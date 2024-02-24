Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2198
Ve neden ve sonuç arasındaki maksimum zaman aralığı nedir, istatistik var mı?
henüz değil, bu çok önemsiz bir iş değil, bir adım ilerisini veya benzeri çöpleri tahmin etmekten yüzlerce kat daha zor...
her şey icat edilmeli
Ama ben bir karşı soru soracağım: Bir ticaret açmak ve durdurmak arasında sahip olduğunuz boşluk nedir? veya bir anlaşma açmak ve almak?
Ve dur ve al sınır emirleridir, bunlar seviyeleri yaratan güçlerdir.
Şimdi bu "boşluk" kavramının net sınırları olmadığı açık mı?
Bu tam olarak elibrarius'un anlamadığı şeydi.
Hayır, her açıdan piyasa bir zaman serisidir ama iç yapı açısından hayır...
piyasa emirler, piyasa ve limit tarafından kontrol edilir... seviyeleri, kanalları vb. yaratan limit emirleridir...
VR ile çalışma yöntemi yok , ancak Pts. limit siparişlerinin fiyat üzerindeki etkisini pek hesaba katmaz (BP)
Sizce fiyat sınıra ulaşıp bu nedenle mi tersine dönüyor?
Bundan eminim, ama bu benim IMHO'm, gerçek değilBaşka ne gibi sebepler olabilir? gerçekten ilgimi çekti)
Büyük oyuncuların robotlarının nasıl çalıştığı sorununu çözmezseniz başarılı olamazsınız.
Evet, seviyeler var, ancak önceki fiyatlara göre her zaman yeniler. Bu, piyasaları yanlış anlama sorunudur.
tamam da niye...
büyük bir oyuncu, küçük oyuncuları satarak bir alış açar ve aynı küçük oyuncuların stop loss (satın alma) nedeniyle alışını (satar) kapatır...
stop kayıpları ortalama olarak tek bir yerde birikir (yaşlılar, gerçikler ve profesyoneller sayesinde) , bu seviye tahmin edilebilirteoride....
tamam da niye...
Büyüklerin aldığı yerde neden küçükler satıyor? Bu aptalca bir fikir gibi gelmiyor mu?
Bundan eminim, ama bu benim IMHO'm, gerçek değilBaşka hangi sebepler olabilir? gerçekten ilgimi çekti)
Bu farklı şekillerde olur - bazen gerçekten büyük bir hacimden bir bardaktaki birkaç seviyeye bir duvar koyarlar ve alıcıların etkinliği azalır - doğal nedenlerden dolayı bir geri dönüş vardır.
Bununla birlikte, seviye daha sık görsel olarak korunur - hacimler keskin bir şekilde düşmeye başlar ve fiyat tersine döner.
Hızlı bir şekilde seviyelere gidersek, o zaman camda bir yoğunluk azalması oluşur, bu da büyümeyi dengesiz hale getirir ve piyasadan çıkmak isteyen herkes bardağı çok fazla çarçur eder.
Onlar. Bunun birçok nedeni vardır ve bunların birlikte değerlendirilmesi gerekir.
Katma:
İşte bugün Si üzerindeki direncin rolünde regresyon kanalının üst sınırı
Alexey, forex piyasasında döviz kurunu sadece tamamen spekülatif bir bakış açısıyla ilişkilendiriyorsun. Spekülatif kısım küçük. Onu yönlendirmek zor.
Si'nin camına bakıyorum ve gördüklerimden sonuçlar çıkarıyorum.
Camı izle.
Ve bankalar, müşterilerin para birimlerinin alım / satım emirlerini uygularken spekülasyon yapar, jur. kişiler.
Büyüklerin aldığı yerde neden küçükler satıyor? Bu aptalca bir fikir gibi gelmiyor mu?
soru yanlış her işlem çift taraflı
Büyük bir oyuncunun bir milyona satın alması için, birinin bir milyona satması gerekir .... aynı yerde, aynı fiyatlarla, aynı milisaniyede ...
Büyük bir oyuncu, tıpkı küçük bir oyuncu gibi, bir boşluktan satın alamaz..
O sadece bir bardağın içinde duruyor ve küçük oyuncuların aktivitelerini bekliyor ve hepsini kabul ediyor, çünkü o küçük oyuncuların ters ticareti.
şimdi tek gereken, pozisyonlarını kapatmak için herkesin ayak izlerini takip etmek ... "pozisyondaki" tüm katılımcıları ters bir işleme kışkırtıyorlar