Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2196

Maksim Dmitrievski :

Puan almama rağmen paketler kursu sona erdi, çünkü. YouTube'daki videolara takılıp kalmak ilginç değil

Öte yandan, pek çok ücretli kurs, örneğin Coursera ile artık ücretsiz olarak açık. Bir tane daha geçeceğim)) Nedense İngilizce olarak tavsiye ediyorlar. Ama önemli değil. Ne kadar çok ders alırsanız, seviyeniz o kadar yüksek olur. Sonra size dijital bir sertifika veriyorlar.


Alexander Alekseevich :
Nereye gidiyorsun?

https://2035.university/

Maksim Dmitrievski :

Evet güzel. Nedense tensörüm kalkmak istemiyor, bu yüzden gövdeye bakacağım.

Yaklaşımın kendisinde olduğu gibi uygulamayla bile ilgilenmiyorum. Dağıtımlar nasıl tanımlanır, yorumlanır, vb. Çünkü farklı yapabilirsin

işte ilginç makaleler 1 , 2 , içeride neler olduğuna dair bir sezgi verin

Güzel!

Python için örnekler içeren VAE dahil olmak üzere her türlü farklı üretici modelin örnekleri burada, kullanışlı olabiliriz

https://github.com/wiseodd/generative-models

bu seviyeler çok zor...

Söylesene, sağdaki bu geri dönüşün nedeninin soldaki bölümün olabileceğini düşünen var mı?

Ve aralarında ne kadar ekstra bilgi var?

Biraz övüneceğim ve bundan şüphelendiğimi ya da öyle olduğundan neredeyse emin olduğumu söyleyeceğim ....

Ama asıl mesele bu değil, asıl mesele şu ki, bu tür ilişkileri bulabilecek hazır bir algoritma yok .....

Piyasadakine benzer bir soruna çözüm bulmak için birçok bilimsel literatürü kürekledim, ancak görünüşe göre böyle bir sorun yok ...

Bu nedenle, böyle bir sorunu çözebilecek hazır algoritmalar yoktur ...

Bu arada, resme bakarak, piyasanın bir zaman serisi olmadığını, adeta bir zaman serisi formatında yazıldığını anlayabilirsiniz, ancak onunla farklı bir şekilde, onun anlayışıyla çalışmanız gerekir. yapı...

Bu, bilinen tüm yaklaşımların çalışmadığı anlamına gelir, ki bu prensipte uygulama tarafından onaylanır ..


Hiçbir şeyin reklamını yapmıyorum ve kimseyi hiçbir şeye ikna etmeye çalışmıyorum... Sadece yazmak istedim ve yazdım..

 
mytarmailS :

Hipotezi doğrulamamız gerekiyor. İyi olabilir. Ama nedense mantıklı değil. Farklı alanlara bakmak gerekiyor.

 
Valeriy Yastremskiy :

Hipotezi doğrulamamız gerekiyor. İyi olabilir. Ama nedense mantıklı değil. Farklı alanlara bakmak gerekiyor.

ne mantıklı değil

 
mytarmailS :

Çok ileriyi tahmin etmeye çalışıyorsun. Hala 5 - 10 bar ileri gidebilirsiniz. Ve 100 gerçekçi değil.
 
mytarmailS :

ne mantıklı değil

desenin tekrarlanabilir olduğunu ve tesadüfi olmadığını. İkincil bir tesadüf olmasa da.

 
elibrarius :
Çok ileriyi tahmin etmeye çalışıyorsun. Hala 5 - 10 bar ileri gidebilirsiniz. Ve 100 gerçekçi değil.

Gerçek şu ki, bir model tahmin etmiyorum, ancak bir toparlanma fiyatı ve doğru fiyatta bir toparlanma hem 5 mumdan sonra hem de 55'ten sonra olabilir, önemli değil ve aynı kalıp olacak...

Bahsettiğim şey bu, piyasaya VR gibi yaklaşımlar işe yaramıyor çünkü piyasada fiyatlar (seviyeler) daha önemli, fiyat hareketleri (kalıplar) değil

 
mytarmailS :

Gerçek şu ki, bir model öngörmüyorum, ancak bir toparlanma fiyatı ve doğru fiyatta bir toparlanma hem 5 mumdan sonra hem de 55'ten sonra olabilir, önemli değil ve aynı kalıp olacak...

Bahsettiğim şey bu, piyasaya VR gibi yaklaşımlar işe yaramıyor çünkü piyasada fiyatlar (seviyeler) daha önemli, fiyat hareketleri (kalıplar) değil

Tahmin ne kadar uzaksa, o kadar az doğrudur. 100 barda çok şey olabilir, büyüklük sırası 10'dan fazladır.
