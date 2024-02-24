Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2187

Yeni yorum
[Silindi]  
mytarmailS :
Kodlayıcılar harika.. Şimdi bu videoları izliyorum. Kabaca konuşursak, daha sonra filtrelenen ticaret ve anormallikler için iyi alanlar bulabilirsiniz. Tabii ki örnekleme için. Anormallik arayışı, burada hiç kimse tarafından açıklanmayan bir konudur.
 
Maksim Dmitrievski :
Bir destek grubu için patlatom ödüyor musunuz? Yoksa farklı bir hesabınız mı var? Ayni, belki 😄

Peki, burada kimden bahsediyorsun?

Anlıyorum, hakaret, bir gün içinde ilk kez değil.

kimi kastettin?

[Silindi]  
Renat Akhtyamov :

Peki, burada kimden bahsediyorsun?

anladım kırgınım

kimi kastettin?

Seni gücendirdim mi?? Kendine tırmanıyorsun, sonra çarpıyorsun, sonra tekrar .. Kirpi ağladı ama devam etti ... kaktüs
 
Maksim Dmitrievski :
Seni gücendirdim mi?? Kendine tırmanıyorsun, sonra çarpıyorsun, sonra tekrar .. Kirpi ağladı ama devam etti ... kaktüs

Hiçbir yere gitmiyorum ve sana yazmadım

Forumda iletişim kuruyoruz, lütfen bizi rahatsız etmeyin.

Ve yine de, kimi kastediyorsun?

[Silindi]  
Renat Akhtyamov :

Hiçbir yere gitmiyorum ve sana yazmadım

Forumda iletişim kuruyoruz, lütfen bizi rahatsız etmeyin.

Ve yine de, kimi kastediyorsun?

Sohbet)) Krep yemeye ve kodlayıcıları izlemeye gittim
 
Maksim Dmitrievski :
Kodlayıcılar harika.. Şimdi bu videoları izliyorum. Kabaca konuşursak, daha sonra filtrelenen ticaret ve anormallikler için iyi alanlar bulabilirsiniz. Tabii ki örnekleme için. Anormallik arayışı, burada hiç kimse tarafından açıklanmayan bir konudur.

anomaliler nelerdir.

 
Maksim Dmitrievski :
Kodlayıcılar harika.. Şimdi bu videoları izliyorum. Kabaca konuşursak, daha sonra filtrelenen ticaret ve anormallikler için iyi alanlar bulabilirsiniz. Tabii ki örnekleme için. Anormallik arayışı, burada hiç kimse tarafından açıklanmayan bir konudur.

neden ifşa etsin. Çok basit, bir otomatik kodlayıcı (herhangi bir) oluşturun ve uygulayın. Örnek lazımsa vereyim.

İyi şanlar

[Silindi]  
Vladimir Perervenko :

neden ifşa etsin. Çok basit, bir otomatik kodlayıcı (herhangi bir) oluşturun ve uygulayın. Örnek lazımsa vereyim.

İyi şanlar

CVAE'den yeni noktaları örneklemenin ilginç bir örneği, örnekleme için bir aralık seçme örneği ( özellik uzayında ). Özellik uzayının dönüşümü. Sınıfların/dağılımların görselleştirilmesi

bir piton varsa - genellikle iyi
[Silindi]  

Puan almama rağmen paketler kursu sona erdi, çünkü. YouTube'da videolara takılıp kalmak ilginç değil

Öte yandan, pek çok ücretli kurs, örneğin Coursera ile artık ücretsiz olarak açık. Bir tane daha geçeceğim)) Nedense İngilizce olarak tavsiye ediyorlar. Ama önemli değil. Ne kadar çok ders alırsanız, seviyeniz o kadar yüksek olur. Sonra size dijital bir sertifika veriyorlar.


 
Maksim Dmitrievski :

Puan almama rağmen paketler kursu sona erdi, çünkü. YouTube'daki videolara takılıp kalmak ilginç değil

Öte yandan, artık birçok ücretli kurs, örneğin Coursera ile ücretsiz olarak açık. Bir tane daha geçeceğim)) Nedense İngilizce olarak tavsiye ediyorlar. Ama önemli değil. Ne kadar çok ders alırsanız, seviyeniz o kadar yüksek olur. Sonra size dijital bir sertifika veriyorlar.

Sinir ağları, optimizasyon, gerçek süreç modelleri oluşturma vb. öğrettikleri bir enstitüde düzenli bir kurs almak istiyorum.

Ama matematikte çok zayıfım (((

1...218021812182218321842185218621872188218921902191219221932194...3399
Yeni yorum