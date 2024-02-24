Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1912
Başka bir deyişle, algoritma bu iki yakın vektöre makul olmayan büyük bir ağırlık atayacaktır....
Ama neden haklı değil? Bir şey sık sık, örneğin 100 kez tekrarlanıyorsa ve bir tür istatistiksel olarak anlamlı sonuç veriyorsa, o zaman buna tek bir gözlem ve anlaşılmaz bir sonuç içeren bir örnekten daha fazla ağırlık vermek yeterlidir.
1) Bulutları 100 kez gördünüz, vakaların %70'inde yağmur yağmaya başladı
2) 1 kere diziniz kaşındı ve yağmur yağmaya başladı
neden bu iki kalıba aynı ağırlık verilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? tüm dünya farklı düşünüyor ve nöron da :)
Ve bu tür istatistikler hiçbir şey öğretmiyor mu?
100 kez para kazandı ve XZix kez kazandı
;)
Meslektaşlarım, beni cömertçe bağışlayın ama ifademde bir şeyi körelttim. Sütunlardan daha az satırlardan oluşan bir eğitim setim olmasına rağmen. Ancak eğitimin kendisi 11 sütunluk bir örneklem üzerinde gerçekleşir. Genel olarak, özel olarak yapmıyorum. Ne yaptığımı bilmiyordum :-(
üzgünüm) kim düşünceli baktı ve anladı ...
Ancak basit sorumun cevabını hiç duymadım - NEDEN benzersiz değerler istatistiksel olarak anlamlı olanlardan daha iyidir?
Ayrıca tüm satırları benzersiz yapmak istiyorsanız, nasıl yapılacağı hakkında bir fikir verdim, neden yapmıyorsunuz?
==============================================
Harika video - MO'da GERÇEK görevler nasıl ve hangi yollarla çözüldü, VR ile çok ilginç bir görev var
Evet, kod için teşekkürler, kaydettim, ama şu ana kadar gerçekten çalışmadım ... Sanırım haftalarca bakacağım ...
Çünkü istatistiksel olarak anlamlı vektörler, NS olmadan doğrudan kullanılabilir. Eğitimde, NN bir alanda gruplandırılmış vektörleri daha iyi öğrenecektir. Gelecekte aynı vektörler ortaya çıkarsa, o zaman her şey yolundadır, ancak vektör civarda görünüyorsa ancak farklı bir sınıftansa, ağ %100 hata yapacaktır, çünkü bu grubun bir gruba ait olduğu pürüzlüdür. belirli sınıf. Benim nacizane fikrime göre
aynı vektörler, o zaman her şey yolundadır, ancak vektör civarda görünüyorsa, ancak farklı bir sınıftansa, ağ %100 hata yapacaktır, çünkü bu grubun belirli bir sınıfa ait olması zazutsbril olacaktır. Benim nacizane fikrime göre
Aaaaaa, peki, fikrini anladım ...
Dinle, sana kaba davrandığım için üzgünüm, bazen hiç de değilim.
kasenize tecavüz etmeden .) bir soru var - sinir ağı bankanın para biriminin belirli bir miktarını (fiyatı etkileyen) satın alma veya satma isteğini (örneğin) nasıl tahmin edecek? Banka çoğu zaman hangi emri uygulayacağını ve hangi müşteriyi kendisi bilemez, ama burada sinir ağı zaten her şeyi bilir) Herhangi bir sinir ağı bu yöndeki ataleti ancak bu şekilde yakalayabilir - bu, spekülatif hacimlerin gerçekleştiği ve fiyatın aktif olduğu zamandır. Ancak sinir ağı, fiyatı değiştirecek olan katılımcının (fiyat sürücüsü) giriş anını asla tam olarak göstermez, ancak bu gerekli olmasa da - fiyat sürücüsünü ve yönünü nasıl belirleyeceğinizi biliyorsanız,% 99'da, o zaman işlemleriniz her zaman uygulamadan önce olacak ve istikrarlı bir kâr elde edeceksiniz. Şirketimin ayrıca algoritmik ticaret için bir departmanı var, ancak bu daha çok hızlı ölçekleme için özelleştirildi - sinir ağı aynı zamanda hft robot algoritmalarının ataletini de yakalar ve analizine dayanarak robotlarımız işlemleri tamamen hft'yi kopyalayarak yapar (bu yalnızca belirli pazarlar ve araçlar) . Ana ticaret, ellerle eski moda bir şekilde devam eder - fiyat sürücüsü tahmin edilemediğinden (evet, bu gerekli değildir), ancak yalnızca görebilirsiniz = araba yön değiştirmeden önce size dönüş sinyalini bu şekilde gösterecektir ( sinir ağının bu veya başka bir araba için dönüş sinyalinin hangi noktada yanacağını tahmin edemeyeceğini anlıyorsunuz) bu yüzden makine öğrenmesi ile başarı ve refah diliyorum )
3B'de NN eğitimi için tipik verilerin nasıl görüneceğini görmeye karar verdim))
veri 31 gösterge, hedef zikzak
üç algoritma kullanarak boyutu üç boyuta indirdi - pca, t-sne , umap (son ikisi en modern olarak kabul edilir)
genel olarak nedir - https://en.wikipedia.org/wiki/Dimensionality_reduction
nasıl yardımcı olabilir - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8% D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
Yani 31 göstergenin verileri hedef zikzak, ilki PCA
sonraki t-sne
umap
Gördüğünüz gibi, sınıfa bölmek imkansız, bu yüzden hedef ya işaretler ya da hep birlikte)))
Ve iyi bir ayrılabilirliğe sahip bir yüzey böyle görünmelidir, gerçekten üç sınıf vardır, ama özü anlayacağını düşünüyorum.
Bir soru var - sinir ağı, bankanın para biriminin belirli bir miktarını (fiyatı etkileyen) (örneğin) satın alma veya satma arzusunu nasıl tahmin edecek?
büyük alımlar bir saniyede yapılmaz, zaman alır, bu süre zarfında fiyat bu alımları bir çeşit kalıpta gösterecektir, bu kalıbı makine öğrenme algoritmalarını kullanarak bulmaya çalışabilirsiniz.