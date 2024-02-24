Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1913
Ancak sinir ağı, fiyatı değiştirecek olan katılımcının (fiyat sürücüsü) tam giriş anını asla göstermez, ancak bu gerekli değildir - % 99'da fiyat sürücüsünü ve yönünü nasıl belirleyeceğinizi biliyorsanız, o zaman işlemleriniz her zaman uygulamadan önce olacak ve istikrarlı bir kâr elde edeceksiniz.
Seviyeden çalışmak mı demek istiyorsun? , eğer resmileştirilebilirse, o zaman Millet Meclisi bunu sizden daha iyi yapacaktır. Resmileştirilemiyorsa kumardır
Peki, büyük bir pozisyonu piyasa fiyatından kapatma arzumu nasıl resmileştirirsiniz? Pozisyonu sabit tutmak istedim, ama sonra bir şey önerdi ki longlarımı kapatmam gerekiyor, örneğin onları hemen kapatıyorum ve long'larımı kapatmanın fiyatı (umarım herkes kısa kalacağımı anlar) keskin bir şekilde düşüyor. geri kalanlar da fiyatın düştüğünü görerek satmaya başlar. Ve sinir ağının prensipte henüz bilinmeyen bir şeyi nasıl resmileştirdiği)
büyük alımlar bir saniyede yapılmaz, zaman alır, bu süre zarfında fiyat bu alımları bir çeşit kalıpta gösterecektir, bu kalıbı makine öğrenme algoritmalarını kullanarak bulmaya çalışabilirsiniz.
alımlar bir saniyenin çok kısa bir bölümünde yapılır) Size şunu söyleyeceğim - bir dizi büyük poz (hacimlerimden ve daha büyüklerinden bahsediyorum) yalnızca bir şekilde gerçekleşir - fiziksel olarak başka türlü çalışmaz. orada desen veya başka bir şey yok.
resmileştirebileceğin tek şey eylemsizliğin kuyruğunu yakalamak. ve daha fazla yok. Bunu kendiniz anladığınızı düşünüyorum, ancak kabul etmek korkutucu) Bir yıldan fazla bir süredir, piyasanın durumuna bakılmaksızın ağının karlı olduğunu kanıtlayabilecek bir yetenek arıyordum - 100.000 $ / Ve alacak başvuranlar (ve bu 1400 kişiden biraz fazla) hiç kimse ağlarının karlılığını kanıtlayamadı. Sonra piyasa değişti (ağ bir dizi pozu görmeyi öğrenmişse ve bu eylem fiziksel olarak değişmiyorsa, o zaman ağ herhangi bir pazarda bir dizi poz görecek ve yönü doğrulukla gösterecek olsa da), o zaman ayarlar değişmiştir. ters gitti, o zaman piyasa düz, sonra trend_)))
ağ, piyasanın durumundan bağımsız olarak karlı - 100.000 $ / Ve başvuranlardan alacak (ve bu 1400'den biraz fazla kişi)
Biliyor musun, belki de böyle insanları stokastiklerin optimize edildiği forumlarda aramamalısın?
Belki de bu tür insanları özel departmanlarda aramanız gerekir, ayrıca birkaç ..
İnsanlar uçmanın mümkün olduğuna inanmadığında ve sonra ilk uçuş gerçekleşti, sonra 86 yıl geçti ve biz zaten uzaydayız ...
Örneğin, bir robot, aslında hayatını akıllı algoritmalara adamış bilgili bir kişiyle nasıl ticaret yapıyor?
Bağlantılarını verebilirim ama sana ihtiyacı yok, yüzüyle değil, bir milyonla değil, neden? cevap açık ve düşünürseniz resimde var
Vay be, bunun gibi bir sürü fotoğraf alıyorum. Ancak arkadaşınıza doğru yönde gittiğini söyleyin - üçgenleri TVX ise, grafiğine üstünkörü bir bakışla, bazen spekülatif bir sürücünün fiyatlarına düştüklerini görebiliyorum. Bölümlerde ara? ve orada aradılar) Kendi yavrularını satın almak için değil, sadece onlara piyasada istikrarlı bir gelir getiremeyecek bir şey için yıllarını harcamaya değmeyeceğini kanıtlamak için böyle insanlar arıyorum. Ve arkadaşın, umarım, şimdiden en az bir milyonerdir.dolar.
sonra çizelgesine üstünkörü bir bakışla, bazen spekülatif bir sürücünün fiyatlarına düştüğünü görebiliyorum.
Daha kesin olarak söyleyebilirim, bu sizin sürücünüz bazen puanlarını vuruyor)
ve şimdiye kadar kitlelerden kimsenin piyasada neler olduğunu anlamadığını görüyorum. Bu çok iyi. Tüm kalabalık benim yemeğim olduğu için) Yeni gelişmelerde en iyisi ve en iyisi!
