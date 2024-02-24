Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1724
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Döngülerle ilgili olarak.. Dakika kapanış fiyatlarının belirli bir saatin açılış fiyatından sapmalarını (bir miktar gecikmeli artışlarını) alırsak:
örnek olarak 7. saatin tüm dakikaları için yıl için resim
tüm dakikaların dağılımı
Ardından, yedi saat boyunca tüm artışları toplayarak belirli bir ortalama geri dönüş modelini belirleyebiliriz:
belirli bir saatin hangi dakikalarında satmanın mantıklı olduğunu ve neyi satın alacağınızı (tamamen istatistiksel olarak) görebilirsiniz
örneğin 10. dakikada sat, 31. dakikada al vb. Test cihazında kontrol edilebilir
Bir nevi stat gibi. MO'yu ayarlayabileceğiniz bir model vb. her belirli saatin dakikaları için
işe yarayacağını sanmıyorum
işe yarayacağını sanmıyorum
aynen neden olmasın, çizip göreceğim
aynen neden olmasın, çizip göreceğim
hadi ama yine de görmek ilginç
hadi ama yine de görmek ilginç
çok fena işe yarıyor..
Pekala, burada kümülatif miktarda krivulki var .. daha uzun bir süre alın ve yalnızca uygun saatlerde alım / satıma izin verin. Ve kase bir süreliğine cebinde
çok fena işe yarıyor..
Pekala, burada kümülatif miktarda krivulki var .. daha uzun bir süre alın ve yalnızca uygun saatlerde alım / satıma izin verin. Ve kase bir süreliğine cebinde
ahah) yani, deterministik bir yön için her saat başı kontrol edecek beyine sahip olduğumu, ancak tüm kontrolün aslında uğruna tasarlandığı iki satır kodlu bir sistem yaratma aklımın olmadığını mı düşünüyorsunuz? )))) rahatsız ediyorsun)
ahah) yani, deterministik bir yön için her saat başı kontrol edecek beyine sahip olduğumu, ancak tüm kontrolün aslında uğruna tasarlandığı iki satır kodlu bir sistem yaratma aklımın olmadığını mı düşünüyorsunuz? )))) rahatsız ediyorsun)
Yazılarımdan ve makalelerimden sonra daha dün yaptığına eminim.. peki, belki biraz daha erken
öyleyse TS ve KEZH sonuçlarını yazın
kümülatif toplamı olan bir örnek ilginç ve gösterge niteliğindedir, bazı durumlarda onaylıyorum
Gerçekten de, 1. saat için böyle bir resim elde edilir. Ama bu katman için zaten bir botum var, yeterli anlaşma yok
Heykeli yuvarlak seviyelerde ortaya çıkardım.
Öyleyse DUR, bir şeyi anlayamıyorum, eğer satın alacağınız dakikaları ve satacağınız dakikaları bulduysanız, neden MO, NS, AI, vb.'ye ihtiyacınız var?
Şimdi daha da havalı bir şeyi atacağım, orada genellikle gerginlik olmadan para kazanabilirsiniz))
Şimdi daha da havalı bir şeyi atacağım, orada genellikle gerginlik olmadan para kazanabilirsiniz))