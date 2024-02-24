Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2201
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Gerçek para üzerine bahis oynamanızı ve para kazanmanızı kim engelliyor?
Ya da bizden izin isteyin.
İzin veriyorum.
Evet teşekkürler...
bu sadece yerel bir çözüm, daha binlerce çözüm bulunması gerekiyor..
Test edin, hız problemini çözün, bir araç yaratın
Evet teşekkürler...
bu sadece yerel bir çözüm, daha binlerce çözüm bulunması gerekiyor..
Test edin, hız problemini çözün, bir araç yaratın
İşte M5'te hazır binlercesi var. Herhangi bir TF'de bile aynı.
İşte M5'te hazır binlercesi var. Herhangi bir TF'de bile aynı.
geleneksel ikincil nihai gösterge
geleneksel ikincil nihai gösterge
Asılsız canım.)) Oklar sadece yeni bir çubuğun açılışında görünüyor. Gülmüyorum bile.)
Asılsız canım.)) Oklar sadece yeni bir çubuğun açılışında görünüyor. Gülmüyorum bile.)
peki, sinyale zaten -10% kıkırdadın))
göstergeniz %100 çalışıyor ))
peki, sinyale zaten -10% kıkırdadın))
göstergeniz %100 çalışıyor ))
Ve %10'luk bir düşüşün bir çökme olduğunu mu?
Birçok TC'm var. Ve seninle alay etmek için ne kullandığım önemli değil. Benim için sinyal bir kazanç şekli değil.
Hiçbir sisteminizin böyle bir depo ile boşaltmadan 10 işleme dayanamayacağını hayal ediyorum.
Aksini ispatlamak istiyorsun. Kanıtla. Birlikte gülelim.)
Ve %10'luk bir düşüşün bir çökme olduğunu mu?
peki, üç günde -%10... herhangi bir pervanede, böyle bir ticaretle zaten hak ettiğiniz bir pendel pos kıçı almış olurdunuz
Ve seninle alay etmek için ne kullandığım önemli değil.
Ahaha, aşağılanmış hissediyoruz)))
peki, üç gün içinde -%10... herhangi bir pervanede, böyle bir ticaretle zaten hak ettiğiniz bir pendel pos kıçı almış olurdunuz
Ahaha, aşağılanmış hissediyoruz)))
Çok bilge bir adam zaten kendini mahvetti ve kaçtı. Yakında kaçacaksın
Çok bilge bir adam zaten kendini mahvetti ve kaçtı. Yakında kaçacaksın
muhtemelen....
işte kim kaldı...
muhtemelen....
işte kim kaldı...
Yenileri gelecek. Senin gibi çok var, Makhim ve Baksavlar. değiştirecek.
Yeni fikirler getirin.