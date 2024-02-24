Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2195
Evet, seviyeleri tahmin etmeye yönelik herhangi bir girişim, iz değerini tahmin etmekten yüzlerce kat daha zordur, her şey net değil, fikri uygulamak için pek çok yeni ve önemsiz şey bulmalısınız...
Ama ilginç ve işe yarayacağına dair pembe bir rüya var)
Hayır, uçları çözmek zordur. Birden fazla kez geri dönmem gerektiğini hissediyorum. Ve sonucun doğruluğu, koşulların sırasına bağlıdır. İyi bir peynir ya da hamur gibi, malzemeleri bir anda karıştıramayacaksınız...)))) Birinci dereceden ekstrema ve durum çubuklarının altındaki durumu belirlemek için aptal bir tane ile başlayacağım. ikinci dereceden ekstrema ile. Çubuğun içindeki hareket tenekedir))))
Dinle, AMO ile bir şey mi yaptın? bu boktan kaçıncı seviyedesin
herhangi üzerinde. Elle daha iyi anlıyorum. önce algoritma, ardından NS ve AMO. ne arayacağınızı anlamanız gerekir. Ağırlıkların ne olduğunu ve beynin nasıl düzenlendiğini kabaca anlıyorum, ayrıca AMO paketlerinin nasıl düzenlendiğini de biraz anlayabiliyorum_)
Şimdilik, seviyelere bölünmüş ekstremumlarım var, kenarlar boyunca ve boyunca hızlar, tüm seviyelerin mutlak ve ortalama koridorlarının koridor aralığının oranı, ayrıca ortalama dolu ve açık kapanış çubuğunu da ölçüyorum.
herhangi üzerinde. Elle daha iyi anlıyorum.
Peki, böyle bir ormanı eğitebilir ve ondan kuralları çıkarabilir misiniz?
Çubuk numaralarına göre sadece ekstremumların veya aralarındaki artışların verileri denenebilir. Koridorun genişliği ile koridorun kenarlarındaki hızlara bakabilirsiniz. Denge stratejisinin görevindeyken. Aşama, bölümlerin alınan verilerden doğru şekilde nasıl ayrılacağıdır. Sorunun formülasyonu, rüzgar yönündeyken ona karşı kaybettiğimizde gücü artırmamızdır. Geri dönüşler de gücümüzü kaybeder. Her şey basit.))))
anlamadın, ben başka bir şeyden bahsediyorum... İlginç bir şey buldum, MT4'ün fikri hayata geçirmesi için birleşmek mümkün olurdu, ama en azından MO ile temel şeyleri yapabilmeniz gerekiyor. ..
aşırı tahmin
Şimdiye kadar, zamanında değil. Ve r-ku en azından bir şekilde anlamak zorunda kalacak. Henüz değil, NG'ye kadar kesin. Pembe kitabı okumayı bile bitirmedim, kendimi kaptırdım) Güzel resim)
İlk ekstremumda, ikinci dereceden bir genişleme, sonra aşağı doğru bir sıçrama, sonra üçüncü dereceden bir yukarı trend, sonra ikinci dereceden bir aşağı trend, sonra bir yukarı zıplama, sonra birinci dereceden bir aşağı trend, sonra yukarı, aşağı zıplar , yukarı, sonra bir çubuk trendi, ilk sipariş, çubuk aşağı . Almak istediğim şey bu)
Gerçek dışı. Bu hatırlanacak bir labirent değil. Ticaret labirentimiz sürekli olarak yeniden inşa ediliyor
zor, elbette, ama sadece tanrılar tencere değil ... kesinlikle bir hata olacak ... algoritma zaten dinamiklerde aşırılıkları hesaplıyor, yanlış değil gibi görünüyor) şimdi nasıl doğru pişirileceğini anlamak daha iyi)))