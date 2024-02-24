Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1731
)))) zaten kafamda bir tırtıl var)))Kümeleme de yapabilirsiniz, ben de denedim, iki veya üç küme alabilirsiniz, ancak "boyutluluğun laneti"nin zaten birkaç örneği var.
Koşullu olarak. 1-e 2 parametre saat ve dakika, ardından kalite derecelendirmesi ve küme numarası 1, -1 (daha fazlası yapılabilir)
1. ve 2. parametreler herhangi biri olabilir (gösterge değeri vb.), daha fazlası olabilir
Artık göstergelerin bazı yönlerde olduğu durumlarınız var, hangi stratejiyi uygulayacağınızı biliyorsunuz. Ve başarılı bir senaryo ile yıllarca sürecek.
Bu saçmalığı senin yapıştırıcılarına dayanarak yazdım
Sonucu en iyi skorla çıkardınız, ancak birleştirebilirsiniz
bunun üzerine, tırtıl çalışacaktır (artık gerekmese de)
O anda fiyat böyle bir şeye gittiyse, gösterge çok iyi çalışabilir, dönem neredeyse durağandır.
Peki ya kümeleme? hangi saat ve dakika gibi?
Ve kalite değerlendirmesi nedir?Yoksa bir şeyi yanlış mı anladım????
Bu ön işlemin ÜSTÜNDE bulunan tırtılı kullanabilirsiniz, sonra kendinize nutella bulaştırabilir ve üzerinize şampanya dökebilirsiniz.
R^2 tarafından getirilerin toplamı yapıştırılarak bir metriktir. Düşüyorsa -1, büyüyor 1
tüm saatler ve dakikalar arasında, evet. Daha sonra aynı kümeler yapıştırılabilir
örnek olarak saat ve dakika, gösterge değerleri ile denemelisiniz
ZY birçok parametre varsa, tam bir arama değil, genetiği bağlayabilirsiniz. Ama birçok parametre kötü
Aslında bu, otomatik optimizasyon ile uzun zamandır denemek istediğim hazır bir ticaret stratejisi, hızlı ve garantili bir daire çizdiğimizde ve çizmek için yakın gelecek perspektifinde davranışa baktığımızda nihai sonuçlar. Bunun gibi bir şey. En azından her saat başı biraz optimize edebilir ve yine de ana eğitimle aynı çizgide olabilirsiniz. Genel olarak, bu konudaki ilginiz sahte değilse, testler yapmaktan ve nihai sonuçlar çıkarmaktan memnuniyet duyarım !!!!!!
Aslında bu benim çocukluk hayalim, çünkü Neroshel dönemi gerçekleşmedi.
Çalışmalarının lehinde tek kanıtla en yeterli ve tutarlı olarak dikkatimi hak eden tek frekans analizi. Evet ve bu iş. Canlılığı durumunda, iş sadece bir peri masalı olacak. Ağları kullanmak size göre değil, kısa bir mikro süre, kelimenin tam anlamıyla birkaç viraj ve özellikle sorunsuz garantilidir. Her durumda, bunun frekans analizinin maksimum olasılığı olduğunu düşünüyorum.
Burada ve şimdi tam anlamıyla uzun bir süre garantili değil.
Orta-uzun mesafelerde frekanslarda balık olmadığı için frekans analizi daha fazlasını yapamamaktadır. Burada Max artık tartışmıyor.
Ah seni piç Maxim, bu benim fikrimdi :-)
