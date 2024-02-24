Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2192
yani, bilimle hiçbir ilgisi olmayan tanımlayıcı "su" dışında pratikte hiçbir şey yoktur.
evet, ama bu bile ticarete tsos'tan daha yakın
Hadi tartışmayı bırakın... Anlayan anlar.
Belki anlayış başka birine gelir.
evet, ama bu bile ticarete tsos'tan daha yakın
Eh, bu onun kafasında bir dönüş.
Belki anlayış başka birine gelir.
Anlamak için en azından kısaca çalışılması gerekiyor ....
bir işlevle yapılan herhangi bir manipülasyonun zaten bir DSP olduğunu anlamak için, herhangi biri !!
filtreleme, tahmin, işleme, modülasyon, örüntü bulma, analiz...
aynı sinir ağları, bunlar dijital filtreler ve dijital filtreler DSP bölümüdür
sadece buradaki herkesin DSP'nin bir tür radyo sinyali olduğu fikrine sahip olması ve pz..c
Evet. Fiyat (teklifler) sürekli bir fonksiyon olmadığı için - zamanda ayrıktır ve seviye olarak nicelenir - zaten bu nedenle, işlenmesi DSP kurallarına göre yapılmalıdır.
Ben trende karşı görüyorum. Bugün için fırsatlar sadece yarın olacak
şimdi bir hafta değil ve artık bir yarışma değil ....
abone e.
sıcaklık da ayrık olarak ölçülür. Lan iyidir. Hem DSP hem de EKM, temel bilimler değil, uygulamalı bilimlerdir. neden tartışalım. Bir magnetron ve bir klystron ve tarak filtreleri olan mikrodalga geçerli gibi görünse de, filtreler bir şekilde benim için batmadı))) Şey, hiç batmadılar))) Ama buradaki formülü gerçekten gördüğümde filtrenin artıları ve eksileri, çok yönlü tarağı hatırladım)
böyle bir konu
Kanal ışınlarını tahmin etmek istiyorum
Bir kanal oluşturmak için üç parametreye ihtiyacınız var
1) tt'den yükseklik (geçerli nokta)
2) alttan tt
3) kanal eğimi
sadece üç anlam...
Regresyon modelini eğitmek için bu üç değeri bire çevirmem gerekiyor...
Bundan sonra, alınan tahmini değerden tekrar üç değere dönüştürmem gerekiyor (kanal parametreleri)
Bunu PCA aracılığıyla yapmayı, boyutu bir bileşene indirgemeyi ve ardından tahminden ters dönüşüm yapmayı düşündüm ...
ancak üç parametreyi tek bileşenle anlatmak mümkün olmadı, çok fazla bilgi kaybı var, tek bileşen yeterli değil
Karoch'un sorunu çözmesi gerekiyor, üç çıkışlı (parametreli) ağları regresyon için nasıl eğiteceğini kim bilebilir?
Veya başka bir öneriniz..??
not. eğitmek için üç model bir seçenek değil