Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 951

Alexey Vyazmikin :

Burada birkaç tahminci daha ekleyeceğim ve topluluklara geçeceğim .... ve sonra tefler dansla başlayacak.

başlamamak daha iyidir)) bespontovy berbat

kafada bir strateji olmadığında ve işe yarayabileceğine dair temel bir onay olmadığında, tüm bunlar eğriliktir.

belirli perdikatörler seçmez, belirli modeller geçmez... bu sonsuzluğa adanabilir

Bu fenomenin tamamen farkında olarak, sadece bir eğrilik ve bir düzenleyici yaptım. Girişte her şeyi yiyor, OOS'ta rastgele çöpler tükürüyor, ancak düzenlemeden sonra bir süre çalışıyor.

 
Maksim Dmitrievski :

başlamamak daha iyidir)) bespontovy berbat

kafada bir strateji olmadığında ve işe yarayabileceğine dair temel bir onay olmadığında, tüm bunlar eğriliktir.

seçili göstergeler seçmez, seçili modeller aktarılmaz...

Danışman bu veriler üzerinde, yani içinde açıklanan kalıplar üzerinde normal şekilde çalışıyorsa ve uygun olup olmaması önemli değil, en azından MO modelinin üzerlerinde çıkmasına izin verin!

Alexey Vyazmikin :

Danışman bu veriler üzerinde, yani içinde açıklanan kalıplar üzerinde normal şekilde çalışıyorsa ve uygun olup olmaması önemli değil, en azından MO modelinin üzerlerinde çıkmasına izin verin!

Farkındalık, acı çekerek gelen karmaşık bir şeydir.

 
Maksim Dmitrievski :

Farkındalık, acı çekerek gelen karmaşık bir şeydir.

ML'nin algoritmanın açık mantığını tekrarlayamayacağının farkına varmak mı?

Alexey Vyazmikin :

ML'nin algoritmanın açık mantığını tekrarlayamayacağının farkına varmak mı?

ve hiç mantıklı değil.

 
Maksim Dmitrievski :

ve bu hiç mantıklı değil.

O zaman evet, hayal kırıklığına uğradım.

Son dosya için başıma bir ağaç geldi:

2016, eğitim


 y_pred

y_true -1 0 1
-1 13392 38844 4472
0 10803 76714 6029
1 7413 37678 7415


2015, deneme:


y_pred

y_true -1 0 1
-1 9552 39262 5429
0 11495 72131 7509
1 8581 40377 6835

"-1" tahmininde bulunurken: -1 aslında 1'den biraz daha sık gerçekleşecek. Ancak 0 en yaygın olanı olacak ve muhtemelen hepsi kayıplarla sonuçlanacak. Benzer şekilde "1" sınıfı için.


Ağaçta bir sorun vardı. Genetik, cp = 0 ağaç parametresini seçti ve bu, ağaca bir grup dala sahip olma izni verir. Başarısız olduğu ortaya çıktı, bu parametreyi sıfır olmayan küçük bir değerle sınırlamak gerekiyordu.

 

Verilerde "0" olarak sınıflandırmak için yeterli öngörücü olmadığını düşünüyorum. Örneğin bazı düz göstergelere ihtiyacımız var.

Genel olarak, bir ağaçla kötüdür. Ormanla birlikte SanSanych'te çok daha havalı çıktı.


Alexey Vyazmikin :

Nedir bu yeniden eğitim, yanlış ayarlar, kökten farklı bir pazar?

Kötü model ayarları ve sonuç olarak - yeniden eğitim.

 
Dr. tüccar :

Ormanla birlikte SanSanych'te çok daha havalı çıktı.

Ne bir diklik var - fazla uydurma ve başka bir şey değil, hedef değişkeni ile ilgili tek bir tahmincisi yok - katı gürültü. Üstelik çıngırağın içinde oturuyor ve gürültüyü kontrol etmek yerine çöp içeren dosyaları buraya yüklüyor.

