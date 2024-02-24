Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2188

mytarmailS :

Sinir ağları, optimizasyon, gerçek süreç modelleri oluşturma vb. öğrettikleri bir enstitüde düzenli bir kurs almak istiyorum.

Ama matematikte çok zayıfım (((

matematik kursuna git

 
Maksim Dmitrievski :

matematik kursuna git

Evet, bunu yapmak gerekli olacak, sadece toplama gücüyle ...

sadece takılıp kalacaksınız .. sadece zaman serilerine ihtiyacınız varsa, o zaman hemen ekonometri ve materyali. Trend döngüleri gürültü otokorelasyonu ve tüm bunlar. Orada nispeten kolay.

 
Maksim Dmitrievski :

..... hemen ekonometri ve materyali. Trend döngüleri gürültü otokorelasyonu ve tüm bunlar. Orada kolay.

entegre etmeyi, çapraz ilişkilendirmeyi vb. unuttunuz..

Max, ekonometriyi biliyorum, bu "DSP" IMHO'nun acıklı bir benzerliği..

Bunun pek bir anlamı yok, genel olarak piyasanın bir zaman serisi olmadığına ikna oldum, bu yüzden bütün bu saçmalık onun üzerinde çalışmıyor ...

Dikkatim dağılan bir şey, söylemek istediğimi çoktan unuttum, içmeyi bırakmam lazım...

 

Hayranlık duyuyoruz, hatta çok ... ama ayaklarını koyman gerekiyor))


hee - hee

 
Ve ekonometride değil, dijital (matematiksel) sinyal işlemede olan şey . İlk başta analog sinyallerin, filtrelerin analog işlenmesi vardı ve dijital sinyal analojilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte işlenmesi matematiğe kaydırıldı. Ve ekonometri ve sinyal işlemeyi biliyorsanız matematikte ne bilmiyorsunuz)))) Lobachevsky ve irrasyonel serilere gerek yok))))

 
Vay canına, bu boş sözler hala hesap izleyicisini yaptı))). Bakalım onun ticaret fikri pratikte nasıl uygulanıyor.

Burada, minimum gecikme ile MA ve artışların basit bir "dijital" filtresi var. Bunlardan bir milyon yapabilirsin, iyi olur

hepsi ekonometride var


 
Valeriy Yastremskiy :

Ve ekonometride değil, dijital (matematiksel) sinyal işlemede olan şey. İlk başta analog sinyallerin, filtrelerin analog işlenmesi vardı ve dijital sinyal analojilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte işlenmesi matematiğe kaydırıldı. Ve ekonometri ve sinyal işlemeyi biliyorsanız matematikte ne bilmiyorsunuz)))) Lobachevsky ve irrasyonel serilere gerek yok))))

ekonometride şunlar yoktur:

1) DSP'de sinyal ön işleme, niceleme, desimasyon vb. Bu teknikler eksiksizdir ve her şey teoremler ve pratikle kanıtlanmıştır.

DSP'dekiler, ilk sinyal ön işlemenin tüm bölümlerine sahiptir.

2) Filtre oluşturma teorisi yoktur, bazı hazır çözümler vardır, ancak bu hiç de değildir ve bunlardan çok azı vardır ...

DSP, filtreleme, neyin yaratılacağı, neden oluşturulacağı, nasıl oluşturulacağı, filtre parametrelerinin nasıl bulunacağı, uyarlanabilir "akıllı" filtrelerin nasıl oluşturulacağı vb. ile ilgili tüm bölümleri içerir.

ve her şey teoremler ve pratikle kanıtlanmıştır

3) Hiçbir şeyin spektral analizi veya teorisi yoktur ve ondan her türlü mevsimsellik, dalgalanmalar, filtreleme hesaplanabilir, korelasyon katsayılarını hesaplamak için büyüklük sıraları, otokorelasyon, çapraz korelasyon, vb. ve genel olarak tüm bu kavramların hepsi DSP'den...


ekonometri, DSP'den gelen bilgilerin %2-4'ünü kopardı .... ben böyle görüyorum

DSP'de olmayan hiçbir şey yok, DSP'de ekonometride olmayandan binlerce kat daha fazlası var

 
Maksim Dmitrievski :

Burada, minimum gecikme ile MA ve artışların basit bir "dijital" filtresi var. Bunlardan bir milyon yapabilirsin, iyi olur

hepsi ekonometride var

Filtreler sadece arabalar değildir...

TS bir filtredir, bazı konulardaki kararınız da bir filtredir.

