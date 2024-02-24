Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1916
+1000% Çok çok sağlam düşünceler.
Ve göstergeler kesinlikle sunulmalıdır, ağın çalışmasını basitleştirirler. zaten hazır bazı düzenlilikler gösteriyor. Örneğin, ağ tabii ki bizim diverjans dediğimiz kalıpları bulabilir, ama siz sadece ona verebilirsiniz. Basitçe söylemek gerekirse, kediler köpeklerden gözleriyle ayırt edilebilir, ancak kuyruğu ve kulakları da gösterebilirsiniz, bu durumda sonuç daha hızlı ve daha iyi olacaktır. Bu rol göstergeler tarafından oynanır.
İşte size cevabım . Bir anı koşulsuz olarak çileden çıkarır, yalnızca görseldir. Ama boşver, önemli olan hikayenin özü, nasıl göründüğü ya da sesin ne kadar tuhaf olabileceği değil... Sadece not al. Evet öyleyim ve öyle düşünüyorum. Ve evet, bu anlayışın genel anlamıyla% 100 sonucum yok,% 55'ten fazla değil :-))))
İstediğiniz şey, özelliklerin metrik olduğu ve hedefin modelin yeni veriler üzerindeki yeterliliği olduğu olağan sınıflandırmaya indirgenebilir.
Modeller oluşturun, modelin yeni veriler üzerinde nasıl çalıştığını simüle edin ve resimdeki gibi bir veri seti oluşturun.
sonra işaretlerin (metriklerin) önemine ve gücüne bakın ve bu kadar, neyin önemli olup neyin olmadığını bileceksiniz.
Burada, bir tartışma bile değil, hedef işlevleri tartışmak için bir başlık oluşturmak için bir fikrim vardı, bunun yerine farklı türde hedef ve istatistiklerden oluşan bir veritabanı oluşturmak, neyin işe yarayıp neyin hiç işe yaramadığı.
Sizce kimsenin buna ihtiyacı var mı?
İyi bir fikir
Burada, bir tartışma bile değil, hedef işlevleri tartışmak için bir başlık oluşturmak için bir fikrim vardı, bunun yerine farklı hedef türlerinden ve bunlarla ilgili istatistiklerden, neyin işe yarayıp neyin hiç işe yaramadığına dair bir veritabanı oluşturmak için bir fikrim vardı.
Sizce kimsenin buna ihtiyacı var mı?
Hedefle ilgili düşüncelerim. Yayılma ve komisyon olmadığını varsayarsak, tüm inişleri ve çıkışları tahmin ederken maksimum kar olacaktır. Yani görev bir adım ilerideki bir tahmine indirgenir. Çünkü işlemin yönünü bilmek yeterlidir, daha sonra ikili bir sınıflandırma ile yapabilirsiniz. Artışları alıyoruz, artışların işaretini buluyoruz, hedef olarak kullanıyoruz.
Şimdi (basitlik için) sabit bir yayılma olduğunu varsayalım. Şimdi bu yayılmadan daha büyük hareketlerle ilgileniyoruz. Ve burada sıkışıp kaldım, teklif veren, soran veya ortalama veren böyle bir hedef nasıl oluşturulur?
Bu, zikzak veya artışları tahmin etmekle aynı şey, aslında hepsi tek bir hedef sınıfı, aptal bir sınıf...
Örneğin :
gün içi verilerden günün en yüksek fiyatını tahmin edin (regresyon)
volatilitenin hangi seviyede sona ereceği kırılımında (regresyon + sınıflandırma)
gün içi verilere göre , günlük geri dönüşün ne zaman olacağını tahmin edin (sınıflandırma)
ilk mum siyah olsaydı, üçüncü mum beyaz olur muydu? (sınıflandırma)
Destek ve direnç seviyelerini işaretleyin ve hangi seviyeden itibaren olasılıklarda bir toparlanma/bozulma olacağını tahmin edin (sınıflandırma)
her belirli anda gösterge için en uygun dönemi tahmin edin. zaman (gerileme)
.........
.....
...
VB.....
Hedefe bu kadar sınırlı bakamazsınız, düşünmek, seçenekler sunmak ve test etmek zorundasınız.
Sonunda, ilginç bir şey bulabilirsin
=========================
Sonuç olarak, testlerle önemlerini doğrulamış olan ilgi çekici hedeflerin tam bir listesini oluşturabilirsiniz. Ve tüm ML meraklıları için bir bilgi tabanı olacak.
Anlıyorsunuz, hedef olanlar işaretlerle aynı şekilde sıralanabilir, ancak muhtemelen ihtiyacınız olan sadece bunu yapmak değil, bu uygulama gösteriyor.
Videoyu izledim - bir zamanlar farklı tahmini katsayılarda modeller seçmek için bir model oluşturmaya bile çalıştım - bir etki oldu, ancak MO'da her zamanki gibi - küçük bir doğruluk yüzdesi. Genel olarak, fikir doğrudur, modeli tanımlayan daha farklı tahmin ediciler bulmanız gerekir.
Hata dengesine bakıyorum ve strateji test cihazındaki standart raporla aynı yöntemleri kullanarak analiz ediyorum. Ben sadece, hataların dengesinin bir grafiğini oluşturan eski modeller üzerinde bir komut dosyasını test ediyordum ve 2018'in ortasından 2019'un başına kadar olan eğitim dışındaki örnekler için güzel bir seçenek buldum, geçen yıl için verilerde başlattı - kar . Ve o sırada seçilen modellere baktım - sonuç, hatalar dengesi de dahil olmak üzere iki kat daha kötü.