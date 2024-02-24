Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1908
Sonuçlarım burada ayrıntılı. Doğrulama için orijinal satırları -1 ile çarpıyorum
Arkadaşlar böyle bir konu açılmış madem öyle yapalım birbirinize saygınız olsun. Yani bana hedeften diğerinin girdilerini içeren bir dosya gönderdiniz, beni bağışlayın, doğrudan verilere nasıl yapıştırılmalıydı ya da tam tersi? Ve eğitim için giriş verilerini imzalayan ilk satırı alın, son sütun hedeftir, ilk satır numarası olabilir veya olmayabilir. Dosyayı istenen forma getirmek için daha fazla zaman harcadım.
Dürüst olmak gerekirse, ilk defa böyle bir sonuç görüyorum. VTRIT 0 faydalı girdi gösterdi, bence bu, hedefinizin karıştırılmaması nedeniyle makronun kendisinden kaynaklanıyor. sınıflar birbirini takip eder. Ama gerçek şu ki, hedef için yararlı bir veri yok.
Optimize edicide alttan başlatıldı. 4 girdiden 8 girdiye yükseltmeyi başardı, ancak bununla eğitimin kalitesi arzulanan çok şey bırakıyor.
Bu maksimum yerde yükselip bu kalitede bir model elde etmek mümkün değil. Modeli kaydetme genelleme yeteneğinin %85'inden fazlasında başlıyor gördüğünüz gibi 63.51 ve üzeri yükselmez bence. Dosyayı yukarıda belirttiğim gibi birleştirmeye çalışın, ancak satırları karıştırdığınızdan emin olun, böylece hedef işlev dönüşümlü olarak değişir, muhtemelen ERT ve onu işleyebilir.
tamam bileceğim.
Genel olarak tüm girdiler faydalı olmalı, benim için girdi sayısı 80'e düştüğünde sonuç çok bozuluyor. Bu gerçek bir sistem, belki araba kullanıyorlar, zikzak kullanıyorlar, dönemlerinin ne olduğunu da bilmiyorum. Ağın kendisi hepsini geri yükler. Bir Google sürücüsü varsa, oynamak için sürümümü atabilirim.
Hala ilgi var mı? Örnekleri karıştırmak için kurcalamanız gerekir.
tamam bileceğim.
Yatırım aracından alınan sizinle aynı forexprotools gibi görünüyor.
Evet, berbat ettim) Görünüşe göre tüm aksaklıklar ayrıştırma sırasında veya okumanın devam ettiği verilerde.
Normalleştirmenin uygun olması pek olası değildir. Temel olarak, terminalde arşivlenmiş haber verilerine, bunları düzenli olarak indirme yeteneğine ve onlarla çalışmak için bir hizmete ihtiyacınız var. Arşivler olduğunu sanmıyorum) Ancak yaratıcıların konumuna bakılırsa, kullanıcılar sözlerini söyleyene kadar, hangi türe ihtiyaç duyulduğunu, hareket etmeyecek ve eğer öyleyse, önce ücretli bir sürümde. )
Öncelikle çıplak gözle görülebilen çok fazla gecikme var. Dosyayı hazırla, ben çalıştırayım....
ızgaraların hafızası yoktur, bu nedenle gecikmeler uygulamanız gerekir
VTRIT'e göre, girdilerin hiçbiri hedefle alakalı değil, ne yazık ki. Soru kapanmıştır.
Ve tüm girdileri kullanabilir, 100'den az girdi yapamazsınız
50 giriş ile en iyi hata 0,5'tir
Çalışması sırasında anladığım kadarıyla hedefle ilgili seviyelerin oluşumu için her sütuna ayrı ayrı bakıyor, her sütuna bir katsayı veriliyor. Aslında, sizin durumunuzdaki hedefle ilgili olarak sütunları birbirine göre karşılaştırır, sütunların hiçbiri bir eşiğin üzerindeki eşiği aşamaz, tüm sütunlar yanlış gösterdi. Şimdi bu verilerin ön işlenmesiyle ilgili bir makale yazıyorum ve orada çok ilginç şeyler var. Kurallardan biri, çubuğun hedefle ilintili olması gerektiğini ve diğer çubuklarla ilintili OLMAMASI gerektiğini ve sizin durumunuzda birbirleriyle çok yüksek bir korelasyona sahip olduklarını ve böylece tamamen işe yaramaz hale geldiğini söylüyor. Bekle, başka bir şeye bakacağım....
Bu çok standart bir durum değil. Genellikle osilatörler bazı gerçekleri alır ve onları ağa besler. Bu göstergeler, dönemlerine bağlı olarak hesaplama için belirli sayıda geçmiş çubuk kullanır. Benim durumumda, ağ ilk önce bu göstergeleri okur ve ardından bir yanıt vermek için bunları kullanır, bu nedenle geçmiş fiyat değerlerini bilmesi gerekir.
Kirli dosyam 24 lig aldığım 7700 sütundan oluşuyor, bu yüzden devam etmeyin, daha çok buraya bakın. İşte dosyan
Ve işte benim
Fark ne???? yılmayacağım. Temel bileşenleri analiz ederken, her sütun kendi koordinat sistemi olduğunda, farklı sütunlardan alınan noktalar onlar için ortak bir koordinat sistemi üzerinde işaretlenebildiğinde, bunların gruplandırılabilmesi önemlidir. Yorumlama basittir. Daha fazla dikey ve yatay vektör, daha iyi. Bu aptalca tek tip noktaya sahipsin.