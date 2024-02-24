Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1729
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
bir çift bileşen alın, örneğin 3, 4
x ekseni - bileşen 3
y ekseni - bileşen 4
yuvarlak ise - döngü
Ve hepsi bu)) Kahretsin, bir tür çapraz korelasyonun düşünüldüğünü ya da bunun gibi bir şey olduğunu düşündüm.
Ve hepsi bu)) Kahretsin, bir tür çapraz korelasyonun düşünüldüğünü ya da bunun gibi bir şey olduğunu düşündüm.
korelasyon da dikkate alınır
Ve hepsi bu)) Kahretsin, bir tür çapraz korelasyonun düşünüldüğünü ya da bunun gibi bir şey olduğunu düşündüm.
Kısaca mesajımın anlamı şuydu. Bu yeniden çizilemeyen tırtıl, 10 ve 11ё yeşil penceresinden parametreleri belirlediğiniz ve grup yıldızlarını ve grup bölümlerini ayarladığınız, ardından inşaat aralığını tamamen emperyal olarak (önemli) manuel olarak seçtiğiniz bir dizi ayara sahiptir, sayıyı anlamadım eğitim çubukları ve değiştiğini asla anlamadım, bence bir şekilde yinelemelerle bağlantılı. Sonuç olarak, kesinlikle herhangi bir eğrilik ve döngüden oluşan döngüsel bir düz çizgi oluşturmanıza olanak tanır. Bu şey çok esnek. Eh, yeniden çizmeyen bir tırtıl. Dolayısıyla bu stratejinin anlamı şudur ki, bu satırı yeşil pencerenin parametrelerine uygun olarak oluşturduğunuzda, yine manuel olarak seçersiniz. Noktalardaki karanlık çubuk genişler ve noktaların üzerinde hareket eder ve osiloskop şu anda dans ediyor anne ağlama. Sonra tekrar hikayeyi birkaç düzine çubuk için değiştirdim ve yine egenvektörün bu penceresine gidiyorsunuz ve aptal bir daire elde edene kadar bu değnekle dans ediyorsunuz. Ama en ilginç olan şey, bu avdon'un Neuroshell'in içinde kendi penceresi olan tek eklenti olmasıydı. Bir türkiye diyalog formu veya strateji değil, ana form ile birlikte programın bir iç penceresi açıldı, bu sizin için bir türkiye veya bir strateji çalışma aracı değildir. VE BU ÇOK KORKUNÇ DURDURMA, sadece düz beton pipetlerden bir pipetti. Yani kısacası bu daireyi bulmak için bu kadar küçük bir ihtimal ile dans etmedim ama elde ettiğim daire yeşil penceredeki bu sıkıcı razmeshka gibi olmaktan çok uzak. Bakın, bu aracın yaratıcıları bile referans için iyi bir örnek bulamadılar, çünkü bu eğriyi grafiğin şu anki sonunda çizmek için çok fazla seçenek var ve onu açıkça bir tırtıl olarak tanımlayacak, ancak yakınlarda gelecekte farklı davranacaktır. Yani yeşil pencerede birbirini dönüşümlü olarak öngören iki frekans var.
BU stratejinin temel anlamı, inşaattan hemen sonra 4-5 sinyal vermesi garantili, garantilisini aldı ve yuvarladı. Hatta iki tane yeterli olacaktır. TÜM stratejilerin temel anlamı budur. Strateji, optimizasyondan hemen sonra size garantili 5 sinyal vermiyorsa, stratejiniz yok demektir. Eh, artı olarak 5 üzerinden 3 verse bile, bu zaten yeterli olacaktır.
Yani bu stratejide, sıraya girip bir daire elde ettiğinizde tüm mesele budur. Burada ve şimdi, yine de kazanacağınız, yapacağınız ve daha fazlasını seçeceğiniz üç hamleye sahip olmanız garantilidir. Böyle bir araç. Sadece doğru şekle sahip bir dairem olduğunda ve bu bir spiral olduğunda, daha doğrusu, birbirine iki spiral çizersem, sorun değil, gerçekten uzun bir süre 5 virajda işe yaramadı. ilk üçü garantiliydi, tam olarak hatırlamıyorum. Ama ne yazık ki bunu elle yapmak mümkün değildi. Spesifik bir Neuroshel ineği olmama rağmen, birden fazla fare değiştirdim, :-) ama bu tür testlere hazır değildim. Maxim, benden NS'yi sor, sana onun için özel olarak açıklayacağım. :-) Programlar gerçekten ateşlenmez.
SİZE HER ŞEYİ AÇIKLADIM
korelasyon da dikkate alınır
Tabii ki, bu PCA'nın bir parçası ..
Ben sadece bu iki boyutlu diyagramların nasıl oluşturulacağını merak ediyordum, onları tanıma için AMO beslemeyi deneyebilirsiniz, çünkü onlar (iki. diyagram) boyutsuz olarak kabul edilir ve bir bileşenin diğerine bağımlılığını ifade eder, böylece her birini karşılaştırabilirsiniz. her biri ile ve tüm seriyi ve mutlak satır değerleri olmayan boyutsuzları tanımlayacağız. Bu konudaki düşünceleriniz ilginç ve eleştiri
Programı kendin mi yazdın?
Her şeyin işe yaramayacağını düşünüyorum, fiyat och. özelliklerini çok değiştiriyor, bazı istatistiksel modellerin aranacağı tüm manipülasyonlardan önce bile verileri doğru bir şekilde dönüştürmek için bir şey üzerinde "çalışıyorum", bana öyle geliyor ki bu, yerine getirilirse 1 numaralı hedef, o zaman hangi MO'nun teşvik edileceği veya optimizasyon türü önemli değil
kökte görüyorsunuz, MNK'den kare olanı değil
bu, bazı bileşenlerin korunduğu veri dönüşümüdür , örneğin, getirilerin ortalaması
isterseniz bu bir kümeleme analoguduriyi şeyler yapmaya başladın, ama sonra aniden körleştin ve kenara döndün, IMHO
...
Programı kendin mi yazdın?
iyi bir rehber var
Ayrıca, her ikisinin de aynı seriye ait olduğu için hangi frekansın tahmin ettiğini görebileceğinizi söyledi. Genel olarak, eğriliğin tam anlamıyla 2-3 bükülme ile proaktif olduğu ortaya çıkıyor. Strateji olmayan ve en önemlisi, burada ve şimdi kararlı ve garantili sinir ağları yok. Genel olarak, bunu bir bütün olarak kontrol etmek harika olurdu, belki de gelecekte krivulina'nın bir süre için teklifin önüne geçmesine yol açan garantili doğru ayarlar için ek olarak başka manipülasyonlar icat edilebilir. sorular?
10 yıl önce KONTROL EDİLEN tırtıl, klasik formda balık yokGEÇMİŞ
kökte görüyorsunuz, MNK'den kare olanı değil
bu, bazı bileşenlerin korunduğu verilerin dönüştürülmesidir, örneğin, getirilerin ortalaması
isterseniz bu bir kümeleme analoguduriyi şeyler yapmaya başladın, ama sonra aniden körleştin ve kenara döndün, IMHO
Anlamadım .. Daha fazla açıklayın, kök nedir ve nerede yanlış yöne döndüm
iyi bir rehber var
Yardım için teşekkürler..
Programı kendin mi yazdın?