ve birinin başka bir kase icat ettiğini okuduğumda da gülümsüyorum))) Bu nedenle, size tekrar başarılar)
Çok ilginç bir görev var - sinir ağlarını kullanarak fiyat hareketini tahmin etmek. Bu sorun çözülebilir ve halihazırda çalışan çözümler var. Neden herkes kâr elde etmek için bisiklete biniyor? Bu, uçmayı öğrenmek ama aya ulaşana kadar sonuç olarak hiçbir uçuşu düşünmemek gibidir.
Kârlı bir şekilde ticaret yapan bir sinir ağı, hemen yoktan var olmaz. Önce en azından bir şeyi tahmin etmeyi öğrenmeliyiz, sonra bu deneyime dayanarak incelenen nesnenin doğasını anlamalı, onunla nasıl çalışılacağını öğrenmeliyiz. Ağı iyileştirin, kaliteyi yükseltin ve ancak o zaman bu kalite kaçınılmaz olarak başarılı işlemlere dönüşecektir.
Herkes anlaşmalara kilitlendi ve keşif ve artan büyüme süreci yok. Her aşamada bir sonuç olmalıdır - kalitesiz de olsa gerçek bir tahmin. Sonuç almamız, konsolide etmemiz ve sonra devam etmemiz gerekiyor.
Kar/zarar açısından düşünürseniz bu sorunu asla çözemezsiniz. Net, anlaşılır sonuçlarla net bir çalışma için 100K vermeniz daha iyi olur.
Lanet olsun, böyle ilginç yapılar sıkıştırılmış bir özellik alanında elde edilebilir, nasıl uygulanacağı açık değil, büyüleyici)
iki SAR özelliği 3B uzay haritasında temsil edilir
üç boyutlu uzayda iki gösterge
Biliyor musun, belki de böyle insanları stokastiklerin optimize edildiği forumlarda aramamalısın?
Belki de bu tür insanları özel departmanlarda aramanız gerekir, ayrıca birkaç ..
İnsanlar uçmanın mümkün olduğuna inanmadığında ve sonra ilk uçuş gerçekleşti, sonra 86 yıl geçti ve biz zaten uzaydayız ...
Örneğin, bir robot, aslında hayatını akıllı algoritmalara adamış bilgili bir kişiyle nasıl ticaret yapıyor?
Bağlantılarını verebilirim ama sana ihtiyacı yok, yüzüyle değil, bir milyonla değil, neden? cevap açık ve düşünürseniz resimde var
Bir adada bir kabilede yaşıyorsanız ve kimse İngilizce konuşamıyorsa, İngilizce konuşmak mümkün değil, değil mi? ))))))))
Ekrandaki sayılar neyin ölçüsüdür?
giriş / çıkış zamanı, fin. res. başka bir şey mümkün, yazı tipinin beyaz rengi bir artı, turuncu bir eksi
Apaçık
Fona bir milyon koyabilirim, sorun değil. Sadece bu, medyumlar üzerinde bir deney gibidir - 1966'dan beri psişik yeteneklerini kanıtlayanlara 1 milyon dolar. Ama şimdiye kadar kimse bunu kanıtlamadı. Denemeler oldu, ama ne yazık ki. Ve medyum kitlesinin geri kalanı bu milyonu kolayca alacaklarını söylüyor, ancak buna ihtiyaçları yok)))) Tıpkı bir arkadaşının çizimlerinden daha yüksek olan biri gibi, yüzlerce veya milyona ihtiyacı yok dolar. Bu şu anda umutsuz bir iş.
nöron ve adaptif filtreleme ve spektral analiz ve Q-öğrenme ve öğretmen olduğu bir öğretmenle kümeleme ve eğitim var, grafikte nereye girileceğini kendisi dürtüyor ve bir hata durumunda robotu cezalandırıyor. Robot uyarlanabilir, yeni bilgiler edinir ve gerekirse eskisini unutur, karoch. başka bir hayvan var.
Dört çiftin hareketini tahmin eden 4 aydır bir sinir ağı çalıştırıyorum. Kalite zaten herhangi bir göstergeden daha yüksek, her şeyi herkese açık olarak gösteriyorum. Link veremiyorum, yoksa yönetici yine isterik olacak çünkü orada birkaç ücretli servis var. Ancak her durumda, bu gerçek bir sinir ağıdır ve gerçekten bir şeyler görür ve tahmin eder.