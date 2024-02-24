Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2200

Maksim Dmitrievski :
Su taşıyıcı 🤣🤣🤣 ama bankada. Kız soracak - nerede çalışıyorsun. Bankada!

peki, kelimenin tam anlamıyla bir su taşıyıcısı değil, bir kasiyer, bir su taşıyıcısının pozisyonları   bankada değil, ama katılıyorum, çok az pathos var ((

 
Uladzimir Izerski :

Bankalar müşterilerle çalışır. Bazı müşterilerden para alıyorlar, diğerlerine satıyorlar. Çarpıklık geldiğinde alıp satabilirler. Ama bu spekülasyon değil. Ve bu amaçlar için tüccarlar oturur ve daha iyi bir fiyata işlem yaparlar.

Teoride evet, ama gerçekte, bankaların tüm tepeleri Goldmans gibi bir cep hedge fonuna sahip olmayı hayal ediyor. ve tüccarlar sadece ticareti çözmüyor.

 
mytarmailS :

düşün, asıl şey bilgidir

Sadece emin olmadığımı biliyorum :)

 

Maksim Dmitrievski :
Maymun henüz birleşmedi, benimki ve hatta daha fazlası. Belki sonraki. hafta gerçek MO'ya başlayacağım, tk. gerçekten iyi sonuçlar almaya başladı. Rena ise bir yıldız topu olduğunu bir kez daha kanıtladı. Filtreler ve DSP hakkında yazdım ama bir maymunu izledim. Bu nedenle, orada tartışılacak başka bir şey yok. + Konudan dökülüyorum. çünkü sadece su var. İlginç bir şey yok. Zaman kaybı


Çok üzgünüm. Bu konuyu MO yönüne çeken, ilginç yönler arayan ve araştırmanızı paylaşan birkaç kişiden birisiniz. Yazılarınız için teşekkürler!

 
Uladzimir Izerski :

Büyüklerin aldığı yerde neden küçükler satıyor? Bu aptalca bir fikir gibi gelmiyor mu?

Onların bir seçeneği var mı? :)))) Kollektif çiftlik gönüllü bir iştir ve öyle değil, istiyorum ya da istemiyorum :)))

Parlayan her şey altın değildir.
 
capelmann :

Teoride evet, ama gerçekte, bankaların tüm tepeleri Goldmans gibi bir cep hedge fonuna sahip olmayı hayal ediyor. ve tüccarlar sadece ticareti çözmüyor.

Sana bir sır vereceğim. Sadece başka kimse yok. Bu, belirli bir grubu zenginleştirmek için yapılır. Yalnızca kendim.))

 
Uladzimir Izerski :

Hiçbir yere gitmiyorsun. Bir şantiyede veya bir fabrikada çalışacaksın, daha akıllı olacaksın ve buraya yeni bir bilgi deposuyla geri döneceksin.

Sinyalde soğuk depo. Asla solmaz.)

Pazartesi günü Kâse'yi kesti ve bugünü tutamaçlarla kapattı // "Algoritmik ticaret" yüzdesi azaldı

bu yüzden hiçbir şey hakkında konuşma

 
Alexey Vyazmikin :

Sadece emin olmadığımı biliyorum :)

öyle bir pozisyon ki...

====================================

OOS ticareti

OHLC'nin banal belirtileri üzerine

Daha da zorlaştırmaya çalışmadım bile.

 
mytarmailS :

öyle bir pozisyon ki...

====================================

OOS ticareti

OHLC'nin banal belirtileri üzerine

Daha da zorlaştırmaya çalışmadım bile.

Gerçek para üzerine bahis oynamanızı ve para kazanmanızı kim engelliyor?

Ya da bizden izin isteyin.?

İzin veriyorum.

