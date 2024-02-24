Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1094
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
trendi fiyattan çıkarmanın gerekli olup olmadığını ve öyleyse nedenini açıklayın
oh, sözlü olarak acı çektin ...
benim isteğim olsaydı, iyi bir forumun imajını bozmamak için sonsuza kadar yasaklardım
birkaç dakika sonra gönderilerinizi her zamanki gibi silmeye başlayacaksınız.
Seni nasıl doğru bir şekilde karakterize edebileceğini merak ediyorum, tek bir gereksiz kelime değil, sadece özü
normal pasanlarla değil ev hanımlarının forumlarında takılmalısın
Evet, açıklayacak bir öğretmen değilim, kendimi bilmiyorum))) Ekonometristler ayrışır, vb., hem trendi hem de gürültüyü tahmin eder, vb.
Doktora mo aracılığıyla öküzün nasıl daha iyi tahmin edilebileceğini gösterdim, sadece bir sürü özelliği siktir et)))
1 vr'den birkaç bin kazanabilirsiniz, bunlardan bazıları ar'a göre avantaj sağlayacaktır ...
çıngıraklara - her şey olmasa da standartlaştırmak arzu edilir ... Genellikle başka birine gidebilirsiniz
özellik alanı, vs... Kısacası - en iyi sonucu veren şey iyidir. bir tahmin varsa
- sadece kontrol edin ve bu kadar ... ve kimseyi dinlemeyin ve soru sormayın. Trendim yok, geçişim yok
süreçler, hiç golovnik yok ... sadece bir model seçme zamanı. o koddan alabilirsin
VR'den seçilen birkaç lanet şeyden 1 tanesini yayınladım ve onu veya orada ne yaptığınızı tahmin etmeye çalıştım.
Çıngırak deme...
Eh, ekonometristler zaten onu silmiş olurdu, peki, eğer tahminciler yapılmalıysa, o zaman muhtemelen bu da gerekli, ama burada biraz standart dışı bir durumum var ..
Birkaç yıl önce bir "düzeltilmiş fikrim" vardı, korelasyon kelimesini yeni duydum ve aklıma geldi, ya tarihteki mevcut duruma benzer kalıplar ararsam ve geçmişte nasıl sona erdiklerini görürsem. Fikir ilginç ve en önemlisi, klasik anlamda parametreler olmadan, Pearson korelasyonu ile benzerlik aramaya karar verdim, peki, genel olarak yeşil vardı)))
Bu arada, bu benim programlamayı öğrenmem için bir teşvikti, bu fikre gerçekten inandım... yaptım ve aynı sonuçları aldım, sonra bilim adamları tarafından uzun zaman önce icat edilmiş bir yöntem olduğu ortaya çıktı. "LA" (yerel yaklaşım), Ivakhnenko "MGUA" da benzer bir şeye sahiptir "Karmaşık analogların yöntemi", her şey bizden önce icat edildi))
Sonuç olarak, piyasada işe yaramıyor, ama bana öyle geliyor ki bu yöntemi çalıştırmayı başardım, sadece tüm yazarlar ve ben temel bir hata yaptık, canlı yayında kontrol edeceğim Pazartesi günü piyasa ve ardından daha yapılandırılmış bilgiler paylaşacağım.. .
Bu yüzden, dalıyorum, "yerel yaklaşım" yöntemiyle ilgilenen herkese okuyun, broşürün en sonunda, çok az şey var ... Ve bana, trendi kaldırmanın gerekli olup olmadığını söyleyin. bu yaklaşım
s.103'ten itibaren okuyun 20 Doğal kaynaklı zaman serilerinin tahmini
Trendin kaldırıldığı basit bir şeyi anlarsınız, böylece başka bir trend başladığında modelde herhangi bir kayma olmaz ve bir başkası üzerinde eğitilirsiniz. Ofset olmayacak şekilde yapabilirseniz, silemezsiniz.
er ya da geç zaten ortaya çıkacak, çünkü piyasalar değişiyor. Soru, en azından bir şeyin bir süreliğine işe yaraması için bir denge bulmaktır.
aracın çalışması için iyi bir döngü 3 aydır, yani. Sözleşme. Yarı eğitim, yarı ticaret. Bu, eğitim ve testlerin sonuçlarındandır. Bu, handikap vadeli işlemleri için. Diğer enstrümanlarda mb diğerleri
attığım broşürün sonunu okuyun ( (yerel yaklaşım) ), neden bahsettiğinizi anlıyorum, ancak bu yaklaşımda işe yaramayabilirSadece diğer görüşleri ve argümanları duymak istiyorum
attığım broşürün sonunu okuyun ( (yerel yaklaşım) ), neden bahsettiğinizi anlıyorum, ancak bu yaklaşımda işe yaramayabilir
kod tabanında bir gösterge vardı, yazar Vladimir, öyle görünüyor. En yakın komşular (veya benzer bir şey) yöntemiyle yerel yaklaşım da tarihte benzer alanları arar. gibi çalışmıyorhttps://www.mql5.com/ru/code/133
kod tabanında bir gösterge vardı, yazar Vladimir, öyle görünüyor. En yakın komşular yöntemiyle yerel yaklaşım da tarihteki benzer alanları arar. gibi çalışmıyorhttps://www.mql5.com/ru/code/133
Evet, çalışmıyor, çalışmıyor ama .... söylemek için çok erkenSoru, eğilimin kaldırılması gerekip gerekmediğidir.
Evet, çalışmıyor, çalışmıyor ama .... söylemek için çok erkenSoru, eğilimin kaldırılması gerekip gerekmediğidir.
bu durumda, evet, çünkü durağan olmayan verilerde Pearson'ı aramak, rüzgara karşı veya rüzgara karşı ile aynıdır, ancak sakin olmanız gerekir
bu durumda, evet, çünkü durağan olmayan verilerde Pearson'ı aramak .. karşı veya rüzgar yönüne benzer
Peki, tamam, bir görüş var.. Ama bu mesafelerin bir çoğu var, bir Candela sıralaması korelasyonu var, hala çok var, bir Öklid mesafesi var, ayrıca her türden 10 alt türü var, içinde sonunda aynı dtw algoritması var
Peki, tamam, bir görüş var.. Ama bu mesafelerin bir çoğu var, bir Candela sıralaması korelasyonu var, hala çok var, bir Öklid mesafesi var, ayrıca her türden 10 alt türü var, içinde sonunda aynı dtw algoritması var
bu bir fikir değil ama verilen bir :) sıra korelasyonu kurtarmaz ve işte Öklid mesafesi xs
bu bir fikir değil ama verilen bir :) sıra korelasyonu kurtarmaz ve işte Öklid mesafesi xs
Yakınlık/benzerlik birden fazla korelasyonla ölçülebilir, hala 20 yol var
not
Ivakhnenko da trendi silmenin gerekli olduğunu yazıyor, ancak gerekli olmadığını yazıyor
alıntı