filtrelerinizle anladınız..ama sonunda maymunlar)

 
Valeriy Yastremskiy :

Ve ekonometride değil, dijital (matematiksel) sinyal işlemede olan şey . İlk başta analog sinyallerin, filtrelerin analog işlenmesi vardı ve dijital sinyal analojilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte işlenmesi matematiğe kaydırıldı. Ve ekonometri ve sinyal işlemeyi biliyorsanız matematikte ne bilmiyorsunuz)))) Lobachevsky ve irrasyonel serilere gerek yok))))

Matstat gereklidir - parametre tahmini, hipotez testi vb. En azından p-değerinin ne olduğuna dair net bir anlayış düzeyinde vb.

Ekonometride de onsuz olmaz.

 
Maksim Dmitrievski :

kısacası filtrelerinizle anladınız..ama sonunda maymunlar )

ve nihayet büyükanne

;)

 
Renat Akhtyamov :

ve nihayet büyükanne

DC'de

 
Aleksey Nikolaev :

DC'de

DC'de değil, tüccarın cebinde
Renat Akhtyamov :

ve nihayet büyükanne

;)

eğer pokere gitmeyi başarırsan

Fiyat filtreden aşağı saptığı için aptalca tüm çubuğu satın aldınız. Ve büyüyünce sattı. Orada kullanılıyorsa tabii.

 
Maksim Dmitrievski :

eğer pokere gitmeyi başarırsan

tüm bu saçmalıkların yanı sıra - nöro, tsos, hala bir sürü finansal kavram var

tip riski, MM, vb.

ikincisi programda 100 kat daha fazla yer kaplar

Nasıl sinyal alacağınızı bilmeseniz bile, sadece finansmanı bilerek kazanabilirsiniz.

 
Maksim Dmitrievski :

eğer pokere gitmeyi başarırsan

Fiyat filtreden aşağı saptığı için aptalca tüm çubuğu satın aldınız. Ve büyüyünce sattı. Orada kullanılıyorsa tabii.

orada yok. bu farklı bir strateji

stratejinin, diğer her şeye ek olarak, düz bir trendde alım satım ve pipler yaptığını ve diğer birçok şeyin

Renat Akhtyamov :

orada yok. bu farklı bir strateji

stratejinin, diğer her şeye ek olarak, trende göre bir daire içinde işlem ve pip yaptığını ve çok daha fazlasını yapabileceğinizi görebilirsiniz.

Ben trende karşı görüyorum. Bugün için fırsatlar sadece yarın olacak

 
mytarmailS :

ekonometride şunlar yoktur:

1) DSP'de sinyal ön işleme, niceleme, desimasyon vb. Bu teknikler eksiksizdir ve her şey teoremler ve pratikle kanıtlanmıştır.

DSP'dekiler, ilk sinyal ön işlemenin tüm bölümlerine sahiptir.

2) Filtre oluşturma teorisi yoktur, bazı hazır çözümler vardır, ancak bu hiç de değildir ve bunlardan çok azı vardır ...

DSP, filtreleme, neyin yaratılacağı, neden oluşturulacağı, nasıl oluşturulacağı, filtre parametrelerinin nasıl bulunacağı, uyarlanabilir "akıllı" filtrelerin nasıl oluşturulacağı vb. ile ilgili tüm bölümleri içerir.

ve her şey teoremler ve pratikle kanıtlanmıştır

3) Hiçbir şeyin spektral analizi veya teorisi yoktur ve ondan her türlü mevsimsellik, dalgalanmalar, filtreleme hesaplanabilir, korelasyon katsayılarını hesaplamak için büyüklük sıraları, otokorelasyon, çapraz korelasyon, vb. ve genel olarak tüm bu kavramların hepsi DSP'den...


ekonometri, DSP'den gelen bilgilerin %2-4'ünü kopardı .... ben böyle görüyorum

DSP'de olmayan hiçbir şey yok, DSP'de ekonometride olmayandan binlerce kat daha fazlası var

Bunlar kesinlikle kesişen yönlerdir, ancak temelde farklıdırlar. Ve ön işleme, geri bildirimli akıllı uyarlanabilir filtreler, peki, bu .... ilk başta gürültü azaltma analogdu, sonra dijital ortaya çıktı) Ve hiç kimse bu yöntemlerle, VR veya müzikle hiçbir şeyin işlenmesini yasaklamıyor. EKM'de DSP'de olmayan matstatlar ve olasılıksal zevkler de vardır. Sinyal niceleme iyidir, ancak bir miktar nicemleme ile boyutu küçültmek için sürekli bir sinyali periyodik olarak örneklemek beni her zaman sarstı ...

Genelde biri diğerine müdahale etmez ve kullanmayı biliyorsanız genel olarak iyidir))) Ama EKM DSP'nin bir parçası değildir. Bunlar farklı şeyler. Ve DSP, matan, matstat ve sadece matematiğin bir parçasıdır.)))

Ekonometri ile ilgili neyi sevmiyorsunuz?

