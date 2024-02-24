Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1731

Yeni yorum
[Silindi]  
mytarmailS :

)))) zaten kafamda bir tırtıl var)))

Kümeleme de yapabilirsiniz, ben de denedim, iki veya üç küme alabilirsiniz, ancak "boyutluluğun laneti"nin zaten birkaç örneği var.

Koşullu olarak. 1-e 2 parametre saat ve dakika, ardından kalite derecelendirmesi ve küme numarası 1, -1 (daha fazlası yapılabilir)

1. ve 2. parametreler herhangi biri olabilir (gösterge değeri vb.), daha fazlası olabilir

Artık göstergelerin bazı yönlerde olduğu durumlarınız var, hangi stratejiyi uygulayacağınızı biliyorsunuz. Ve başarılı bir senaryo ile yıllarca sürecek.

Bu saçmalığı senin yapıştırıcılarına dayanarak yazdım 

array([[ 0 .        ,   0 .        ,   0 .        ,   0 .        ],
       [ 1 .        ,   0 .        ,   0.92986122 ,   1 .        ],
       [ 1 .        ,   1 .        ,   0.95419784 ,   1 .        ],
       [ 1 .        ,   2 .        ,   0.9731913 ,   1 .        ],
       [ 1 .        ,   3 .        ,   0.97264694 ,   1 .        ],
       [ 1 .        ,   4 .        ,   0.98032991 ,   1 .        ],
       [ 1 .        ,   5 .        ,   0.98203827 ,   1 .        ],
       [ 1 .        ,   6 .        ,   0.98333045 ,   1 .        ],
       [ 1 .        ,   7 .        ,   0.98232576 ,   1 .        ],
       [ 1 .        ,   8 .        ,   0.98823056 ,   1 .        ],
       [ 1 .        ,   9 .        ,   0.98317076 ,   1 .        ],
       [ 1 .        , 10 .        ,   0.98527582 ,   1 .        ],
       [ 1 .        , 11 .        ,   0.987291   ,   1 .        ],
       [ 1 .        , 12 .        ,   0.98943567 ,   1 .        ],
       [ 1 .        , 13 .        ,   0.99061927 ,   1 .        ],
       [ 1 .        , 14 .        ,   0.9872359 ,   1 .        ],
       [ 1 .        , 15 .        ,   0.94690234 ,   1 .        ],
       [ 4 .        , 28 .        ,   0.91591829 ,   1 .        ],
       [ 6 .        , 53 .        ,   0.94231733 , - 1 .        ],
       [ 6 .        , 54 .        ,   0.96637643 , - 1 .        ],
       [ 6 .        , 55 .        ,   0.96666239 , - 1 .        ],
       [ 6 .        , 56 .        ,   0.95199225 , - 1 .        ],
       [ 6 .        , 57 .        ,   0.95831038 , - 1 .        ],
       [ 6 .        , 58 .        ,   0.94653855 , - 1 .        ],
       [ 6 .        , 59 .        ,   0.9116516 , - 1 .        ],
       [ 9 .        , 46 .        ,   0.923074   , - 1 .        ],
       [ 10 .        , 14 .        ,   0.90585037 , - 1 .        ],
       [ 10 .        , 16 .        ,   0.95169773 , - 1 .        ],
       [ 10 .        , 17 .        ,   0.9080574 , - 1 .        ],
       [ 14 .        , 18 .        ,   0.90075409 ,   1 .        ],
       [ 14 .        , 19 .        ,   0.90765833 ,   1 .        ],
       [ 14 .        , 37 .        ,   0.96135539 , - 1 .        ],
       [ 15 .        , 42 .        ,   0.90483235 , - 1 .        ],
       [ 16 .        , 56 .        ,   0.91497814 ,   1 .        ],
       [ 16 .        , 57 .        ,   0.90985375 ,   1 .        ],
       [ 16 .        , 58 .        ,   0.93030191 ,   1 .        ],
       [ 16 .        , 59 .        ,   0.92922849 ,   1 .        ],
       [ 17 .        ,   5 .        ,   0.90549604 ,   1 .        ],
       [ 19 .        ,   7 .        ,   0.90098716 , - 1 .        ],
       [ 19 .        , 27 .        ,   0.90270895 ,   1 .        ],
       [ 19 .        , 28 .        ,   0.93947857 ,   1 .        ],
       [ 19 .        , 29 .        ,   0.9510106 ,   1 .        ],
       [ 19 .        , 30 .        ,   0.91723467 ,   1 .        ],
       [ 19 .        , 31 .        ,   0.90860176 ,   1 .        ],
       [ 22 .        , 16 .        ,   0.93470451 ,   1 .        ],
       [ 22 .        , 17 .        ,   0.95897063 ,   1 .        ],
       [ 22 .        , 18 .        ,   0.95142488 ,   1 .        ],
       [ 22 .        , 19 .        ,   0.92506725 ,   1 .        ],
       [ 23 .        ,   2 .        ,   0.91332658 , - 1 .        ],
       [ 23 .        ,   4 .        ,   0.93817147 , - 1 .        ],
       [ 23 .        ,   5 .        ,   0.93106502 , - 1 .        ],
       [ 23 .        ,   6 .        ,   0.94499223 , - 1 .        ],
       [ 23 .        ,   7 .        ,   0.94141423 , - 1 .        ],
       [ 23 .        ,   8 .        ,   0.9345415 , - 1 .        ],
       [ 23 .        ,   9 .        ,   0.92676692 , - 1 .        ],
       [ 23 .        , 10 .        ,   0.94366438 , - 1 .        ],
       [ 23 .        , 11 .        ,   0.95591665 , - 1 .        ],
       [ 23 .        , 12 .        ,   0.96615139 , - 1 .        ],
       [ 23 .        , 13 .        ,   0.91352493 , - 1 .        ],
       [ 23 .        , 14 .        ,   0.93996186 , - 1 .        ],
       [ 23 .        , 31 .        ,   0.93285471 , - 1 .        ],
       [ 23 .        , 32 .        ,   0.97932234 , - 1 .        ],
       [ 23 .        , 33 .        ,   0.97729135 , - 1 .        ],
       [ 23 .        , 34 .        ,   0.9778504 , - 1 .        ],
       [ 23 .        , 35 .        ,   0.98064787 , - 1 .        ],
       [ 23 .        , 36 .        ,   0.97368438 , - 1 .        ],
       [ 23 .        , 37 .        ,   0.98026128 , - 1 .        ],
       [ 23 .        , 38 .        ,   0.97319506 , - 1 .        ],
       [ 23 .        , 39 .        ,   0.97524913 , - 1 .        ],
       [ 23 .        , 40 .        ,   0.98469859 , - 1 .        ],
       [ 23 .        , 41 .        ,   0.9807674 , - 1 .        ],
       [ 23 .        , 42 .        ,   0.97459257 , - 1 .        ],
       [ 23 .        , 43 .        ,   0.96603776 , - 1 .        ],
       [ 23 .        , 44 .        ,   0.94718308 , - 1 .        ],
       [ 23 .        , 45 .        ,   0.93970739 , - 1 .        ]])

Sonucu en iyi skorla çıkardınız, ancak birleştirebilirsiniz

bunun üzerine, tırtıl çalışacaktır (artık gerekmese de)


 
Rorschach :

O anda fiyat böyle bir şeye gittiyse, gösterge çok iyi çalışabilir, dönem neredeyse durağandır.


Ancak ana mesaj, bir trend çizgisi oluşturuyorsunuz (örnek olarak) ve mevcut çubuklardaki farklı parametreler için hemen hemen aynı olan mevcut diziyi iyi açıklıyor, ancak gelecekte duruma bağlı olarak farklı bir sonuç gösteriyor. seçilen parametreler, böylece piyasanın CSSA'dan yararlanmak için döngüsel kalması gerektiği efsanesini yıktı. Sorun, optimizasyonun elle değil, yıldırım hızında yapılması gerektiğidir. Birincisi, bu daha doğru bir şekilde yapılabilir ve ikincisi, kısa bir ömürle, onu aldığınızda ve artık ihtiyacınız olmadığında tren ayrıldı. Bu yüzden bu daireyi olabildiğince yuvarlak bulmanın harika olacağını düşündüm. Sadece, hesaplamanın geçmişi 0-250 bar gibi büyük görünmese de, hesaplamanın kendisinin zaman alıcı olduğunu ve tahmine dayalı bir frekans bulmanın her zaman mümkün olmadığını unutuyorsunuz, peki, şimdi bu alıntı için hiçbir şey yok. Beklemek.
 
Maksim Dmitrievski :

Koşullu olarak. 1-e 2 parametre saat ve dakika, ardından kalite derecelendirmesi ve küme numarası 1, -1 (daha fazlası yapılabilir)

Peki ya kümeleme? hangi saat ve dakika gibi?

Ve kalite değerlendirmesi nedir?

Yoksa bir şeyi yanlış mı anladım????
 
Maksim Dmitrievski :

Bu ön işlemin ÜSTÜNDE bulunan tırtılı kullanabilirsiniz, sonra kendinize nutella bulaştırabilir ve üzerinize şampanya dökebilirsiniz.

Ah seni piç Maxim, bu benim fikrimdi :-)
[Silindi]  
mytarmailS :

Peki ya kümeleme? hangi saat ve dakika gibi?

Ve kalite değerlendirmesi nedir?

Yoksa bir şeyi yanlış mı anladım????

R^2 tarafından getirilerin toplamı yapıştırılarak bir metriktir. Düşüyorsa -1, büyüyor 1

tüm saatler ve dakikalar arasında, evet. Daha sonra aynı kümeler yapıştırılabilir

örnek olarak saat ve dakika, gösterge değerleri ile denemelisiniz

ZY birçok parametre varsa, tam bir arama değil, genetiği bağlayabilirsiniz. Ama birçok parametre kötü

 

Aslında bu, otomatik optimizasyon ile uzun zamandır denemek istediğim hazır bir ticaret stratejisi, hızlı ve garantili bir daire çizdiğimizde ve çizmek için yakın gelecek perspektifinde davranışa baktığımızda nihai sonuçlar. Bunun gibi bir şey. En azından her saat başı biraz optimize edebilir ve yine de ana eğitimle aynı çizgide olabilirsiniz. Genel olarak, bu konudaki ilginiz sahte değilse, testler yapmaktan ve nihai sonuçlar çıkarmaktan memnuniyet duyarım !!!!!!


Aslında bu benim çocukluk hayalim, çünkü Neroshel dönemi gerçekleşmedi.

 
Michael Marchukajtes :

Aslında bu, otomatik optimizasyon ile uzun zamandır denemek istediğim hazır bir ticaret stratejisi, hızlı ve garantili bir daire çizdiğimizde ve davranışa mümkün olan en yakın gelecek perspektifinden baktığımızda, nihai sonuçlara varmak. Bunun gibi bir şey. En azından her saat başı biraz optimize edebilir ve yine de ana eğitimle aynı çizgide olabilirsiniz. Genel olarak, bu konudaki ilginiz sahte değilse, testler yapmaktan ve nihai sonuçlar çıkarmaktan memnuniyet duyarım !!!!!!


Aslında bu benim çocukluk hayalim, çünkü Neroshel dönemi gerçekleşmedi.

Çalışmalarının lehinde tek kanıtla en yeterli ve tutarlı olarak dikkatimi hak eden tek frekans analizi. Evet ve bu iş. Canlılığı durumunda, iş sadece bir peri masalı olacak. Ağları kullanmak size göre değil, kısa bir mikro süre, kelimenin tam anlamıyla birkaç viraj ve özellikle sorunsuz garantilidir. Her durumda, bunun frekans analizinin maksimum olasılığı olduğunu düşünüyorum.

Burada ve şimdi tam anlamıyla uzun bir süre garantili değil.

Orta-uzun mesafelerde frekanslarda balık olmadığı için frekans analizi daha fazlasını yapamamaktadır. Burada Max artık tartışmıyor.

[Silindi]  
Michael Marchukajtes :
Ah seni piç Maxim, bu benim fikrimdi :-)
Hangisi? Nutella ile kendinizi lekeleyin? 🤔
 
Maksim Dmitrievski :
Hangisi? Nutella ile kendinizi lekeleyin? 🤔
Kimse kahverengi çikolata ile bulaşmadı :-)
 
Maksim Dmitrievski :
Hangisi? Nutella ile kendinizi lekeleyin? 🤔

))))

1...172417251726172717281729173017311732173317341735173617371738...3399
Yeni yorum