Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2201

Yeni yorum
 
Uladzimir Izerski :

Gerçek para üzerine bahis oynamanızı ve para kazanmanızı kim engelliyor?

Ya da bizden izin isteyin.

İzin veriyorum.

Evet teşekkürler...

bu sadece yerel bir çözüm, daha binlerce çözüm bulunması gerekiyor..

Test edin, hız problemini çözün, bir araç yaratın

 
mytarmailS :

Evet teşekkürler...

bu sadece yerel bir çözüm, daha binlerce çözüm bulunması gerekiyor..

Test edin, hız problemini çözün, bir araç yaratın

İşte M5'te hazır binlercesi var. Herhangi bir TF'de bile aynı.

g13

 
Uladzimir Izerski :

İşte M5'te hazır binlercesi var. Herhangi bir TF'de bile aynı.

geleneksel ikincil nihai gösterge

 
mytarmailS :

geleneksel ikincil nihai gösterge

Asılsız canım.)) Oklar sadece yeni bir çubuğun açılışında görünüyor. Gülmüyorum bile.)

 
Uladzimir Izerski :

Asılsız canım.)) Oklar sadece yeni bir çubuğun açılışında görünüyor. Gülmüyorum bile.)

peki, sinyale zaten -10% kıkırdadın))

göstergeniz %100 çalışıyor ))

 
mytarmailS :

peki, sinyale zaten -10% kıkırdadın))

göstergeniz %100 çalışıyor ))

Ve %10'luk bir düşüşün bir çökme olduğunu mu?

Birçok TC'm var. Ve seninle alay etmek için ne kullandığım önemli değil. Benim için sinyal bir kazanç şekli değil.

Hiçbir sisteminizin böyle bir depo ile boşaltmadan 10 işleme dayanamayacağını hayal ediyorum.

Aksini ispatlamak istiyorsun. Kanıtla. Birlikte gülelim.)

 
Uladzimir Izerski :

Ve %10'luk bir düşüşün bir çökme olduğunu mu?

peki, üç günde -%10... herhangi bir pervanede, böyle bir ticaretle zaten hak ettiğiniz bir pendel pos kıçı almış olurdunuz

Uladzimir Izerski :

Ve seninle alay etmek için ne kullandığım önemli değil.

Ahaha, aşağılanmış hissediyoruz)))

 
mytarmailS :

peki, üç gün içinde -%10... herhangi bir pervanede, böyle bir ticaretle zaten hak ettiğiniz bir pendel pos kıçı almış olurdunuz

Ahaha, aşağılanmış hissediyoruz)))

Çok bilge bir adam zaten kendini mahvetti ve kaçtı. Yakında kaçacaksın

 
Uladzimir Izerski :

Çok bilge bir adam zaten kendini mahvetti ve kaçtı. Yakında kaçacaksın

muhtemelen....

işte kim kaldı...

 
mytarmailS :

muhtemelen....

işte kim kaldı...

Yenileri gelecek. Senin gibi çok var, Makhim ve Baksavlar. değiştirecek.

Yeni fikirler getirin.

1...219421952196219721982199220022012202220322042205220622072208...3399
Yeni yorum