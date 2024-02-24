Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2199
Farklı şekillerde olur - bazen gerçekten ......
mesela her şeyi aynı fiyata alacak robotlar var, market emirleri bile var, buna limit seviyeleri de diyorum...
Birisi fiyatı geri tutuyorsa (ne şekilde olduğu önemli değil. Birçoğu var), bunu bir sınır seviyesi olarak görüyorum.
not. serin kanalchik çalıştın!
Si'nin camına bakıyorum ve gördüklerimden sonuçlar çıkarıyorum.
Camı izle.
Ve bankalar, müşterilerin para birimlerinin alım / satım emirlerini uygularken spekülasyon yapar, jur. kişiler.
Cam satmaz veya satın almaz. Müşterilerin isteği üzerine bankaları satın ve satın. Müşterilerden başvuru olmazsa, hiçbir banka spekülasyon için özel olarak spekülasyon yapmaz. Ekonomideki şeyleri tahmin etmek için belirli görevleri vardır. Gelecekte hangi para birimine ihtiyaç duyulacağına onlar karar verir. Ancak bunlar artık spekülatif eylemler değil, bir çalışma planı.
Spekülatörler DC müşterileridir.
Kesin olan bir şey var - durumlar farklı olabilir ve belki de daha sonraki fiyat hareketlerini etkilerler ve açıklamaları olasılıklı bir tahmin için yararlıdır.
Ve kanal - evet, bazen güzel çalışıyor - sadece geçen gün merkez hatta güzel bir şekilde etkileşime girdiler.
Bir arıza mı yoksa geri dönüş mü olacağını belirleyecek bir model öğretmek istiyorum - kar elde etmek için bunu yapmanız gerekiyor.
Bardakta hipotezler için yeterli bilgi var.
Bankalar farklıdır, tüccarlar müşteri isteklerini işler, ancak para birimini kâr için satabildiğiniz zaman iyidir...
Bir zamanlar öyle olabilirdi, ama şimdi her şey "atlar-insanlar" karıştı, bir şekilde küçük olmayan bir bankada 2008'de su taşıyıcısı olarak çalıştım, bu yüzden bir iç ticaret departmanı vardı, burada birkaç Adamlar oturdular ve piyasayı alt üst etmeye çalıştılar ve kurumsal bir şirkette bu tüccarlardan biri, geçen ay boyunca 30 kilodolar nakit para kazandığı ve eğer öyleyse, o zaman bir tür kâr olduğu için övündü. Bankalar artık karlı olan hemen hemen her şeyi yapıyor ve riskten korunma fonlarına ve bağımsız spekülasyonlara riskli yatırımlar yapıyor, neden olmasın.
Bankalar müşterilerle çalışır. Bazı müşterilerden para alıyorlar, diğerlerine satıyorlar. Eğik olduklarında, satın alabilir veya satabilirler. Ama bu spekülasyon değil. Ve bu amaçlar için tüccarlar oturur ve daha iyi bir fiyata işlem yaparlar.
Birleştirebilir, birlikte seviyeler poisleduet?
60/40 civarında bir yerde çıkıyor, ama nereye gideceğimi biliyorum ..
Mümkün, ancak format net değil. R'de değil, MT5'te (eğer yeterli değilse) öngörücüler yapacağım.
Maymun henüz birleşmedi, benimki ve hatta daha fazlası. Belki sonraki. hafta gerçek MO'ya başlayacağım, tk. gerçekten iyi sonuçlar almaya başladı. Rena ise bir yıldız topu olduğunu bir kez daha kanıtladı. Filtreler ve DSP hakkında yazdım ama bir maymunu izledim. Bu nedenle, orada tartışılacak başka bir şey yok. + Konudan dökülüyorum. çünkü sadece su var. İlginç bir şey yok. Zaman kaybı.
Hiçbir yere gitmiyorsun. Bir şantiyede veya bir fabrikada çalışacaksın, daha akıllı olacaksın ve buraya yeni bir bilgi deposuyla geri döneceksin.
Sinyalde soğuk depo. Asla solmaz.)
Mümkün, ancak format net değil. R'de değil, MT5'te (eğer yeterli değilse) öngörücüler yapacağım.
düşün, asıl şey bilgidir