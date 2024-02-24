Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2196
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Puan almama rağmen paketler kursu sona erdi, çünkü. YouTube'daki videolara takılıp kalmak ilginç değil
Öte yandan, pek çok ücretli kurs, örneğin Coursera ile artık ücretsiz olarak açık. Bir tane daha geçeceğim)) Nedense İngilizce olarak tavsiye ediyorlar. Ama önemli değil. Ne kadar çok ders alırsanız, seviyeniz o kadar yüksek olur. Sonra size dijital bir sertifika veriyorlar.
Nereye gidiyorsun?
https://2035.university/
Evet güzel. Nedense tensörüm kalkmak istemiyor, bu yüzden gövdeye bakacağım.
Yaklaşımın kendisinde olduğu gibi uygulamayla bile ilgilenmiyorum. Dağıtımlar nasıl tanımlanır, yorumlanır, vb. Çünkü farklı yapabilirsin
işte ilginç makaleler 1 , 2 , içeride neler olduğuna dair bir sezgi verin
Güzel!
Python için örnekler içeren VAE dahil olmak üzere her türlü farklı üretici modelin örnekleri burada, kullanışlı olabiliriz
https://github.com/wiseodd/generative-models
bu seviyeler çok zor...
Söylesene, sağdaki bu geri dönüşün nedeninin soldaki bölümün olabileceğini düşünen var mı?
Ve aralarında ne kadar ekstra bilgi var?
Biraz övüneceğim ve bundan şüphelendiğimi ya da öyle olduğundan neredeyse emin olduğumu söyleyeceğim ....
Ama asıl mesele bu değil, asıl mesele şu ki, bu tür ilişkileri bulabilecek hazır bir algoritma yok .....
Piyasadakine benzer bir soruna çözüm bulmak için birçok bilimsel literatürü kürekledim, ancak görünüşe göre böyle bir sorun yok ...
Bu nedenle, böyle bir sorunu çözebilecek hazır algoritmalar yoktur ...
Bu arada, resme bakarak, piyasanın bir zaman serisi olmadığını, adeta bir zaman serisi formatında yazıldığını anlayabilirsiniz, ancak onunla farklı bir şekilde, onun anlayışıyla çalışmanız gerekir. yapı...
Bu, bilinen tüm yaklaşımların çalışmadığı anlamına gelir, ki bu prensipte uygulama tarafından onaylanır ..
Hiçbir şeyin reklamını yapmıyorum ve kimseyi hiçbir şeye ikna etmeye çalışmıyorum... Sadece yazmak istedim ve yazdım..
bu seviyeler çok zor...
Söylesene, sağdaki bu geri dönüşün nedeninin soldaki bölümün olabileceğini düşünen var mı?
Ve aralarında ne kadar ekstra bilgi var?
Biraz övüneceğim ve bundan şüphelendiğimi ya da öyle olduğundan neredeyse emin olduğumu söyleyeceğim ....
Ama asıl mesele bu değil, asıl mesele şu ki, bu tür ilişkileri bulabilecek hazır bir algoritma yok .....
Piyasadakine benzer bir soruna çözüm bulmak için birçok bilimsel literatürü kürekledim, ancak görünüşe göre böyle bir sorun yok ...
Bu nedenle, böyle bir sorunu çözebilecek hazır algoritmalar yoktur ...
Bu arada, resme bakarak, piyasanın bir zaman serisi olmadığını, adeta bir zaman serisi formatında yazıldığını anlayabilirsiniz, ancak onunla farklı bir şekilde, onun anlayışıyla çalışmanız gerekir. yapı...
Bu, bilinen tüm yaklaşımların çalışmadığı anlamına gelir, ki bu prensipte uygulama tarafından onaylanır ..
Hiçbir şeyin reklamını yapmıyorum ve kimseyi hiçbir şeye ikna etmeye çalışmıyorum... Sadece yazmak istedim ve yazdım..
Hipotezi doğrulamamız gerekiyor. İyi olabilir. Ama nedense mantıklı değil. Farklı alanlara bakmak gerekiyor.
Hipotezi doğrulamamız gerekiyor. İyi olabilir. Ama nedense mantıklı değil. Farklı alanlara bakmak gerekiyor.
ne mantıklı değil
bu seviyeler çok zor...
Söylesene, sağdaki bu geri dönüşün nedeninin soldaki bölümün olabileceğini düşünen var mı?
Ve aralarında ne kadar ekstra bilgi var?
Biraz övüneceğim ve bundan şüphelendiğimi ya da öyle olduğundan neredeyse emin olduğumu söyleyeceğim ....
Ama asıl mesele bu değil, asıl mesele şu ki, bu tür ilişkileri bulabilecek hazır bir algoritma yok .....
Piyasadakine benzer bir soruna çözüm bulmak için birçok bilimsel literatürü kürekledim, ancak görünüşe göre böyle bir sorun yok ...
Bu nedenle, böyle bir sorunu çözebilecek hazır algoritmalar yoktur ...
Bu arada, resme bakarak, piyasanın bir zaman serisi olmadığını, adeta bir zaman serisi formatında yazıldığını anlayabilirsiniz, ancak onunla farklı bir şekilde, onun anlayışıyla çalışmanız gerekir. yapı...
Bu, bilinen tüm yaklaşımların çalışmadığı anlamına gelir, ki bu prensipte uygulama tarafından onaylanır ..
Hiçbir şeyin reklamını yapmıyorum ve kimseyi hiçbir şeye ikna etmeye çalışmıyorum... Sadece yazmak istedim ve yazdım..
ne mantıklı değil
desenin tekrarlanabilir olduğunu ve tesadüfi olmadığını. İkincil bir tesadüf olmasa da.
Çok ileriyi tahmin etmeye çalışıyorsun. Hala 5 - 10 bar ileri gidebilirsiniz. Ve 100 gerçekçi değil.
Gerçek şu ki, bir model tahmin etmiyorum, ancak bir toparlanma fiyatı ve doğru fiyatta bir toparlanma hem 5 mumdan sonra hem de 55'ten sonra olabilir, önemli değil ve aynı kalıp olacak...
Bahsettiğim şey bu, piyasaya VR gibi yaklaşımlar işe yaramıyor çünkü piyasada fiyatlar (seviyeler) daha önemli, fiyat hareketleri (kalıplar) değil
Gerçek şu ki, bir model öngörmüyorum, ancak bir toparlanma fiyatı ve doğru fiyatta bir toparlanma hem 5 mumdan sonra hem de 55'ten sonra olabilir, önemli değil ve aynı kalıp olacak...
Bahsettiğim şey bu, piyasaya VR gibi yaklaşımlar işe yaramıyor çünkü piyasada fiyatlar (seviyeler) daha önemli, fiyat hareketleri (kalıplar) değil