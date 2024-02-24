Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1724

Yeni yorum
 
Maksim Dmitrievski :

Döngülerle ilgili olarak.. Dakika kapanış fiyatlarının belirli bir saatin açılış fiyatından sapmalarını (bir miktar gecikmeli artışlarını) alırsak:

örnek olarak 7. saatin tüm dakikaları için yıl için resim

tüm dakikaların dağılımı

Ardından, yedi saat boyunca tüm artışları toplayarak belirli bir ortalama geri dönüş modelini belirleyebiliriz:

belirli bir saatin hangi dakikalarında satmanın mantıklı olduğunu ve neyi satın alacağınızı (tamamen istatistiksel olarak) görebilirsiniz

örneğin 10. dakikada sat, 31. dakikada al vb. Test cihazında kontrol edilebilir

Bir nevi stat gibi. MO'yu ayarlayabileceğiniz bir model vb. her belirli saatin dakikaları için

işe yarayacağını sanmıyorum

[Silindi]  
mytarmailS :

işe yarayacağını sanmıyorum

aynen neden olmasın, çizip göreceğim

 
Maksim Dmitrievski :

aynen neden olmasın, çizip göreceğim

hadi ama yine de görmek ilginç

[Silindi]  
mytarmailS :

hadi ama yine de görmek ilginç

çok fena işe yarıyor..

Pekala, burada kümülatif miktarda krivulki var .. daha uzun bir süre alın ve yalnızca uygun saatlerde alım / satıma izin verin. Ve kase bir süreliğine cebinde

 
Maksim Dmitrievski :

çok fena işe yarıyor..

Pekala, burada kümülatif miktarda krivulki var .. daha uzun bir süre alın ve yalnızca uygun saatlerde alım / satıma izin verin. Ve kase bir süreliğine cebinde

ahah) yani, deterministik bir yön için her saat başı kontrol edecek beyine sahip olduğumu, ancak tüm kontrolün aslında uğruna tasarlandığı iki satır kodlu bir sistem yaratma aklımın olmadığını mı düşünüyorsunuz? )))) rahatsız ediyorsun)

[Silindi]  
mytarmailS :

ahah) yani, deterministik bir yön için her saat başı kontrol edecek beyine sahip olduğumu, ancak tüm kontrolün aslında uğruna tasarlandığı iki satır kodlu bir sistem yaratma aklımın olmadığını mı düşünüyorsunuz? )))) rahatsız ediyorsun)

Yazılarımdan ve makalelerimden sonra daha dün yaptığına eminim.. peki, belki biraz daha erken

öyleyse TS ve KEZH sonuçlarını yazın

kümülatif toplamı olan bir örnek ilginç ve gösterge niteliğindedir, bazı durumlarda onaylıyorum

Gerçekten de, 1. saat için böyle bir resim elde edilir. Ama bu katman için zaten bir botum var, yeterli anlaşma yok


 
Öyleyse DUR, bir şeyi anlayamıyorum, eğer satın alacağınız dakikaları ve satacağınız dakikaları bulduysanız, neden MO, NS, AI, vb.'ye ihtiyacınız var?
 

Heykeli yuvarlak seviyelerde ortaya çıkardım.

 
Michael Marchukajtes :
Öyleyse DUR, bir şeyi anlayamıyorum, eğer satın alacağınız dakikaları ve satacağınız dakikaları bulduysanız, neden MO, NS, AI, vb.'ye ihtiyacınız var?

Şimdi daha da havalı bir şeyi atacağım, orada genellikle gerginlik olmadan para kazanabilirsiniz))

 
Rorschach :

Şimdi daha da havalı bir şeyi atacağım, orada genellikle gerginlik olmadan para kazanabilirsiniz))

Hadi, dört gözle bekliyorum...
1...171717181719172017211722172317241725172617271728172917301731...3399
Yeni yorum