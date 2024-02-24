Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1909
Kirli dosyam 24 lig aldığım 7700 sütundan oluşuyor, bu yüzden devam etmeyin, daha çok buraya bakın. İşte dosyan
Ve işte benim
Fark ne???? yılmayacağım. Temel bileşenleri analiz ederken, her sütun kendi koordinat sistemi olduğunda, farklı sütunlardan alınan noktalar onlar için ortak bir koordinat sistemi üzerinde işaretlenebildiğinde, bunların gruplandırılabilmesi önemlidir. Yorumlama basittir. Daha fazla dikey ve yatay vektör, daha iyi. Bu aptalca tek tip noktaya sahipsin.
Bilgileri sıkıştırmak istiyorsanız, önce otokorelasyonu kontrol edin ve güvenle yalnızca 1 giriş bırakabilirsiniz, bellek olmadığı için yalnızca ağ çalışmayacaktır.
Eh, modelin değerlendirilmesine ek olarak.
Tahmin edicilerde dosyadaki sütun sayısı belirtilir.
258 toplam vektör sayısı. Sınıf 0 ve sol sınıf 2 kaldırıldı, sıfır olarak yeniden adlandırıldı, çünkü nicelik olarak sınıf 1 ile dengelendiler, 19.60 ikinci dereceden bir hatadır veya daha doğrusu düz doğrusal ve ikinci dereceden arasındaki fark, sıfıra eğilimli olmalıdır, 79.141 Genel genelleme yeteneği, gösterge 100 için çabalarken, hatalar arasındaki fark azalır, 69.767 özgüllüktür. Kontrol grafiğinin toplam sayısı 75, genelleme yeteneği ise 70'tir. Kontrol grafiğinde 17 tanesinin olduğu toplam örneğin 77 vektöründe BİLMİYORUM cevabını aldık.
Aslında en kötü sonuçları antrenmanda almama rağmen, kontrol bölümünde çok daha yüksekler. Bunun sizinki gibi bir test sitesi değil, ağın genel olarak görmediği bir kontrol sitesi olmasına rağmen. Test, testte iyi çalışması için eğitim üzerinde eğitim aldığı zamandır, yani potansiyel olarak ağ eğitim sırasında test bölümünü görür. Kontrol NO. Sorular????
Adabust bana 79'a 79 verdi
Belki de tüm seti kullanarak yüksek bir öğrenme puanı alabileceğiniz bir AI yapılandırması kullanıyorsunuzdur.
Durum bu. Farklı bir şekilde açıklamaya çalışacağım. Diyelim ki ma(100) ve fiyat üzerinde klasik bir sistem var. Satın almayı çaprazlayın, satışı çaprazlayın. Genellikle, ma ve giriş fiyatı ve çıkış için sistem sinyalleri ağa beslenir. Bu, ma önceden hesaplandığından ve ağlara bitmiş biçimde beslendiğinden, girdilerde tasarruf sağlar. Ve ağa ma değil, giriş için 100 fiyat gecikmesi (böylece ağın kendisi sayılır) ve çıkış için sistem sinyalleri verebilirsiniz. Bu ağ türünde 100'den az fiyat gecikmesi gönderemezsiniz.
İlkel düşünceler ve onlardan ne kadar çabuk kurtulursanız, kuruntu çukurunuzdan o kadar çabuk atlarsınız. Model hazırlamanın ana kurallarından birini ihlal ediyorsunuz. Hatırlayın Alexei Vyazemsky ile Olimpiyat Oyunları konusunda bir şekilde aktiftik ve bu yüzden minnettarlığımın bir göstergesi olarak ona gecikmeler ve şaşırdığım etki hakkında bir ipucu verdim. Ben bir uygulayıcıyım ve sonra bir teorisyenim. Gecikmenin özünü ortaya koyan yazışmadan alıntı yapayım
Alıntı yaparım:
Fark ettiğiniz gibi, 15 enstrüman için veri kaydediyorum, bu verilere dayanarak birkaç gösterge oluşturuyorum. Stokastik bir fonksiyon alıyorum. Kümülatif standart sapma ve belki de her şey. Sonuç olarak, mevcut sinyal için birincil olan 307 benzersiz giriş sütunum var. Sonuç olarak, mevcut sinyal için bu 307 çubuğu alıyorum ve ona (sinyale) önceki 24 dört sinyalden 307 çubuk daha ekliyorum. Bu kararın anlamı, bir sinyal göründüğünde, son 24 sinyalin verilerini derhal Millet Meclisine sunmaktır. Bu, sınıflandırmanın mevcut sinyal üzerinde tarihin derinliklerine bakmasını sağlayan dönüşümdür. Aslında, bu 24 derinliğe kadar bir gecikmedir.
Alıntı tamamlandı:
Ağ kendi başına hiçbir şey yapamaz. Ona girdi olarak verdiğiniz şey, sonuç olarak elde ettiğiniz şeydir. Uygulamanın gösterdiği gibi, tüm gecikmeler yararlı değildir ve setinizde Ulusal Meclis'in yeterli bir model elde etmesine bir şekilde yardımcı olacak tek bir sütun yoktur ..... İyi şanslar !!!!!
Ve her şey doğru yapıldığında, model şöyle bir şey çalışır .....
Evet, berbat ettim) Görünüşe göre tüm aksaklıklar ayrıştırma sırasında veya okumanın devam ettiği verilerde.
Normalleştirmenin uygun olması pek olası değildir. Temel olarak, terminalde arşivlenmiş haber verilerine, bunları düzenli olarak indirme yeteneğine ve onlarla çalışmak için bir hizmete ihtiyacınız var. Arşivler olduğunu sanmıyorum) Ancak yaratıcıların konumuna bakılırsa, kullanıcılar sözlerini söyleyene kadar, hangi türe ihtiyaç duyulduğunu, hareket etmeyecek ve eğer öyleyse, önce ücretli bir sürümde. )
Evet, ücretsiz ve iyi bir takvim pek mümkün değil)
Teşekkür ederim, ilginç bir şekilde, daha önceki sinyalleri vermek kesinlikle olmazdı. Bu şu soruyu akla getiriyor, belki ağ genellikle fazladan bir bağlantıdır?
İşaretleri seçmemek için ağ benim için ilginç. Aksi takdirde klasik bir sistem yapmak daha kolaydır.
Deneylerle uğraşmak zorunda kalacağım, makinedeki sistem üzerinde çok sayıda örnek alacağım, böylece eğitim sırasında tek bir tekrar olmayacak ve bir dönem içinde tutmak mümkün olacak.