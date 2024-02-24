Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 861
Numara. Govnodengi Ben lanet olası yüzde mikro krediler diyorum. Her şeyi aldı. Beni yedi tut. Yeni bir hesap başlatılıyor...
Pekala, sen ver. (C)
Ve yine ulaşılamıyor...
Sakıncası yoksa herkese açık yapın.
Harika bir oynaklık göstergesi yaptı (yeniden yapıldı). Eklenen hacimler
özellik olarak ihtiyacı olan var mı?
https://www.mql5.com/ru/code/12567
Bu yüzden onu yeniden düzenledim, bir kene hacmi ekledim ve tüm bunlardan kök aldım (neden, ama döngüleri normal olarak belirler)
gecikmeyi değiştirebileceğiniz kırmızı işaretli
Ödev: n bar ilerideki oynaklığı tahmin edin ve fiyata geri dönüştürün
En kolay yollar: otomatik regresyon ve https://www.mql5.com/en/articles/318
Ne anlamda halk???? sinyal???
Sadece 1:1000 kaldıraç ile sinyale bağlanmayı mümkün kılmaz. Sanırım eski güzel günlerdeki gibi 1:100 yapabilirim .....
Gerek yok. Onurlu Öğretmen unvanını gururla taşıyın!
Icarus, namlusunu yüksek sesle asfalta vurmalıdır.
Sonra dalı sümükle doldurmayı unutmayın. Hadi yanalım)))
Sonunda, kör olduğumu sandım. Kostik saldırılarınızı görmeyi bıraktım ..... Ve şimdi her şey yolunda, çoktan bıraktı :-)
Tamam, merak etme... hadi geçelim...
Volatilite ilginç görünüyor. Bence bu hindiden bir şeyler çıkarmaya çalışabilirsin. Ancak gelecekteki oynaklık Black-Scholes formülü kullanılarak tahmin edilmektedir. Oynaklığı tahmin etmeyi öğrenirseniz, seçenekleri hızla azaltabilirsiniz. Sadece burada MT'de seçenek yok gibi görünüyor .... bu bir eksiklik ....
Bu hindiyi MT4 için yapma seçeneği var mı ??? Bugün bütün gece modellerimle oturacağımı düşünüyorum, böylece bu göstergeyi aracıma dahil edebilir ve nasıl çalıştığını görebilirim. Bir anlam ifade ediyor mu.....
balin vlomy rewrite, mt4'ü altı aydan fazla bir süre önce yıktım, bilgisayarımda bile yüklü değil. Basit bir formülü var, ustalaşacağınızı düşünüyorum. Veya forumda konu aç barabashkin gibi asil biri yardım etsin
balin vlomy rewrite, mt4'ü altı aydan fazla bir süre önce yıktım, bilgisayarımda bile yüklü değil. Basit bir formülü var, ustalaşacağınızı düşünüyorum. Veya forumda konu aç barabashkin gibi asil biri yardım etsin
Big Data ile ilgili herhangi bir eğitim kursu önerebilir misiniz?) Tüm yönleri kapsayacak şekilde ... İngilizce olarak da mümkündür)
şimdi izliyorum :)
https://yandexdataschool.ru/edu-process/courses/machine-learning