Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası

Michael Marchukajtes :

Numara. Govnodengi Ben lanet olası yüzde mikro krediler diyorum. Her şeyi aldı. Beni yedi tut. Yeni bir hesap başlatılıyor...

Pekala, sen ver. (C)

 
Ve yine ulaşılamıyor...

Sakıncası yoksa herkese açık yapın.

Harika bir oynaklık göstergesi yaptı (yeniden yapıldı). Eklenen hacimler

özellik olarak ihtiyacı olan var mı?

https://www.mql5.com/ru/code/12567

 for (bar=limit; bar>= 0 && ! IsStopped (); bar--)
     {
       residual=price[bar]-price[bar+ 1 ];
      residualSq= MathPow (residual, 2.0 );
      GarchNumVar=e_alpha*residualSq+e_beta*GarchNumVar;
      GarchNum= MathSqrt (GarchNumVar);
       long vol[];
       CopyTickVolume ( _Symbol , 0 ,bar, 1 ,vol);
      IndBuffer[bar]= MathSqrt (GarchNum*vol[ 0 ]);
       //---
       if (bar) GarchNumVar_=GarchNumVar;
     }

Bu yüzden onu yeniden düzenledim, bir kene hacmi ekledim ve tüm bunlardan kök aldım (neden, ama döngüleri normal olarak belirler)

gecikmeyi değiştirebileceğiniz kırmızı işaretli

Ödev: n bar ilerideki oynaklığı tahmin edin ve fiyata geri dönüştürün

En kolay yollar: otomatik regresyon ve https://www.mql5.com/en/articles/318

 
Ne anlamda halk???? sinyal???

Sadece 1:1000 kaldıraç ile sinyale bağlanmayı mümkün kılmaz. Sanırım eski güzel günlerdeki gibi 1:100 yapabilirim .....

 
Sihirbaz_ :

Gerek yok. Onurlu Öğretmen unvanını gururla taşıyın!
Icarus, namlusunu yüksek sesle asfalta vurmalıdır.
Sonra dalı sümükle doldurmayı unutmayın. Hadi yanalım)))

Sonunda, kör olduğumu sandım. Kostik saldırılarınızı görmeyi bıraktım ..... Ve şimdi her şey yolunda, çoktan bıraktı :-)

Tamam, merak etme... hadi geçelim...

 
Maksim Dmitrievski :

Harika bir oynaklık göstergesi yaptı (yeniden yapıldı). Eklenen hacimler

özellik olarak ihtiyacı olan var mı?

https://www.mql5.com/ru/code/12567

Bu yüzden onu yeniden düzenledim, bir kene hacmi ekledim ve tüm bunlardan kök aldım (neden, ama döngüleri normal olarak belirler)

gecikmeyi değiştirebileceğiniz kırmızı işaretli

Ödev: n bar ilerideki oynaklığı tahmin edin ve fiyata geri dönüştürün

En kolay yollar: otomatik regresyon ve https://www.mql5.com/en/articles/318

Volatilite ilginç görünüyor. Bence bu hindiden bir şeyler çıkarmaya çalışabilirsin. Ancak gelecekteki oynaklık Black-Scholes formülü kullanılarak tahmin edilmektedir. Oynaklığı tahmin etmeyi öğrenirseniz, seçenekleri hızla azaltabilirsiniz. Sadece burada MT'de seçenek yok gibi görünüyor .... bu bir eksiklik ....

Bu hindiyi MT4 için yapma seçeneği var mı ??? Bugün bütün gece modellerimle oturacağımı düşünüyorum, böylece bu göstergeyi aracıma dahil edebilir ve nasıl çalıştığını görebilirim. Bir anlam ifade ediyor mu.....

balin vlomy rewrite, mt4'ü altı aydan fazla bir süre önce yıktım, bilgisayarımda bile yüklü değil. Basit bir formülü var, ustalaşacağınızı düşünüyorum. Veya forumda konu aç barabashkin gibi asil biri yardım etsin

 
Maksim Dmitrievski :

balin vlomy rewrite, mt4'ü altı aydan fazla bir süre önce yıktım, bilgisayarımda bile yüklü değil. Basit bir formülü var, ustalaşacağınızı düşünüyorum. Veya forumda konu aç barabashkin gibi asil biri yardım etsin

Büyük Veri üzerine önerebileceğiniz herhangi bir eğitim kursu var mı? Tüm yönleri kapsayacak şekilde ... İngilizce olarak da mümkündür)
Evgeny Gavrilov :
Big Data ile ilgili herhangi bir eğitim kursu önerebilir misiniz?) Tüm yönleri kapsayacak şekilde ... İngilizce olarak da mümkündür)

şimdi izliyorum :)

https://yandexdataschool.ru/edu-process/courses/machine-learning

 
Şey, her şey ... hesap etkinleştirildi. Şimdi istatistikler kusursuz. Model alındı... Yanıyorum... Eller pantolon içinde... Çünkü tam da onlar (çarpık eller) yüzünden önceki hesabın istatistikleri bozuldu.... genel olarak, ben' ilk sinyali ve yosunu bekliyorum....
