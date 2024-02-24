Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1904

Maksim Dmitrievski :

Hayır, iyi eğlenceler

basit bir ağaçta hatalar

1.0 0.8648648648648649

daha iyisini yapabilirsin - malades

Dinle, güzel, ama sadece iki küme 0 ve 1 olması mümkün mü? Yani mümkün mü?

Ya da daha doğrusu, bana daireden hangi kümenin sorumlu olduğunu söyle, onu indireyim... Anladığım kadarıyla, 0?

kahretsin bilmiyorum, makinede her şey var

yenisini yazman lazım

sadece 2 tane bırakırsanız, model daha aptal olacaktır. Ama genel olarak buna ihtiyacım yok, bu yüzden oynaman için attım

 
0 sınıfı kaldırıldı ve dosyayı VTRITE'ta çalıştırdı. Şaşırtıcı bir şekilde Maxim, ancak tüm girdiler eğitim dosyasına dahil edildi. Girişlerde ne kadar gözetleme olursa olsun. Bu kadar pembe olamaz, tabii ki kirli bir dosyayı atmadıysanız, ama zaten temizlemediyseniz. Çok şaşırtıcı :-(
her şey var, ancak bunlar girdi değil, daha sonra işlem sonrası yapılması gereken kümelerin sayısı))

bu saçmalık bana hemen terminal klasörüne bitmiş bir bot yazıyor, ama ben sadece derleme düğmesine basıyorum ve sonra test cihazında sürüyorum)

 
Hadi bir kez daha. İlk satırda girdilerin isimleri var değil mi?

Aynısından birkaç tane varsa, aralarında nasıl ayrım yapacaksınız?

Bir hedef ekleyerek onları 1'den 24'e kadar numaralandırdım.

hangi girdiler? 24 özellik ve hedef 'küme'

 
Geleceğe %100 baktığınızdan eminim. Optimize Edici'nin davranışına bakılırsa, 1 epoch'ta tek geçişte %90 gösteriyor. Böyle mi açıklıyorsun?
 
İlk satır, özelliklerin adı, değil mi?
 

Başarılı sayı + Doğrudan ve hiperbalik değerlendirme işlevi arasındaki fark (azalmalı) + Toplam genelleme yeteneği + Son en yüksek genelleme yeteneği (kendim için teknik saçmalık)

Max, açıkçası insan değilsin, ama her şeyden önce kendin. Piyasada ana şeyin kendinizi aldatmamak olduğunu unutmayın ......

çünkü bu kümeleme ile hazırlanan veriler.. orada zaten her şey yolunda

